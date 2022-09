Zhodnotit eura je těžší než koruny, ale možnosti jsou

Věčné debaty mezi stoupenci eura a koruny jsou stále hlasitější i kvůli tomu, že je dnes měnová politika eurozóny a České republiky diametrálně odlišná. V Česku jsme už zvedli sazby až na sedm procent a v rychlosti zvyšování jsme patřili ve světě mezi premianty, ovšem v eurozóně se sazby krčí pořád u nuly. Rozdíl způsobil, že v korunách začíná být možné získat slušný úrok i na spořicím nebo termínovaném účtu. Co ale udělat s eury, aby něco vynášela?

V eurech na spořicích účtech nedostanete prakticky nic, v korunách dneska i přes pět procent. I kdyby byl výnos z eurové investice třeba jen tři procenta, tak jsou to tři procenta navíc proti nule na spořicím účtu. V korunách byste ale pro takový bonus za investiční riziko museli najít výnos přes osm procent. Eurový výnos sedm procent už je srovnatelný s téměř neuvěřitelným výnosem dvanáct procent v korunách. Pro bohatší je to ještě složitější, protože spořicí produkty standardně omezují maximální výši peněz, které zhodnocují výhodnějším úrokem, zatímco investice jsou zpravidla neomezené.

Partner seriálu Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje dlouhou splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. V roce 2020 se Roger spojil s jedním z největších hráčů na bankovním trhu – Komerční bankou. Spolu s ní dále zefektivňuje a digitalizuje oblast provozních financí.

Nemusí to být jenom akcie

Dává smysl tedy eura investovat. Ale kam? Některé banky nabízejí možnost vložit eurové úspory do podílových fondů nebo je přímo investovat na akciovém trhu. Popularitu Fio banky mezi investory do akcií chce narušit Raiffeisenbank s novou investiční aplikací. Jestli ale bude umět investovat rovnou eura, to zatím není jasné.

Z českých aplikací umožňujících investovat do akcií zatím žádná neumí přímo investovat eura. Je nutné je nejdřív převést na koruny. Zajímavé příležitosti v eurech ale objevily fintechové aplikace. Největšími domácími hráči na tomto poli jsou Roger pro faktury a Bondster pro úvěry. Zatímco Bondster umí zprostředkovat výnosy pomocí zajištěných úvěrů, Roger se specializuje na zkracování splatnosti faktur, včetně těch eurových. Za eura je tak možné přímo, bez nutnosti směny na koruny, investovat do faktur s dlouhou splatností, které s diskontem investoři koupí, aby v době splatnosti obdrželi peníze zpět i s výnosem.

Možnosti tu jsou

Že je dnešní doba ekonomicky zvláštní a přináší nečekané příležitosti, ukazuje i skutečnost, že eurové výnosy jsou relativně vysoké. V porovnání s eurovými spořicími účty tak za podstoupení rozumného rizika můžou investoři u Rogera dostat v průměru sedm procent navíc. Bondster ukazuje, že pokud jste ochotni podstoupit větší riziko, může být toto číslo ještě o něco vyšší. Naše otevřenost k zemím platícím eurem je tak velká, že je u nás dostupné relativně velké množství eurových investičních příležitostí, na druhou stranu ale lidé svá eura zatím příliš neinvestují – a výsledek jsou investiční příležitosti se zajímavými výnosy.

Samozřejmě v globalizované době nemusí majitelé přebytečných eur sahat jen po českých produktech, ale investovat se zahraničními bankami, službami či aplikacemi. Nabídka je pochopitelně mnohem širší, a to nejen u samotných služeb, ale i pokud jde o to, do čeho eura investovat. Lotyšský Mintos umožňuje investování do úvěrů, španělský Nibble se zaměřuje na P2P půjčky a investovat do akcií zvládnou desítky zavedených služeb a aplikací od Revolutu přes eToro až po Degiro.

Poslední možností je spekulovat s eury rovnou na měnovém trhu. Kdo si myslí, že euro oslabí proti nějaké jiné měně, může ho na čas vyměnit a poté zpět. Pokud naopak očekáváte, že euro bude proti koruně posilovat, můžou se koruny znásobit pouhým držením eur. To situaci komplikuje těm, kdo mají eura, ale na konci dne chtějí mít koruny. Naštěstí dnes není složité si kurz zajistit a vyhnout se nepříjemnému pohybu druhým směrem. Pokud ale máte eura a chcete mít eura, jen trápí, že na nich sedíte a nic nedělají, pak dává nějaká investice smysl bez ohledu na kurz společné evropské měny.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Dominik Stroukal Hlavní ekonom Platební instituce Roger, expert na kryptoměny. Vystudoval ekonomii na VŠE a mediální studia na UK. Vyučuje na vysoké škole CEVRO institut. Je šéfredaktorem časopisu Trade-off, managing directorem odborného... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem