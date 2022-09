Bankéři vám dají sto tisíc. Zachráníte je před piráty?

Počet kybernetických útoků na klienty bank se za dva roky zvýšil čtyřnásobně, uvádí Česká bankovní asociace (ČBA). Připravila proto rozsáhlou vzdělávací kampaň s názvem #nePINdej!, kterou odstartovala právě dnes.

Na webu kybertest.cz si můžete vyzkoušet, jak jste vůči trikům podvodníkům odolní. Na začátku zábavného testu vám na virtuální účet připíšou sto tisíc korun a pak vás provádějí nejčastějšími situacemi, ve kterých jako bankovní klient můžete přijít o peníze. Pokud naletíte, peníze ztrácíte – naštěstí jen ty ve hře. Ve skutečnosti to může být mnohem nepříjemnější: průměrná škoda na jednoho poškozeného klienta podle ČBA dosáhla 161 500 korun.

Otázky kybertestu se liší podle věku, který na začátku uvedete. I praktiky hackerů jsou totiž odlišné. Test si můžete zopakovat – pokaždé se v něm objeví i nějaká nová otázka, která v předchozím nebyla.

Pozor i na falešný příspěvek na dítě nebo úsporný tarif

Pokus o kybernetický útok podle ČBA zaznamenalo loni 81 procent finančních institucí, nejčastěji jde o phishing (podvodné e-maily, které se od klientů snaží získat jejich hesla k bankovnímu účtu) a škodlivé kódy, mířící na klienta.

„Jen za prvních sedm měsíců letošního roku byl počet útoků na klienty bank dvojnásobně vyšší než za celý loňský rok. Dramaticky přitom narostly hlavně podvodné telefonáty (takzvaný vishing), které patří k těm nejzákeřnějším,“ říká výkonná ředitelka asociace Monika Zahálková. Narostlo rovněž množství podvodů na sociálních sítích. Loňskou novinkou byly takzvané reverzní inzertní podvody, kdy podvodníci oslovují prodávající na internetových bazarech a snaží se od nich získat údaje k platebním kartám:

Útoky na klienty jsou stále rafinovanější a využívají nové příležitosti – policie nedávno upozornila na snahu hackerů získat od lidí Bankovní identitu pomoci nabídky na zařízení žádosti o pětitisícový příspěvek na dítě. Podobné podvody policie čeká v souvislostmi s podáváním žádosti o podporu na energie.

Banky se průběžně snaží informovat klienty o probíhajících kybernetických útocích. Současně opakovaně upozorňují, že přístupové údaje ke svému účtu si lidé mají chránit a neposkytovat je nikomu dalšímu. V případě pochybností mají klienti hned kontaktovat svou banku. Citlivé údaje jako jsou přístupová hesla k účtu ani banky od klientů nesmí požadovat.

Kampaň České bankovní asociace má velké ambice, kromě asociace samotné se do ní zapojily státní i organizace a firmy: Národní úřad púro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), dále pak Policie ČR, itego, Cisco, Thein Security, Česká pošta, ČEZ, Mastercard, O2 a České dráhy. Kampaň probíhá v médiích a na sociálních sítích, do poštovních schránek seniorů míří letáky. České dráhy je zase budou využívat třeba na papírovém prostíráních v jídelních vozech. Kampaň #nePINdej! bude trvat do prosince.

