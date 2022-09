Creditas dostala pokutu, nabízela dluhopisy vedle spoření

Banka Creditas dostala pokutu půl milionu korun kvůli porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podle České národní banky (ČNB) nabízela investice do korporátních dluhopisů před pečlivým vyhodnocením, jestli jsou pro konkrétní klienty vhodné, a zároveň je přirovnávala ke standardním spořícím produktům.

ČNB při kontrole zjistila, že Creditas v období od 1. července do 30. září 2019 „neuplatňovala vhodné postupy k porozumění určenému cílovému trhu“ nabízených dluhopisů společností Redstone Invest a Unicapital Invest III. Z celkem 1590 obchodů s těmito dluhopisy bylo téměř 68 % provedeno zákazníky spadajícími mimo takzvaný pozitivní cílový trh či do negativního cílového trhu.

Centrální bance se také nelíbilo, že (přinejmenším při kontrole 8. září 2019) Creditas používala na svém webu zavádějící informace, které přirovnávaly investice do korporátních dluhopisů ke standardním spořícím produktům.

Pokuta ve výši 500 tisíc korun je při dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí, když představuje jen 0,3 % z maximální možné pokuty.

„Veškeré nedostatky, které byly v roce 2019 kontrolou ČNB identifikovány, jsme neprodleně odstranili, přičemž většina nedostatků byla napravena již v průběhu samotné kontroly. V tuto chvíli neuvažujeme o využití jakýchkoli opravných prostředků k přezkoumání rozhodnutí ČNB,“ řekla webu Peníze.cz mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková.

Detaily ještě před investičním dotazníkem

Creditas tehdy propagovala zmíněné dluhopisy na svém hlavním webu, ve svém magazínu C-Journal a formou letáků na pobočkách. Například články v magazínu podle ČNB „aktivně nabízely konkrétní emise, když uváděly jejich přesné parametry a způsob, jak tyto investiční nástroje získat. Tyto informace byly veřejně dostupné a sloužily jako propagační sdělení i potenciálním zákazníkům mimo cílový trh těchto investičních nástrojů či dokonce v negativním cílovém trhu“.

„Všechny výše uvedené činnosti předcházely procesu vyplnění investičního dotazníku zákazníkem a banka tak nabízela investiční nástroje ještě před tím, než vyhodnotila, do kterého cílového trhu těchto investičních nástrojů zákazník spadá (a zda mu je možno daný investiční nástroj aktivně nabízet),“ podotkla Česká národní banka.

Podle Creditas by ale takto restriktivní výklad v praxi znamenal, že regulované finanční instituce nesmějí mít své weby nebo tištěné letáky na pobočkách veřejně dostupné. Stejným způsobem, tedy na svých veřejně přístupných stránkách, prezentují a propagují konkrétní investiční nástroje i jiné tuzemské banky a obchodníci s cennými papíry, připomněla Creditas.

Obchodník s cennými papíry má podle zákona řádně určit a posoudit charakteristiku a potřeby zákazníků, na něž se hodlá zaměřit, aby bylo zajištěno, že v důsledku komerčních či finančních tlaků nebudou ohroženy zájmy zákazníků. „V rámci tohoto procesu obchodník s cennými papíry určí též všechny skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj nebo investiční služba nejsou slučitelné,“ zdůrazňuje ČNB.

Creditas podle ČNB nastavila cílové trhy korporátních dluhopisů způsobem, který dostatečně nerespektoval finanční zázemí zákazníka (jako souladná odpověď s pozitivním cílovým trhem byla vyhodnocována odpověď zákazníka, že by ztráta 100 % investice pro něj měla zásadní existenční dopady) ani jeho investiční horizont (pozitivní cílový trh byl stanoven i v případě zákazníků, kteří uvedli kratší investiční horizont, než byla splatnost dluhopisu).

Už jsou svoji Zdroj: Shutterstock Expobank má nového majitele. Koupila ji Banka Creditas Změnu už odsouhlasili regulátoři. Obě banky budou přinejmenším do roku 2025 fungovat samostatně.

Na svou obhajobu Creditas před ČNB mimo jiné zmínila, že retailovým klientům nenabízela zjevně nevhodné investiční nástroje (zejména složité strukturované produkty se složitým výnosovým profilem či pákové investiční nástroje s platebními závazky, které mohou překročit investovanou částku). Připomněla, že financování podnikatelských záměrů prostřednictvím emise dluhopisů je nedílnou, potřebnou a zcela legitimní součástí kapitálového trhu.

„Dluhopisy jako nepákové investiční nástroje se zpravidla fixním výnosem jsou svou konstrukcí srozumitelné i pro retailové investory s omezenými znalostmi a zkušenostmi na kapitálovém trhu,“ argumentovala Creditas. Obecně souhlasí s tím, že významná část emisí korporátních dluhopisů není objektivně vhodná pro retailové investory s vysokou averzí k riziku a omezenými znalostmi a zkušenostmi – jedná se primárně o nezajištěné dluhopisy malých a středních podniků, ke kterým nebyl uveřejněn prospekt.

Dluhopisy, které nabízela, však podle Creditas pocházely od zavedených společností s dlouhodobou podnikatelskou historií, robustním obchodním modelem a adekvátní mírou zadlužení. „Zamýšlený způsob využití získaných peněžních prostředků byl podložen smysluplným, vnitřně konzistentním obchodním plánem,“ zdůraznila. „Investoři mohou profitovat z fixního výnosu, aniž by se vystavili měnovému riziku či riziku kolísání hodnoty investice, které je spojeno s investicemi do fondů nebo do veřejně obchodovaných akcií, a aniž by byli nuceni hradit jednorázové nebo pravidelné poplatky související s kolektivním investováním,“ dodala Creditas.

ČNB se také nelíbilo, že banka nabízela lidem výhradně službu přijetí a předání pokynu k úpisu investičního nástroje, a neumožňovala naopak odkup těchto investičních nástrojů od zákazníků. „Vzhledem k tomu, že se nejednalo o veřejné obchodované dluhopisy, byla jejich likvidita značně omezena,“ píše ČNB. Creditas namítala, že naprostá většina tuzemských dluhopisů není dostatečně likvidní, a to včetně těch, které jsou přijaty k obchodování na tuzemském regulovaném trhu. Přesto není převoditelnost dluhopisů nijak omezena či dokonce vyloučena, což ukázaly i konkrétní případy zmíněných emisí.

Spořte efektivněji

Creditas v roce 2019 na své hlavní stránce propagovala dluhopisy přímo vedle běžných spořících produktů, a to společně pod výrazným sdělením „Spořte efektivněji“ spolu s uvedením procentní výše úroků jednotlivých produktů. „Tento způsob prezentace tak zavádějícím způsobem budil dojem, že i u investic do dluhopisů šlo o formu spoření,“ konstatovala ČNB.

Po kliknutí na Dluhopisy se pak zájemce dostal na web, kde banka psala především o výhodách investování do nabízených dluhopisů. Jako riziko zmínila pouze to, že na dluhopisy se nevztahuje pojištění vkladů. „Žádná další související rizika, zejména pak kreditní riziko emitenta a riziko likvidity, nebyla zmiňována,“ zjistila ČNB.

Na dalších navazujících stránkách si zákazník pak mohl rozkliknout konkrétní nabídku dluhopisů, kde byly uvedeny všechny relevantní parametry dané emise a způsob, jak dluhopisy získat (s kontakty na pobočky a možnost sjednat si přes formulář osobní schůzku). „Na této stránce byly opět informace o výhodách investování do dluhopisů nejvýraznějším prvkem sdělení, když upozornění na rizika bylo uvedeno až na úplném konci stránky,“ popisuje ČNB.

Creditas nicméně věří, že na základě těchto obecných a neadresných informací by si žádný investor (bez ohledu na jeho investiční profil) dluhopis nekoupil. „Teprve na dalších navazujících internetových stránkách se zákazník nebo potenciální zákazník mohl proklikat na bližší, byť toliko základní ekonomické informace o dluhopisech. Veškeré informace byly jasné, pravdivé a srozumitelné,“ argumentovala Creditas.

Proklepněte si je Zdroj: Shutterstock Firemní dluhopisy nabízejí poměrně vysoký výnos, ale také vysoké riziko. Pro koho jsou a jak je dobře vybrat? Vysvětlíme. Výnos kolem 10 %. Dluhopisy kupujte, jen když jim rozumíte

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem