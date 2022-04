Pokuta pro Zapomenuté miliardy. ČNB řeší hledače akcií z kuponovky

Společnost Stock Convertor, která provozuje službu Zapomenuté miliardy, dostala od České národní banky pokutu 50 tisíc korun. Neposkytla totiž požadované údaje, které po ní chtěla ČNB v rámci dohledu, když začala prošetřovat podezření na porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Služba od loňského června hledá akcie z kuponové privatizace a nabízí lidem jejich odkup. Centrální banka ji na začátku prosince vyzvala k doložení údajů o klientech, investorech a subjektech, kterým prodala nabyté akcie.

Firma podle ČNB nemá žádné oprávnění, licenci nebo povolení k poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). „Správní orgán pojal podezření, že činnost účastníka řízení může naplňovat definici hlavní investiční služby obchodování na vlastní účet tak, jak je upravena v § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, resp. činnost tvůrce trhu tak, jak je vymezena v § 2 odst. 5 ZPKT,“ píše ČNB, proč se na aktivity společnosti Stock Convertor zaměřila.

Firma na první výzvu k doložení požadovaných dat vůbec nereagovala, později požádala o posun lhůty a ČNB ji vyšla vstříc. Nakonec však regulátorovi napsala, proč se domnívá, že pravidla neporušuje (především: proč nepůsobí jako takzvaný tvůrce trhu), a že považuje přípravu požadovaných podkladů za nadbytečnou zátěž. Když ČNB následně výzvu zopakovala, firma už nereagovala vůbec.

Česká národní banka proto firmě dala pokutu 50 tisíc korun za nepředložení požadovaných podkladů. Podle zákona mohla uložit jak mírnější sankci ve formě napomenutí, tak i přísnější: pokutu až do výše 10 milionů korun. Jednání této společnosti naplňuje znaky obstrukčního jednání, poznamenala ČNB.

Na špatnou komunikaci si stěžovali i někteří klienti služby Zapomenuté miliardy, podrobněji jsme o kritice psali v únoru. Lidé se obávali, že firma z nich jen chtěla dostat osobní údaje. Někteří si stěžovali také na vyšší poplatky, než služba uvádí na svém webu.

Podle zakladatele služby Daniele Sumaře byl problém ve velkém zájmu o službu. „Není nás tolik, abychom všechny zprávy a telefonáty pokryli okamžitě. Není možné, abychom provozovali telefonní linku pro všechny volající,“ vysvětloval. Firma podle něj nemůže najmout více lidí, protože už by jí to nákladově nevycházelo. Ujistil, že firma maže ze své databáze osobní údaje klientů, kteří o to požádají.

ČNB nicméně poznamenává, že firma se s nabídkou služeb obrací na širokou veřejnost, a proto by měla být schopna promptně reagovat nejen na dotazy klientů, ale i jednotlivých orgánů veřejné moci včetně ČNB. Požadované dokumenty musí mít firma k dispozici i například za účelem daňové kontroly, připomíná centrální banka.

