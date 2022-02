Direct vydá dluhopisy s vysokým výnosem. Chce růst

Direct pojišťovna vydává dluhopisy se čtyřletou splatností a ročním výnosem 6,85 %. Emisi organizuje finanční skupina Wood & Company. Minimální investice je 10 000 korun.

Dluhopisy lze koupit přes investiční portál opPortunity, který spadá pod platformu Portu od Wood & Company. První kolo úpisu trvá do 23. března. „Poté se budou dluhopisy nabízet až do jejich vyprodání,“ říká Nela Maťašeje, mluvčí Direct pojišťovny.

Dluhopisy budou emitovány v objemu až 650 milionů korun. Výnos bude držitelům dluhopisů vyplácen pololetně. „Například při investici 100 000 Kč vám dvakrát ročně vyplatíme 2911 Kč po odečtení daně, celkem tedy 5822 Kč ročně,“ píše pojišťovna v prospektu pro investory.

„Emise přichází na trh v době rostoucí inflace a nabízí velmi zajímavý výnos v poměru k riziku. Pro klienty Direct pojišťovny jde o jedinečnou příležitost, kdy se mohou vedle své role zákazníka podílet na rozvoji své oblíbené společnosti také v roli investora. Jedná se tedy o unikátní propojení komunity investorské a klientské,“ říká Peter Turner, ředitel oddělení investičního bankovnictví Wood & Company.

Dluhopisy vydává sesterská firma Direct pojišťovny – společnost Direct Financing. Dluhopisy jsou plně zajištěné akciemi pojišťovny. Pokud by se tedy pojišťovna dostala do problémů a nemohla dluhopisy splácet, mohli by majitelé dluhopisů převzít vedení v Direct pojišťovně a rozhodovat o její případné záchraně. V roce 2021 dělal obrat pojišťovny Direct 2,6 miliardy korun a měla zisk 98 milionů korun.

„Už sedm let neustále rosteme. Je to díky inovacím a tomu, že je pro nás klient na prvním místě. Chceme ale inovovat a růst ještě rychleji a ukazovat, jak má vypadat konečně normální pojišťovna. A k tomu nám mají pomoci nově vydané dluhopisy,“ říká Maťašeje.

Direct pojišťovna patří do skupiny Direct family, která se minulý rok rozrostla o Direct auto a vstoupila tak do světa autoslužeb. Ve skupině je i společnost Fidoo, která nabízí řešení pro firmy v podobě automatizace zaměstnaneckých výdajů. Za poslední dva roky vzrostl obrat celé Direct family z 1,8 na 5,9 miliardy korun. Direct stoprocentně vlastní skupina Vigo Investments Pavla Řeháka, který je zároveň předsedou představenstva Direct pojišťovny.

Direct pojišťovna nabízí pojištění aut, majetku nebo cestovní pojištění. V její nabídce naopak chybí životní pojištění.

Podle statistik České asociace pojišťoven byla Direct na konci roku 2021 na trhu neživotního pojištění osmičkou podle výše sjednaného pojistného. Její podíl na trhu dělal 2,6 %. Před Directem je sedmá pojišťovna Cardif s 2,7 %, první Generali Česká pojišťovna měla 28,3 %.

Z domácích finančních institucí dluhopisy nedávno vydala Fio banka. Byly šestileté a s ročním výnosem 5 %. Banka je prodávala na přelomu prosince a ledna a hlásila veliký zájem. Dluhopisy za 600 milionů korun prodala za 13 obchodních dnů.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.