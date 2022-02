Pouze pro zvířata. První veterinární fond se chystá nakupovat kliniky

Jste partner ve fondu, který investuje do nemovitostí, asi se mu docela daří a vzhledem k vývoji na trhu se mu nejspíš bude dařit i dál. A přece odejdete, abyste se mohli věnovat zvířatům. Dává to smysl? Dušanovi Moskalievovi ano.

Moskaliev ovšem nezakládá ani soukromou zoo, ani chovnou stanici nebo útulek pro opuštěná zvířata, ale další fond kvalifikovaných investorů: First Veterinary Fund Central Europe. Tématem jeho byznysu bude – veterina. Už to začíná dávat smysl? Pokud ne, pojďme začít od tří milionů.

Ať je koček milion

A ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete.

Opravdu, podle statistik Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata žije v českých domácnostech asi 1,1 milionu koček. A psů ještě jednou tolik. Dva nejběžnější druhy domácích mazlíčků tedy dohromady dají v Česku hodně přes tři miliony jedinců.

Dušan Moskaliev Foto: ZDR Pracoval v německých a rakouských bankách, v představenstvu spořitelního družstva. Přes 21 let se věnuje realitnímu trhu a před pěti lety spoluzakládal skupinu nemovitostních fondů ZDR Investments. Tu opustil na sklonku minulého roku, aby měl volné ruce na budování prvního českého fondu zaměřeného na veterinární lékařství, který založil s Richardem Švejdou.

Pravděpodobně dobře znáte někoho, kdo psa nebo kočku chová, nebo i sami čtyřnohého přítele máte. A asi tedy taky víte, co všechno jsou lidé pro svoje mazlíčky schopni obětovat. Utrácíme za krmiva, za pelechy, za módní doplňky i salony krásy, dobře se uživí i podniky typu pekáren pro psy. A pak jsou tu samozřejmě veterináři… A právě na ty Moskaliev s druhým zakládajícím partnerem Richardem Švejdou hodlají zaměřit svoje podnikání.

„Veterinárních lékařů je v Česku mírně pod evropským průměrem a velmi často jsou přetíženi,“ říká Moskaliev. „Přispívá k tomu administrativa – řízení provozu veterinární praxe, lidských zdrojů, financí a podobně.“ Myšlenka je tedy poměrně jednoduchá: sehnat dostatek peněz, investovat do vybraných veterinárních klinik, konsolidovat je do sítě pod společnou značku a profesionalizovat jejich provoz tak, aby doktoři měli čas léčit místo papírování. Případně také některá pracoviště v rámci vzniklé sítě specializovat. V zásadě tak, jak už se často úspěšně děje u lékařské péče zaměřené na člověčí pacienty.

Spoj a panuj

„Trh veterinární péče v západní Evropě během posledních pěti let už podobnou konsolidací prošel,“ říká Moskaliev. Dva největší poskytovatelé veterinární péče – IVC Evidensia a AniCura – zaměstnávají ve 13 zemích téměř devět tisíc zvěrolékařů, kteří mají v péči přes sedm milionů domácích zvířat. Semknutí pod velkou značku přineslo úspory z rozsahu a efektivnější centrální nákupy vybavení i služeb.

Podobnou strategii chce v Česku uplatnit i fond kvalifikovaných investorů First Veterinary Fund Central Europe. Investovat chce nejprve do klinik v Praze a pak v krajských městech. A když všechno půjde podle ambiciózních plánů, zkusí růst do dalších zemí střední a východní Evropy. Při zachování západních standardů. „Součástí investiční filozofie fondu je ohled na ESG, tedy na životní prostředí, sociální dopady podnikání a správné řízení firmy. Všechny naše kliniky budou splňovat striktní kritéria udržitelnosti,“ tvrdí Moskaliev.

Fond je určený pro kvalifikované investory, minimální investice je tedy milion korun. Do fondu se prostředky vkládají minimálně na pět let a samo jeho zakladatelé upozorňují, že je určený zkušeným investorům, co chtějí diverzifikovat své portfolio a jsou ochotní šanci na výnosy z odvětví, které je stabilní a nepodléhá ekonomickým cyklům, vyměnit za vyšší riziko.

