Rubl ztrácí třetinu, Rusko se brání. Sledujeme reakci trhů

• Zvýšení úroků na 20 % je přiznáním porážky.

• Fungovat by to mohlo jen pokud by na trhu zavládla "nejistota" a bylo nutno držení rublu zatraktivnět.

• Nyní je však jistota dalšího pádu o víc než 20 %, tak každý počká.

• Tedy z těch, komu se vůbec podaří do RU peníze dostat https://t.co/L0QI48jW8x