Přezutí do pěti minut, nebo zdarma, chystá Direct auto

Skupina Direct koupila další autocentrum – K.E.I. v brněnských Vinohradech. Zařadí ho do své nově vznikající sítě Direct auto, do které předtím koupila pražské firmy NH Car a Autotrio (Modřany).

Direct dnes zároveň představila konkrétní nápady, jak plánuje zákazníky zaujmout. „Chceme například maximálně zrychlit a zjednodušit výměnu kol. Bavili jsme se o projektu, kterému pracovně říkáme Direct 300. Jde o to, že klientovi chceme garantovat, že jeho auto přezujeme do 300 sekund, tedy do pěti minut. A kdybychom to náhodou nestihli, tak bude mít vše zdarma,“ říká Petr Lehký, ředitel Direct auta.

Akci „výměna všech kol do 300 sekund“ plánuje Direct spustit až příští rok. Přesná termín je zatím v jednání, upřesnila firma na dotaz webu Peníze.cz.

„Chceme zavést například i online odbavení servisu v appce, virtuální autobazar s přímým vstupem pro klienty Direct pojišťovny nebo správu auta v mobilu,“ dodává Lehký.

Služby Direct auta bude moci využívat každý, přičemž klienti Direct pojišťovny mají dostat výhody. „Už nyní jsme rozjeli pilotní projekt v našem servisu v Modřanech, díky kterému každý, kdo má škodovku a pojištění od Directu, může využít náhradní auto zdarma. Jde nám o garanci mobility, aby se každý dostal vždy tam, kam potřebuje. Když tedy klient Directu bude opravovat auto u nás déle než 24 hodin, může hned odjet náhradním vozem, který mu po dobu opravy zdarma půjčíme,“ upřesňuje Lehký.

Direct family je skupina firem, která zahrnuje Direct pojišťovnu, Fidoo a od letošního roku také Direct auto. Skupina hlásí 450 tisíc zákazníků roční obrat přes pět miliard korun. Vlastní ji Vigo Investments v čele s Pavlem Řehákem.

Psali jsme:

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.