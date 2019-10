Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Od začátku roku 2021 by drobní podnikatelé (s obratem do jednoho milionu korun ročně) mohli vyřešit daň z příjmů a odvody snadněji než doteď: Odvedli by státu jedinou paušální částku a odpadlo by jim nejenom papírování spojené s daňovým přiznáním a přehledy k sociálnímu či zdravotnímu pojištění, ale i hrozba případné kontroly.

Zástupci vládních stran ANO a ČSSD se v minulém týdnu shodli na podrobnostech: Podnikatelé by v jediném paušálním odvodu platili zhruba 5500 korun měsíčně. Z toho by 100 korun tvořila daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent a minimální záloha na zdravotní pojištění. Odvody na pojistné by každý rok rostly podle vývoje průměrné mzdy – tak jako rostou minimální zálohy i doteď.

Podle průzkumu agentury Median, který si nechalo zpracovat ministerstvo financí, stojí o možnost paušální daně místo stávajícího systému tří odvodů 78 procent podnikatelů s obratem do jednoho milionu ročně. Navržená výše 5500 korun měsíčně (průzkum se neptal na konkrétní rozdělení daní a odvodů) je „určitě zajímavá“ pro 27 procent dotázaných a „spíše zajímavá“ pro dalších 35 procent.

Jenže: většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) doteď – po odečtení slevy na poplatníka, případně i slev na děti a dalších zvýhodnění – neplatí vůbec žádnou daň. Díky daňovému bonusu můžou od státu naopak peníze dostat. Velké skupině OSVČ by se tedy dobrovolný přechod na nový systém finančně nevyplatil.

Stačí vám nízké pojistné?

Všechno dohromady by při letošní úrovni minimálních záloh dělalo 5054 korun měsíčně. Příští rok bychom se dostali (minimální zálohy už jsou známé) na 5378 korun. Postupně by částka narůstala nejenom kvůli zvyšování minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, ale i kvůli výpočtu 15% navýšení ze stále vyšší minimální zálohy sociálního pojištění.

Ministerstvo financí původně navrhovalo, aby jednotný měsíční odvod odpovídal minimálním zálohám sociálního a zdravotního pojištění plus 500 korun daň. Letos bychom tedy byli na 5096 korunách a příští rok na 5396 korunách.

Navýšením sociálního pojištění na úkor daně chce stát předejít tomu, aby podnikatelé, kteří se k paušálu rozhodnou, neskončili jenom s minimálním státním důchodem. Většina podnikatelů totiž už teď platí minimální zálohy. Už v roce 2016 je tehdejší ministryně práce Michaela Marksová upozornila, že minimální záloha rovná se důchod ve výši zhruba 7000 korun měsíčně. Kdo by chtěl dosáhnout na tehdejší průměrný důchod kolem jedenácti tisíc korun, musel by státu měsíčně na sociálním pojištění odvádět přes 6000 korun.

Zpátky k návrhu na paušální odvody. Pokud se pro ně živnostník rozhodne (má jít o dobrovolný systém), zbaví se tím jakékoli administrativy i daňových kontrol. Zjednodušeně řečeno by podnikatelé odvedli předem určenou částku a už by nikdo nezkoumal, zda odpovídá jejich skutečným příjmům. Na konci roku už by tak nemuseli doplácet ani daň, ani pojistné.

Do mediánu se vůbec nevyplatí

Z výpočtů webu Peníze.cz vyplývá, že platit paušální odvod podle plánu dohodnutého vládní koalicí by se vůbec nevyplatilo třeba živnostníkům, jejichž měsíční příjem se pohybuje kolem hranice 27 tisíc korun, což zhruba odpovídá mediánu mezd v Česku. Platí to pro všechny úrovně výdajových paušálů, které živnostníci mohou využívat.

Anketa Brali byste paušální odvody, na kterých se dohodla koalice? Ano. Ne.

Podnikatelé s takovým příjmem dnes odvádějí jenom minimální sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmů neplatí díky základní daňové slevě na poplatníka (24 840 korun ročně) žádnou – mají nulovou daň. A pokud ještě uplatňují „slevu na děti“, vyplácí jim stát daňový bonus. Kdyby se dobrovolně přihlásili k paušální dani, tratili by zhruba 6000 korun za rok (přesně je to – s částkami minimálních záloh na příští rok – 5784 korun). Oproti současnosti by platili navíc 1200 korun na dani a 15% navýšení sociálního pojištění.

Samozřejmě záleží na každém živnostníkovi, jestli mu taková částka stojí za to, že získá klid od daňových povinností i kontrol a nebude si třeba muset platit daňového poradce. I případné výdaje na něj je totiž nutné započítat. S paušálem by odpadly.

Jakou teď platí daň (po přepočtu na jeden měsíc) podnikatel při ročním příjmu 324 000 Kč. Paušální odvody by se mu vyplatily od daně 500 Kč. Počet dětí 80% paušál 60% paušál 40% paušál 0 0 Kč 0 Kč 360 Kč 1 −1267 Kč −1267 Kč −907 Kč 2 −2884 Kč −2884 Kč −2524 Kč Minusové položky značí vyplacení daňového bonusu. Podnikatel tedy neplatí daň, naopak od státu dostane podporu za to, že si vydělává a zároveň vychovává děti. (Výpočty: Peníze.cz.)

S rostoucím příjmem se pak situace může měnit. Obecně platí, že čím vyšší příjem a méně využitých daňových slev, tím roste pravděpodobnost výhodnosti odvodového paušálu. Připočítat je samozřejmě nutné i uspořený čas nebo případné náklady na účetního, které by s paušální daní odpadly.

Další tabulka ukazuje živnostníka s příjmem téměř 42 tisíc korun měsíčně. Víc jak 500 korun měsíčně na dani z příjmů, což zhruba odpovídá plánovanému příplatku na paušální dani a zvýšeném sociálním pojištění, doteď zaplatí jen v případě, že neodečítá slevy za děti a má 40% paušál.

Jakou teď platí daň (po přepočtu na jeden měsíc) podnikatel při ročním příjmu 500 000 Kč. Paušální odvody by se mu vyplatily od daně 500 Kč. Počet dětí 80% paušál 60% paušál 40% paušál 0 0 Kč 430 Kč 1680 Kč 1 −1267 Kč −837 Kč 413 Kč 2 −2884 Kč −2454 Kč −1204 Kč

Naopak u měsíčního příjmu ve výši 75 tisíc korun by už paušální odvod, na kterém se shodli zástupci vládní koalice, dával v řadě případů smysl.

Určitě by se nevyplatil jenom řemeslníkům, kteří využívají 80% paušál. I živnostník s 60% paušálem, který využívá slevu na dvě děti, by si pohoršil. Naopak, pokud by stejný živnostník měl dítě jedno, zaplatí dnes na dani měsíčně téměř 1200 korun. S paušální pětistovkou by ušetřil zhruba 700 korun každý měsíc.

Jakou teď platí daň (po přepočtu na jeden měsíc) podnikatel při ročním příjmu 900 000 Kč. Paušální odvody by se vyplatily od daně 500 Kč. Počet dětí 80% paušál 60% paušál 40% paušál 0 180 Kč 2430 Kč 4680 Kč 1 −1087 Kč 1163 Kč 3413 Kč 2 −2704 Kč −454 Kč 1796 Kč

V Česku je podle ministerstva financí evidováno 514 tisíc osob samostatně výdělečně činných, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tisíc má roční příjem nižší než jeden milion korun – právě oni by se mohli rozhodnout, zda paušální daň chtějí.

Na podobě paušální daně (plus odvodů) se sice shodla vládní koalice, bude k ní ale ještě dlouhá cesta. Teď je na ministerstvu financí, aby připravilo konkrétní podobu návrhu. Tu pak musí potvrdit vláda i poslanci. A všechno stihnout tak, aby to mohlo fungovat od avizovaného roku 2021.