Skoro tři miliony lidí čeká výměna průkazu VZP

Od dubna začne Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) velkou výměnu průkazů pojištěnce. Nový průkaz s platností na dalších deset let obdrží lidé, kterým v letošním roce vyprší platnost stávajícího průkazu. O průkaz není nutné žádat, VZP je bude rozesílat automaticky. Celkem se výměna týká téměř 2,74 milionu osob.

„Nový průkaz pojištěnci obdrží vždy nejméně 30 dní před uplynutím platnosti stávajícího průkazu, a to automaticky do poštovní schránky na adresu aktuálně evidovanou u VZP. V průvodním dopise najdou všechny potřebné informace vysvětlující, jak a kde jej používat. Starý průkaz mohou klienti vrátit na kterékoli pobočce, není to však povinné, znehodnotit ho mohou sami,“ říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

U většiny pojištěnců je doručovací adresou jejich adresa trvalého pobytu. Pokud klient v minulosti VZP nahlásil jinou doručovací adresu, ale potom se přestěhoval nebo má novou doručovací adresu z jiného důvodu, měl by změnu pojišťovně co nejdříve oznámit.

Pojišťovna také lidi nabádá, aby si zkontrolovali, že mají svou poštovní schránku označenu celým svým jménem a příjmením. „V rámci předchozích hromadných výměn průkazů pojištěnců se VZP setkala s vracením zásilek také kvůli nedostatečnému označení poštovní schránky,“ připomíná Plívová.

Mluvčí zároveň varuje před podvodným jednáním, které by mohla akce s výměnami kartiček spustit. „Pracovníci VZP nebudou pojištěnce předem nijak oslovovat, obcházet nebo kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí. Pokud by klienti byli někým v této souvislosti kontaktováni, jde velmi pravděpodobně o podvodné jednání,“ upozorňuje.

Lidé, jimž platnost průkazu už skončila (datum je vyznačen na přední straně plastového průkazu) a dosud neobdrželi nový, o něj mohou požádat přes internet, na pobočce nebo prostřednictvím informačního centra VZP.

