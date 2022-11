Stavební spoření má novou jedničku. Díky vánoční prémii

Začátek listopadu zamíchal pořadím ve srovnání nabídek stavebních spořitelen. Do čela se dostala Modrá pyramida se svou vánoční nabídkou. Rozdíly v naspořené částce u jednotlivých spořitelen však zůstávají maximálně v řádech nižších tisícovek korun.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu zahrnujeme vedle státní podpory také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Porovnání stavebního spoření k 4. 11. 2022 Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do srovnání jsme zahrnuli jen tarify, které lze sjednat samostatně (tj. bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu). Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Modrá pyramida Vánoční prémie 144 909 Kč 5,543 % ČS (Buřinka) Standard 144 863 Kč 5,534 % ČSOB (Liška) Trend spořicí + akce 143 630 Kč 5,259 % Raiffeisen Spoření akce 143 451 Kč 5,218 % Moneta ProSpoření Premium akce 141 698 Kč 4,824 % Zdroj: Stavebky.cz

Základem novinky od Modré pyramidy je vysoké úročení vkladů. Úroková sazba tarifu Alfa je 0,5 %, ale v rámci Vánoční nabídky se navyšuje o další 3 %. Bonusové navýšení úroku tentokrát není podmíněno pravidelným spořením a není ani omezeno výší naspořené částky.

Při spoření odpovídajícímu částce 1700 Kč měsíčně si za šest let s Vánoční nabídkou naspoříme 144 909 Kč, což znamená čistou úrokovou sazbu 5,543 %. Abychom dosáhli stejného zhodnocení na spořicím účtu, musel by být úročen 6,521 %. Úrokovou sazbu přitom stavební spořitelna garantuje na celých šest let.

K tomu lze získat ještě prémii za vysoký počáteční vklad. Podmínkou je do konce čtvrtého měsíce od uzavření smlouvy vložit na účet alespoň 50 000 Kč (prémie pak dělá 2000 Kč, což je po 15% srážkové dani reálně 1700 Kč) nebo alespoň 100 000 Kč (prémie pak dělá 5000 Kč, po zdanění 4250 Kč).

Za zmínku stojí také nabídka Buřinky, tedy Stavební spořitelny České spořitelny. Při spoření 1700 Kč měsíčně si za šest let naspoříme o pouhých 46 korun méně než u Modré pyramidy. Navíc: nabídka Buřinky může být zajímavá pro ty, kdo si plánují ukládat méně než 1700 Kč měsíčně. Velkou část výnosu u Buřinky totiž tvoří štědrý vstupní bonus 2500 Kč, který dostaneme bez ohledu na to, jak pilně spoříme. Při spoření 1500 Kč měsíčně (nebo méně) dosáhneme u Buřinky lepšího zhodnocení vkladů než u konkurence.

Spoření u Buřinky je v tomto ohledu jedinečné, protože při úložce 100 Kč měsíčně dosáhneme čisté úrokové sazby 8,285 %. Zhodnotíme tedy hodně nízkou částku, ale zato velmi výhodně. U ostatních stavebních spořitelen je výnos při takto nízkých vkladech záporný.

Podrobnosti o jednotlivých nabídkách čtěte v nezkráceném článku na webu Stavebky.cz.

Jak už jsme napsali, čísla v tabulce platí pro pravidelné spoření odpovídajícímu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Stavební spořitelny však dnes nabízejí různé výhody a bonusy, které se projeví při jiných způsobech spoření a mohou pořadím zamíchat. Odlišné režimy spoření si můžete sami přepočítat ve srovnávači stavebního spoření, kde najdete vždy aktuální nabídky.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem