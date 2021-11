Nejlepší stavební spoření v listopadu. Tady je žebříček

Nejvýhodnější stavební spoření momentálně nabízí Moneta stavební spořitelna, a to díky úrokové sazbě 1,3 % p. a. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,449 % p. a.

Moneta je zatím jediná, kdo zvýšil úrokové sazby. Ostatní spořitelny úročí vklady jedním procentem, v některých případech je i pro jednoprocentní úrok nutno splnit určité podmínky. V případě Monety tomu tak není – 1,3 % je skutečně základní úroková sazba.

Vyšší zhodnocení vkladů sice nabízí Raiffeisen stavební spořitelna – ovšem pod podmínkou, že si kromě stavebního spoření založíme také běžný účet u mateřské Raiffeisenbank a budeme jej aktivně užívat.

Klienti si mohou pochvalovat konkurenční boj, díky němuž teď mohou u všech stavebních spořitelen uzavřít smlouvu bez vstupního poplatku.

Novinkou posledních dnů je nákupní poukázka v hodnotě 500 korun od ČSOB stavení spořitelny, pokud si u ní sjednáte smlouvu o stavebním spoření online.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Do tabulky jsme zařadili všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen kromě těch, které jsou omezené jenom pro mladé nebo naopak pro starší zájemce.

Srovnání stavebního spoření k 5. 11. 2021 (nabídky pro dospělé v aktivním věku nebo bez věkového omezení, tedy kromě speciálních nabídek pro mladé nebo seniory) Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Raiffeisen Spoření S 213 pro klienty RB + prémie 138 170 Kč 4,011 % Moneta ProSpoření online 137 204 Kč 3,782 % Moneta ProSpoření Premium 137 204 Kč 3,782 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 136 817 Kč 3,691 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta 136 239 Kč 3,553 % ČS (Buřinka) Akce 2000 136 112 Kč 3,522 % Modrá pyramida Moudré spoření 136 093 Kč 3,517 % Raiffeisen Spoření S 213 - akce 136 024 Kč 3,501 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí 135 659 Kč 3,413 % Zdroj: Stavebky.cz

