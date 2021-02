ING Bank v Česku končí, klienty osloví Raiffka

Co se děje

Po dvaceti letech ukončí ING Bank své působení na českém trhu v oblasti osobního bankovnictví. Konkrétně jde o spořicí účet ING Konto a podílové fondy. Exkluzivní právo oslovit klienty ING se svou nabídkou získala Raiffeisenbank, přímo je ale nepřevezme.

„Vždy jsme se zavazovali k nejvyšší úrovni poskytovaných služeb a při oddanosti našim zákazníkům to bylo velmi těžké rozhodnutí. Současné ekonomické prostředí nám neumožňuje rozvíjet oblast osobního bankovnictví v ČR a dále rozšiřovat a zvyšovat kvalitu našich služeb a zákaznického servisu,“ píše ING Bank klientům. „S přihlédnutím k současné hospodářské situaci neočekáváme, že bychom v nejbližší době dosáhli potřebné velikosti a pozice na trhu, které by nám umožnily dosahovat v České republice udržitelného růstu,“ říká Isold Heemstra, generální ředitel ING ČR.

„Součástí dohody je nabídka různých výhod a benefitů, zejména výhodného spoření a zachování podmínek u investičních produktů,“ upřesňuje Vladimír Kreidl, člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za oblast retailového bankovnictví.

„Transakce ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Klienty ING začneme aktivně oslovovat v průběhu března 2021, tedy až po obdržení souhlasu ÚOHS,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Osloví jen ty klienty, kteří dají souhlas s předáním osobních údajů – to mohou udělat přímo v internetovém či mobilním bankovnictví ING. Raiffka je pak seznámí se speciální nabídkou. Bude záležet jenom na klientech, jestli ji využijí, nebo jestli u ING skončí bez plynulého převodu produktů do jiné banky.

Kdo s předáním údajů nebo přechodem do Raiffky nebude souhlasit, má si podle ING vybrat transakční účet pro převedení dosavadních úspor z ING. Může také počkat na výpověď smlouvy od banky, která přijde v následujících měsících. Definitivní odchod z oblasti osobního bankovnictví plánuje ING na druhou polovinu letošního roku.

Raiffeisenbank už uveřejnila konkrétní nabídku:

Novým i stávajícím klientům připíše jednorázový bonus 500 korun na běžný účet v Raiffeisenbank v případě, že na něj převedou peníze z účtu u ING a v internetovém nebo mobilním bankovnictví nejpozději do konce letošního roku potvrdí zájem o tento bonus.

Přecházejícím klientům ING zároveň Raiffka nabízí úrokovou sazbu na běžném účtu ve výši 1 % p. a. pro zůstatek do 300 tisíc korun a 0,2 % p. a. pro zůstatek nad 300 tisíc korun. Obě sazby garantuje po dobu dvanácti měsíců od sjednání nového běžného účtu. Podmínkou je, že si peníze z ING převedou do konce srpna prostřednictvím takzvané mobility.

Úrokové zvýhodnění platí nejenom pro klienty ING, kteří zatím v Raiffce neměli běžný účet a založí si ho zcela nově. Využít ho mohou i dosavadní majitelé běžného účtu, ovšem pouze na peníze převedené z ING Bank, tedy ne na celý vklad.

Pokud jde o podílové fondy, klienti i po případném přechodu do Raiffeisenbank mohou dál investovat do stejných, jako byli zvyklí v ING, a to se vstupním poplatkem 1 %. Fondy ING Aria Lion už nebudou v Česku nově nabízeny, klienti je však mohou v Raiffeisenbank stále držet a odprodávat. V internetovém bankovnictví Raiffky najdou klienti i dosavadní výkonnost svých investic z doby pod ING. Samozřejmostí je také bezplatné převedení investičního portfolia.

ING Bank má v Česku zhruba 375 tisíc retailových klientů. Její ING Konto bylo na začátku tisícíletí prvním spořicím účtem bez poplatků. Výší úroků dlouho patřilo k nejlepším na trhu, v posledních letech už ale nedokázalo držet krok s konkurencí. Trh opouští se sazbou 0,3 % pro vklady do 300 tisíc korun a 0,1 % pro vklady nad tuto hranici.

Původem nizozemská skupina ING vstoupila na český trh v roce 1992, nejdříve nabídla životní a pak i penzijní pojištění. Se spořicím účtem ING Konto přišla v roce 2001. Pojišťovací část působí od roku 2014 samostatně pod značkou NN.

Ještě na podzim 2018 plánovala ING osobní bankovnictví v Česku rozvíjet. Chtěla se změnit na univerzální banku nabízející i běžný účet, spotřebitelský úvěr a hypotéky. Spuštění hypoték chystala podle Hospodářských novin už na rok 2019. Nakonec ale omezila i dosavadní služby, loni v červnu zavřela poslední pobočku mimo své pražské sídlo.

Rozhodnutí o ukončení služeb osobního bankovnictví se dotkne 225 pracovních pozic v Česku, zrušeny budou v průběhu letošního roku.

ING Bank zdůrazňuje, že v Česku beze změny zůstávají všechny služby korporátního bankovnictví, které zajišťuje 130 pracovníků. V mnoha zemích, kde dosud působila, pokračuje také v poskytování osobního bankovnictví.

Raiffeisenbank před pár dny oznámila, že kupuje Equa bank s téměř 480 tisíci klientů. Dokončení transakce čeká na souhlas regulátorů. V minulosti Raiffka převzala – formou přímé akvizice nebo práva na exkluzivní nabídku přechodu – také klienty eBanky, Zuno a retailové části Citibank.

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.