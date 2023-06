Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

Rodiny, které zatím nepožádaly o loňský jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě, mají šanci ještě do 1. července 2023. Nárok na příspěvek totiž zanikne po roce od začátku účinnosti zákona.

Výplata příspěvku dětem, které se narodily od 2. srpna 2004 do 1. srpna 2022, začala už loni v srpnu. Žádat o něj mohou také rodiče dětí, které se narodily od 2. srpna do 31. prosince 2022 – a to nezávisle na tom, jestli tuto možnost už dříve využili pro staršího potomka. Dětí narozených v letošním roce se příspěvek netýká.

Vedle věku je jedinou zásadní podmínkou hrubý příjem rodiny: nesmí přesáhnout jeden milion korun za rok. V přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně (rozhodující však není měsíční, ale roční příjem). Hodnotí se příjmy za kalendářní rok 2021 (ne za rok 2022).

Zájemcům stačí čestné prohlášení, že milionovou hranici nepřekonali. Až na výjimky nemusí nic dokládat, úřad si to sám ověří u finančního úřadu a ČSSZ. „Nárok mají všichni bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni, podnikají, jsou na mateřské či rodičovské, nebo bez práce. Nutné je pouze splnění podmínky hrubého příjmu nepřesahujícího jeden milion korun v roce 2021 a věku dítěte do 18 let. Jestliže rodiče žijí odděleně, může nárok na příspěvek uplatnit pouze jeden z nich. V tomto případě je nutná domluva rodičů,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jednorázový příspěvek 5000 korun dosud dostalo více než 1,4 milionu dětí, stát celkově vyplatil kolem 6,9 miliardy korun. Cílem byla pomoc v období inflace, zvyšování cen energií a životních nákladů.

Z říjnového průzkumu PAQ Research vyplývá, že rodiny příspěvek využily hlavně na potřeby dětí: polovina rodin uvedla, že ho použila na vybavení do školy či školky, 35 % na další věci pro děti, 23 % na volnočasové aktivity. Některé rodiny příspěvek využily i na nutné výdaje (15 %) nebo si je ušetřily (21 %).

Žádost lze podat elektronicky přes interaktivní formulář na webu ministerstva. Zájemci k tomu potřebují elektronickou Identitu občana: ověřit se mohou přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku (s čipem a čtečkou) a další alternativy. Této možnosti využila naprostá většina žadatelů – více než 578 tisíc z nich, upřesnilo ministerstvo.

Kdo nemůže podat žádost sám elektronicky, může zajít na některé z kontaktních míst veřejné správy – takzvaný Czech Point. To jsou kontaktní místa na České poště, krajských úřadech, matričních úřadech, obecních úřadech, úřadech městských částí nebo městských obvodů. Tuto cestu zvolilo asi 241 tisíc lidí. Žádost není možné podat osobně přímo na úřadech práce.

Více než 240 tisíc příjemců dostalo příspěvek automaticky. Do této skupiny patří všichni, kdo v červenci 2022 měli nárok na přídavek na dítě za červen 2022, pokud dítě k 1. srpnu 2022 nedovršilo 18 let věku.

Příspěvek na dítě je jednorázový, nelze o něj žádat opakovaně. „Pokud žadatel příspěvek již obdržel, není možné, aby mu byl přiznán znovu. Systém sociální pomoci však nabízí řadu dalších příspěvků, o které si mohou rodiny zažádat. Jedná se o přídavek na dítě, příspěvek nebo doplatek na bydlení a podobně,“ připomíná Jurečka. Rodiny s nižšími příjmy mají také nárok na porodné (aktuální pravidla pro rok 2023).

