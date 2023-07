Pauzy a pití. Na tohle máte právo, když jsou v práci tropy

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Co přesně to znamená, když na vaše zdraví útočí nesnesitelná horka?

Je horko. Někdo má kliku a klimatizované pracoviště, někdo si ale na denní chléb vydělává v nepříjemně doslovném potu tváře a nejen tváře. Přežít v zaměstnání vám v takových tropech má zaměstnavatel. Předpisy mu stanoví několik povinností, které vůči svým lidem má, a vy byste v zájmu svého zdraví měli žádat, aby je dodržoval.

A pak jsou samozřejmě taky úlevy, které povinné nejsou, ale někdy se na nich dá dohodnout.

Pít

Když teplota na pracovišti překoná 30 stupňů, stává se z něj „pracoviště s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami“. A v tu chvíli se taky třeba z obyčejné minerálky stane „ochranný nápoj“, na který máte jako zaměstnanec nárok.

Nezáleží při tom, jestli jste zaměstnanec v klasickém pracovním poměru, nebo pracujete na dohodu. „Jedná se o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se zdržují na pracovišti daného zaměstnavatele, tedy i tzv. dohodáře,“ říká právník Ondřej Preuss ze služby Dostupný advokát.

Podmínky upravuje nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V příloze k němu jsou zaměstnání rozdělená do osmi kategorií, podle (fyzické) náročnosti. Jinou ztrátu tekutin má kopáč na silnici, jinou člověk v kanceláři.

Nařízení samozřejmě nemůže vyjmenovat všechna povolání, ani se o to nesnaží, najdete v něm pár ilustrativních případů. „Pokud zaměstnanec nenajde svou konkrétní pozici, může ji odvodit dle obecné charakteristiky – např. ‚Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče‘. Rozřazení je ovšem primárně na zaměstnavateli,“ vysvětluje Ondřej Preuss. „Pokud se zaměstnanec domnívá, že nemá vhodně nastaveny pracovní podmínky, může se obrátit na Státní úřad inspekce práce.“

Co vám nalijou

V kanceláři v podstatě stačí přístup k pitné vodě, podobně třeba v obchodě. Jiné profese, i když jsou třeba podobně fyzicky náročné, se ale ke kohoutku nedostanou, řidič řekněme. A pak přijde ke slovu pití balené.

I na něj má vyhláška určité nároky. Nesmí například obsahovat víc než 3,6 procenta cukru – což je pro představu zhruba třetina toho, co obsahuje standardní Coca-Cola.

Obsah alkoholu nesmí být víc než procento, u mladistvých pracovníků musí být na nule. Do toho se vejde nealko pivo nebo některý radler, ale určitě ne třeba sedmistupňové pracovní pivo, jaké se dřív dávalo hutníkům.

Náročnější profese s větším výdajem energie a větší ztrátou tekutin pak dostávají silněji mineralizovanou vodu nebo třeba i iontové nápoje. Vůbec není od věci, když zaměstnavatel konzultuje výběr nápojů chránících zdraví zaměstnanců s lékařem.

Množství nápojů by měl zaměstnavatel vyčíst z tabulek ve jmenovaném nařízení. „Jde především o povinnost zaměstnavatele, který by měl být znalý právních předpisů a všechno potřebné podle nich zajistit,“ říká Ondřej Preussler z Dostupného advokáta.

Nečekejte ale, že se to stane automaticky. Líná huba, suché neštěstí: ptejte se a žádejte. Pokud vám to nebude sedět, obraťte se s prosbou o pomoc na odbory nebo se stížností na pracovní inspektorát.

Pauza

Když teploměr ukáže přes 36 stupňů, musí zaměstnavatel zaměstnancům zajistit přestávky navíc nebo střídání v práci. Takové přestávky se počítají do pracovní doby a jsou normálně placené. Počítají se zas podle tabulek přiložených ke zmíněnému nařízení vlády

Zajímavá je v tomhle případě situace pracovníků, kteří pracují z domu. I těch se obecně týkají předpisy o bezpečnosti práce (takže si doma můžete přivodit i pracovní úraz).

Práce na home office bude asi většinou spadat mezi ta méně fyzicky náročná povolání, kde v zásadě stačí mít přístup k pitné vodě – což se doma většinou předpokládá. Basu minerálek tedy od zaměstnavatele nečekejte.

Jiné to může být s pauzami. „Pokud by teplota v domově přesáhla 36 stupňů Celsia, měly by se se zaměstnancem probrat možné bezpečnostní přestávky,“ doporučuje zaměstnavatelům právník Ondřej Preuss.

Nepovinné

Kromě toho, co nařizují zákony, nařízení a vyhlášky, je tu vždycky možnost dohodnout si něco navíc. Ať osobně, nebo třeba prostřednictvím odborů. V horkých letních dnech se nabízí například domluva o zkrácení pracovní doby, o možnosti pracovat z domova. Nebo třeba o změně pracovní doby, aby aspoň její část vyšla na chladnější část dne.

V podnicích, kde se jinak přísně dbá na dress code, se dá zase vyjednat jeho dočasné uvolnění. Šaty bez rukávů, kde jsou jindy paže povinně zahalené, povolení krátkých kalhot, kde se musí nosit dlouhé nebo minimálně povolení kravat.

