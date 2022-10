Výpověď dohodou je nesmysl. Na tohle si dejte pozor

Zdroj: Shutterstock

Neví dne ani hodiny, píše se v Bibli. Týká se to tedy příchodu spasitele, ale o výpovědi se to dá povědět taky. Co je pravděpodobnější, to necháme na vás.

Už vás to fakt nebaví? Projděte si přehled: Kdo může žádat o přiznání starobní penze? Co všechno se počítá? Jaké jsou podmínky?