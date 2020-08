Firma mi zakazuje jet do ciziny. Může nařídit karanténu? A co služebka do Karviné

Co dělat, když vás zaměstnavatel nechce pustit na dovolenou k moři kvůli koronaviru? A nebo naopak: Co když vám nařídí jet na pracovní cestu do místa, které teď může být nebezpečné?

Cestování do zahraničí řídí v současnosti takzvaný semafor – aspoň pokud jde o riziko epidemie koronaviru. Vytváří ho a pravidelně aktualizuje ministerstvo zdravotnictví z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Pokud české ministerstvo vyhodnotilo danou zemi tak, že je v ní nízké riziko nákazy koronavirem, má na semaforu – ve skutečnosti jde spíš o mapu – zelenou barvu. V tom případě tam můžete odcestovat (pokud vám to daná země umožní) a po návratu do Česka vás nečekají žádná omezení.

Naopak když je daná země vyhodnocena jako riziková, má červenou barvu – aktuálně je to Rumunsko a Španělsko (kromě Kanárských ostrovů). Pak máte povinnost po návratu kontaktovat krajskou hygienickou stanici podle místa vašeho trvalého bydliště, a to buď telefonicky, nebo jinou formou „vzdáleného přístupu“. Na vlastní náklady se musíte nechat otestovat na koronavirus prostřednictvím RT-PCR testu a výsledek oznámit hygienické stanici do 72 hodin od návratu ze zahraničí.

Je na každém, zda se rozhodne riziko podstoupit a vycestuje mimo Českou republiku – ať už má země na semaforu jakoukoliv barvu. Někdy se ale taková cesta do ciziny nemusí líbit zaměstnavateli, přestože jinak proti vaší dovolené nic nemá.

Když je proti, poslechnout nemusíte

Se zásadně odmítavým přístupem zaměstnavatele se setkala například naše čtenářka Anna. Když vyhověl její žádosti o dovolenou, chtěl po ní současně podepsat dokument, že si nevybírá volno za účelem cesty do zahraničí.

Něco takového si nemusíte nechat líbit. „Uvedené jednání zaměstnavatele není v souladu se zákonem, na zmíněný dokument nemá nárok. Je věcí zaměstnance, jakým způsobem a zejména kde bude dovolenou trávit,” říká Adam Valíček z advokátní kanceláře Valíček & Valíčková.

Podle zákoníku práce nemá zaměstnavatel právo vyžadovat po vás informaci o tom, kam na dovolenou jedete, nebo kde jste na ni byli. Ani vám nemůže určovat, jak a kde ji máte strávit.

Po návratu do karantény?

Některé firmy to zkoušejí až po návratu. Chtějí po pracovníkovi podepsat, že během dovolené nebyl v zahraničí. Pokud odmítne, zaměstnavatel na něj tlačí, aby šel na 14 dní do karantény.

Ani v takovém případě však nemáte povinnost šéfům o vaší dovolené cokoli říkat. Čtrnáctidenní karanténu vám sice zaměstnavatel teoreticky nařídit může, musí vám ji ale plně proplatit.

„U zaměstnance by se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou náleží náhrada mzdy v plné výši,” potvrzuje Valíček.

A navíc: Nešlo by o karanténu v pravém slova smyslu, kdy se musíte zdržovat jen a jen doma a zcela se izolovat. Znamenala by pouze to, že zaměstnavatel má na své straně překážky, kvůli nimž nemůžete chodit do práce. A jak tento čas strávíte, by bylo opět na vás. Můžete jet třeba na další dovolenou.

Jak se bránit

Co tedy dělat, kdybyste se s něčím takovým setkali i vy? Vlastně nemusíte dělat vůbec nic. Nemáte povinnost říkat, kam jedete, kde jste byli nebo co jste tam dělali. Zaměstnavatel zkrátka nemá právo takové informace požadovat, takže jednoduše stačí říct, že se o tom odmítáte bavit.

Pokud by situace došla tak daleko, že by vám zaměstnavatel přestal přidělovat práci, opět si zadělává na problémy on sám. „Porušuje tím § 38 zákoníku práce, podle kterého je povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Zaměstnanci po dobu tohoto nepřidělování práce náleží náhrada mzdy v plné výši,” dodává Valíček.

Pracovní cesta do ohniska

Podívejme se ještě na opačnou situaci. Tedy když vás zaměstnavatel naopak chce poslat do nějaké rizikové oblasti. Stačí i do jiného města v Česku, kde je aktuálně ohnisko nákazy koronavirem. Někdo může mít strach jet do Karviné, jiný třeba do Prahy.

Na takovou cestu nemusíte kývnout. Ať už sami patříte do rizikové skupiny, nebo o takové osoby pečujete, nebo se prostě jenom bojíte nákazy. „Pokud zaměstnavatel bude chtít vyslat zaměstnance na pracovní cestu, má zaměstnanec možnost odmítnout,” říká Valíček.

Podle § 42 zákoníku práce může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

