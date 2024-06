Změny od července: čekají v práci, spoření i v jednání s úřady

Co se děje

Společenské akce zaměstnavatele a daně

Od letošního ledna došlo k daňovému omezení zaměstnaneckých benefitů. Do nově zavedeného limitu se musí vejít hodnota poskytnutých benefitů, aby je zaměstnanci nemuseli danit a platit z nich povinné pojištění. Pro letošní rok je limit 21 983 korun ročně (jde o polovinu průměrné mzdy, která je pro rok 2024 stanovena na 43 967 korun).

Hodnota benefitů přesahujících tento limit už podléhá dani z příjmu a pojistnému. Dosud se do limitu rozpočítávaly zaměstnancům i náklady na některé společenské akce pořádané zaměstnavatelem. To se od července změní. Nově tedy všechny společenské, kulturní i sportovní akce firmy jsou pro zaměstnance daňově osvobozené. Spadají sem například vánoční večírek, oslava výročí firmy, teambuilding nebo mikulášská párty.

Změnu zavádí novela zákona o daních z příjmu s platností právě od 1. července. I nadále platí podmínka, že se musí jednat o obvyklé a přiměřené akce co do rozsahu i formy a pro omezený okruh účastníků.

Penzijní spoření

Od července se mění pravidla pro státní příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření nebo penzijnímu připojištění.

Kdo si na penzijní spoření posílá méně než 1150 korun měsíčně, dostane od července nižší státní příspěvek než dosud. Naopak kdo si bude spořit víc, dostane od státu vyšší podporu.

Minimální částka, kterou je potřeba ukládat pro nárok na státní příspěvek, stoupne z dosavadních 300 korun na 500 korun měsíčně. Maximální částka, k níž lze příspěvek získat, se zvýší na 1700 korun měsíčně z dosavadních 1000 korun.

Státní příspěvek na penzijní spoření bude nově dosahovat 20 procent z ukládané částky, dosud je 23 až 30 procent.

Penzijní společnosti upozorňují, že nestačí jen změnit zasílanou částku. Nutné je změnit také smlouvu, tedy předem to ohlásit.

Jak se změní státní příspěvek na penzijní spoření kolik si uložíte měsíčně státní příspěvek od července 2024 státní příspěvek do června 2024 300 Kč 0 Kč 90 Kč 400 Kč 0 Kč 110 Kč 500 Kč 100 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 700 Kč 140 Kč 170 Kč 800 Kč 160 Kč 190 Kč 900 Kč 180 Kč 210 Kč 1000 Kč 200 Kč 230 Kč 1100 Kč 220 Kč 230 Kč 1200 Kč 240 Kč 230 Kč 1300 Kč 260 Kč 230 Kč 1400 Kč 280 Kč 230 Kč 1500 Kč 300 Kč 230 Kč 1600 Kč 320 Kč 230 Kč 1700 Kč 340 Kč 230 Kč zdroj: výpočty Peníze.cz

Od července už nedostanou státní příspěvek příjemci starobního důchodu. Těm se vyplatí posílat na penzijko alespoň minimální úložku 100 korun měsíčně, než splní podmínky smlouvy.

Psali jsme podrobně:

Plná moc online

Od července startuje Registr zastupování. Díky němu bude možné sepsat a odeslat digitální plnou moc při jednání s úřady.

„Výhodou oproti papírové plné moci bude zejména umožnění jejího opětovného využívání u různých úřadů bez složitého vytváření a dokládání další kopie, snadná odvolatelnost a celkově úspora času. Předejde se zároveň problémům s tím, že dokument plné moci někdo ztratí či poničí,“ říká advokátka Lenka Hanková z poradenské společnosti Rödl & Partner.

K vytvoření plné moci budou k dispozici předpřipravené formuláře, mělo být také možné v systému zaregistrovat i vlastní návrh plné moci. Do registru půjde vstoupit přes Portál občana za použití přístupových údajů Identity občana.

Výhodou digitální plné moci oproti papírové verzi je, že lidé nemusí kvůli kopii, ověřenému podpisu či konverzi k notáři nebo na poštu (Czech Point), případně matriku.

Zatím bude možné digitální plnou moc v Registru zastupování použít jen při jednání s úřady – nikoliv v soukromoprávních vztazích, například při podpisu kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu podílu. Prvním úřadem, který se na registr napojí, je ministerstvo dopravy. Další se budou připojovat postupně.

Občanka v mobilu

Od poloviny roku se výrazně rozšíří seznam míst, kde vám uznají digitální občanku. K prokázání totožnosti policii, úřadu práce, krajskému úřadu, úřadu obce s rozšířenou působností nebo soudu stačí mobil. Nově i na finančním, katastrálním nebo živnostenském úřadu.

Uživatel digitální občanky musí mít smartphone, v něm staženou aplikaci eDoklady a v ní nahranou občanku (pořídí si „digitální stejnopis občanského průkazu“). K nahrání je potřeba některá z digitálních identit občana.

Používání občanky v mobilu má příjemný bonus: ten, komu se prokazujete, se z ní dozví jenom to, co právě potřebuje. Tedy například jenom to, že vy jste vy – a neuvidí třeba váš věk nebo stav, pokud ho v občance máte. A taky se můžete zpětně dívat, kde a kdy jste se komu identifikovali.

Čtěte víc: Občanka v mobilu začne fungovat i tam, kde to opravdu potřebujete

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se od července zvýší. Ale ne všem. Stoupne pro lidi s druhým, třetím a čtvrtým stupněm závislosti na pomoci druhých. Pro lidi s prvním stupněm závislosti zůstane stejný.

Lidé se čtvrtým stupněm závislosti se nově rozdělí na dvě skupiny. Na ty, o které se pečuje v některé pobytové službě, a na ty, o něž se pečuje doma. Lidem, o které někdo pečuje v domácím prostředí, stoupne příspěvek na péči výrazně.

Výše příspěvku na péči pro děti Stupeň závislosti Do června 2024 Od července 2024 Počet příjemců I 3300 Kč 3300 Kč (bez zvýšení) 11 900 II 6600 Kč 7400 Kč (zvýšení o 800 Kč) 9500 III 13 900 Kč 16 100 Kč (zvýšení o 2200 Kč) 6400 IV 19 200 Kč 23 000 Kč – v pobytovém zařízení (zvýšení o 3800 Kč)

27 000 Kč – v domácí péči (zvýšení o 7800 Kč) 4700 Pokud příspěvek na péči náleží dítěti do 18 let a příjem společně posuzovaných osob (typicky domácnost, kde dítě žije) je nižší než dvojnásobek životního minima, může být příspěvek navýšen o 2000 korun měsíčně. Neplatí to, pokud se o dítě starají třeba v dětském domově nebo pokud bere příspěvek ze systému dávek pěstounské péče (nebo ho nebere, protože dostává důchod vyšší než tento příspěvek). Výše příspěvku na péči pro dospělé Stupeň závislosti Do června 2024 Od července 2024 Počet příjemců I 880 Kč 880 Kč (bez zvýšení) 86 100 II 4400 Kč 4900 Kč (zvýšení o 500 Kč) 103 300 III 12 800 Kč 14 800 Kč (zvýšení o 2000 Kč) 89 100 IV 19 200 Kč 23 000 Kč – v pobytovém zařízení (zvýšení o 3800 Kč)

27 000 Kč – v domácí péči (zvýšení o 7800 Kč) 25 000 Pokud příspěvek na péči náleží rodiči nezaopatřeného dítěte do 18 let, o které se stará, a příjem společně posuzovaných osob (typicky domácnost) je nižší než dvojnásobek životního minima, může být příspěvek navýšen o 2000 korun měsíčně.

Schválená novela přináší také nový mechanismus pro zvyšování příspěvku na péči. Dosud je ke zvýšení potřeba novelizovat zákon, nově bude stačit vládní nařízení. K navýšení příspěvku na péči dojde, když inflace od posledního zvýšení příspěvku vzroste o pět procent.

Psali jsme podrobně: Příspěvek na péči stoupne. Kdo ho dostane a jak o něj žádat?

Práce na dohodu

Od července měla přijít revoluce v dohodách o provedení práce (DPP). Nakonec se zavádění nových pravidel rozdělilo na dvě etapy.

Zaměstnavatelé budou muset od července nově hlásit každou uzavřenou dohodu České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) do osmi dnů od nástupu zaměstnance nebo od ukončení dohody. Týká se to i platných dohod uzavřených před tímto datem.

Zaměstnavatelé budou muset lépe evidovat všechny pracovní poměry zaměstnanců, aby bylo možné správně posoudit jejich celkové příjmy a nové výše odvodů. „U zaměstnavatelů tato vyšší administrativní i finanční náročnost v uzavírání dohod o provedení práce může vést i k tomu, že je nebudou chtít uzavírat nebo budou zaměstnávat takzvaně na černo,“ vysvětluje možné negativní dopady Jan Langmeier z advokátní kanceláře Langmeier & Co.

Změny od 1. ledna 2025 se pak dotknou především pracovníků na dohody. Změní se totiž systém výpočtu odvodů z příjmů na DPP. Dosavadní limit 10 000 Kč měsíčně bude nahrazen takzvanou oznámenou dohodou, na kterou si pracovník bude moc vydělat do 25 procent průměrné mzdy (letos by to bylo do výše 10 500 korun).

Do této výše nebude odvádět z příjmu sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnavatel bude muset tuto dohodu „rezervovat“ u ČSSZ, což je možné pouze pro jednu dohodu za kalendářní měsíc. U dalších případných dohod bude limit už jen do 4500 korun. Nad tuto výši už bude muset zaměstnanec z výdělku odvádět pojistné.

Psali jsem podrobně: Limity u pracovních dohod se změní později a jinak. Potvrzeno

Milostivé léto, oddlužení

Dálší oddlužovací akce státu zvaná milostivé léto se tentokrát týká nedoplatků na zdravotním pojištění. Ovšem jen některých.

„Letošní milostivé léto navazuje na předchozí tři ročníky, které se zaměřovaly na exekuce, sociální pojištění a daňové nedoplatky. Tentokrát půjde o specifické případy týkající se dluhu na zdravotním pojištění, navíc pouze dluhů vymáhaných v rámci takzvané daňové exekuce. Navíc k zahájení daňové exekuce muselo dojít nejpozději 31. prosince 2023. Kritici tvrdí, že takové případy jsou relativně vzácné a že se opatření dotkne jen úzké skupiny pojištěnců,“ říká k tomu Vít Křivánek, vedoucí oddělení daňových sporů a partner společnosti BDO.

V termínu od 1. července do 31. listopadu musí dlužníci zaplatit dlužné pojistné. Zdravotní pojišťovny, především ale VZP, jim pak odpustí penále a poplatky.

Menší dluh bude možné splatit jednorázově. Částky přesahující pět tisíc korun bude možné uhradit až ve dvanácti splátkách, dluhy nad padesát tisíc lze rozdělit až do 36 měsíčních plateb.

Čtěte víc: Poslední Milostivé léto pomůže s dluhy u VZP. Ale ne všem

Výměna starých bankovek

Mezi lidmi stále obíhá více než 40 milionů kusů starých bankovek v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč vydaných v letech 1995 až 1999. Jsou typické úzkým stříbřitým proužkem. Jejich platnost skončila už před dvěma lety, nicméně do konce letošního června je lze vyměnit na pokladnách všech bank. Od července je vyměníte už jen na pokladně některé ze sedmi poboček České národní banky.

Hromadné žaloby

Soudit se s nepoctivou firmou může být pro běžné spotřebitele jednodušší než dnes. Pomoct jim má takzvané hromadné řízení, které startuje od 1. července.

Dosud se osamocenému spotřebiteli příliš nevyplatí vymáhat pár tisíc korun po nepoctivé firmě. Soudit se o nároky v nižších částkách je zdlouhavé a stojí hodně peněz i energie. Hlavně velké firmy – jako pojišťovny, banky, e-shopy, cestovní kanceláře, dodavatelé energie, automobilky, mobilní operátoři nebo realitky – jsou mnohem zkušenější a můžou si nejspíš dovolit lepší advokáty.

Nově se ale může spojit více lidí, kteří budou náhradu vymáhat společně, a to v jednom soudním řízení s jediným rozsudkem. Hromadné řízení má pomoct i státu: zefektivní práci soudů.

Hromadné žaloby budou fungovat na principu opt-in, což znamená, že spotřebitelé se musí do řízení aktivně přihlásit. Někteří to udělají na samém začátku a právě díky nim spotřebitelské sdružení připraví návrh na hromadné řízení. Někteří se přihlásí až poté, co je k tomu spotřebitelské sdružení vyzve.

Detaily jsme popsali v samostatném článku: Hromadné žaloby jsou tu. Takhle budou fungovat

Nový status - zranitelný zákazník

Od července budou moci odběratelé elektřiny požádat o status zranitelného zákazníka. Pomoc státu míří ale jen k úzké skupině zdravotně znevýhodněných lidí. Navíc jejich ochrana je minimální.

Zranitelným zákazníkem je osoba, která ve svém bydlišti používá zdravotnické prostředky nezbytné pro základní životní funkce, jež potřebují nepřetržitou dodávku elektřiny.

Ochrana spočívá pouze v tom, že v případě problémů s placením záloh za energie tyto zákazníky nařízení ochrání před rychlým omezením dodávek elektřiny. Budou mít také nárok na zajištění návaznosti dodávek elektřiny po dobu tří měsíců – nemělo by tedy dojít k situaci, kdy by se náhle ocitli bez dodávky elektřiny. Zároveň získají nárok na bezplatné upozornění v případě neplnění platebních povinností a na bezplatné informování o omezení dodávek. A budou mít také právo na uzavření smlouvy o dodávce energií. Nemůže se tedy stát, že by s nimi nikdo nechtěl smlouvu podepsat.

Čtěte víc: Jste zranitelný zákazník? Část odběratelů elektřiny ochrání zákon

Nový stavební zákon

Od července platí nový stavební zákon, který ale počítá s přechodným obdobím až do 30. června 2027. Do tohoto termínu tedy bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Stavebníci si tak budou moci vybrat, jestli budou postupovat podle nové, nebo předchozí úpravy. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu.

Zásadní je podle expertů především od července platná vyhláška o požadavcích na výstavbu. Zjednodušuje je a od některých přežitých dokonce úplně upouští, například na oslunění nebo výšku rodinných rekreačních staveb. Snižuje nároky na parkovací místa nebo ruší nutnost oddělovat toalety předsíní.

Další informace o stavebním zákonu najdete na webu úřadu.

Cizinci na trhu práce

Novela zákona o zaměstnanosti přinesla mimo jiné i rozšíření výjimek z povinnosti cizinců mít pro účely práce v Česku patřičné povolení k zaměstnání. Zavádí kategorii „občané vybraných zemí“.

Od 1. července nemusí mít povolení k zaměstnání v Česku pracovníci z Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Velké Británie, Spojených států amerických, Singapuru a Izraele. Nový volný přístup na trh práce se vztahuje jak na cizince zaměstnané lokálně, tak na vyslané zaměstnance. Relokace těchto cizinců do Česka se tak zjednoduší, i nadále však budou potřebovat pobytové oprávnění.

Doposud měli výjimku – a nadále ji mají – držitelé povolení k trvalému pobytu, studenti nebo absolventi akreditovaných oborů či držitelé některých typů povolení k dlouhodobému pobytu.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

