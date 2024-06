Podle dosavadních pravidel mohou pracovat pouze mladí lidé, kteří dokončí povinnou školní docházku, nejdříve však od 15 let. Výjimka platí jen u umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti.

Takzvaná flexibilní novela zákoníku práce, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, sníží věkovou hranici, od které je možné pracovat. Na brigádu budou moci nastoupit mladiství už od 14 let i bez ukončeného základního vzdělání.

Novela obsahuje několik omezení. Nezletilí budou moci pracovat pouze v době hlavních, tedy letních prázdnin, a maximální možná pracovní doba bude 35 hodin týdně, respektive sedm hodin denně.

„Zároveň pro ně bude platit další ustanovení týkající se pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců, tedy zaměstnanců mladších 18 let. Jde například o zákaz práce přesčas a zákaz práce v noci, lékařské prohlídky, zákaz práce, které uvádí vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích nebo zvýšená ochrana týkající se pracovní doby a doby odpočinku podle zákoníku práce,“ říká Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

„Podmínkou je, že tyto práce nebudou škodit jejich zdraví, vzdělávání a morálnímu rozvoji,“ zdůrazňuje Augusta.

A samozřejmě: se zaměstnáním žáků budou muset souhlasit jejich rodiče. „K uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude nově nutný písemný souhlas zákonného zástupce, například otce nebo matky,“ dodává Augusta. Žádný speciální formulář na to nebude, rodiče svolení naformulují podle svého uvážení.

Návrh teprve zamíří na vládu, pak ho dostanou k projednání poslanci. Ministerstvo plánuje, že novela začne platit od ledna 2025. Dětských přivýdělků by se tak poprvé dotkla o příštích letních prázdninách.

Jen lehké práce

Návrh původně předpokládal, že ministerstvo zdravotnictví vypracuje prováděcí vyhlášku, která vyjmenuje druhy práce, kterou čtrnáctiletí budou moct dělat. Nakonec ale taková vyhláška nevznikne.

„Čtrnáctiletí budou moci vykonávat lehké práce. Seznam konkrétních lehkých prací nebudou právní předpisy stanovovat. Nebude to tedy upraveno ani původně zamýšleným prováděcím předpisem,“ říká Augusta.

Lehké práce jsou zařazené do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud součástí práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem.

Lze sem zařadit například práci táborových vedoucí, práci pomocných sil v pohostinství (výpomoc v kuchyni), obsluhu v pohostinství (například v občerstvení, avšak nikoliv tam, kde dochází k prodeji alkoholických nápojů), pomocné práce v administrativě (vyřizování korespondencí, plánování schůzek), práce v doručovatelství (doručování listovních a lehkých balíčků), prodej vstupenek, správu sociálních médií, správu webu, překladatelství, soukromé doučování, uklízecí a pomocné práce v domácnostech.

Minimální mzda pro mladistvé, stejně jako pro dospělé, je letos 112,50 Kč za hodinu.

Náhrada za zaměstnance na dovolené

Pracovněprávní způsobilost nezletilých zakládá primárně občanský zákoník. I ten se bude muset upravit, navrhuje ministerstvo. Nově má umožnit nezletilým, kteří dovršili věk 14 let, konat v období hlavních prázdnin takzvanou závislou práci za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Chystanou novinku chválí Česká rada dětí a mládeže. „S návrhem souhlasíme. Je proporční v tom, že omezuje takové práce, které by děti dělat neměly. Zároveň odstraňuje práci mimo systém, která dnes často u čtrnáctiletých probíhá. Tato legalizace poskytuje v důsledku vetší ochranu mladým pracujícím,“ říká předseda rady Aleš Sedláček.

S posunutí věkové hranice je spokojená také Hospodářská komora. „Možnost využít během letních prázdnin jako pracovní sílu mladé lidi jednoznačně pomůže i zaměstnavatelům. Budou moci lépe vykrýt výpadek pracovníků v létě, tedy v období, kdy jejich zaměstnanci čerpají většinou dovolené,“ věří prezident komory Zdeněk Zajíček. Mladým lidem pomůže novinka s orientací na pracovním trhu nebo také s výběrem budoucího povolání, dodává.

„Řada mladých lidí si po ukončení základní a často i střední školy nemůže vybrat, jak by se chtěli profesně profilovat a co by chtěli v životě dělat. Jednou z příčin může být i to, že jejich kontakt s pracovním trhem je malý a nemají moc příležitostí se s nabídkou různých profesí seznámit nebo si je třeba vyzkoušet,“ míní Zajíček.

Podle Františka Jareše z agentury Student, která se zabývá nabídkou brigád, ale o čtrnáctileté pracovníky velký zájem nebude. „Možná to pomůže na místech, kde někdo chce zaměstnat své dítě či dítě známého. Ale obecně se rozhodně nebude jednat o desítky pozic, které by se nabízely a inzerovaly. Již nyní je často problematické sehnat nabídku brigády pro mladší 18 let a pro 14leté to bude ještě těžší,“ domnívá se.

Jareš říká, že letos zájemců o brigády pod 18 let ubylo, ale zároveň se i zmenšila i nabídka brigád. „U mladších 18 let je dán větší důraz na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, je jinak upravená maximální délka směny, zákaz noční práce, není tam možnost hmotné odpovědnosti, nemohou prodávat alkohol a další omezení. Vzhledem k tomu dávají firmy přednost starším 18 let,“ dodává.

