Na nové ošetřovné pro OSVČ dosáhne víc rodin

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od pondělí 21. prosince žádat o ošetřovné za listopad. Na rozdíl od říjnového půjde kombinovat s takzvaným kompenzačním bonusem.

Žádat o speciální dotaci kvůli koronaviru – obdobu ošetřovného pro zaměstnance – lze opět prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu. Uzávěrka za listopad je 21. ledna.

Poslanci a senátoři před pár dny zmírnili přísná pravidla, které původně pro podzimní podporu nastavila ministryně financí Alena Schillerová. Díky tomu už lze kombinovat kompenzační bonus za daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru – tedy i s ošetřovným.

Další pravidla se oproti říjnu nemění. Dotace je 400 korun za den. OSVČ dosáhnou na podporu nezávisle na tom, jestli si předtím dobrovolně platili nemocenské pojištění.

Podpora je určená lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka plnohodnotně vykonávat svou hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Není nutné, aby kvůli takové péči zcela přišly o možnost si vydělávat.

„V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za dny od 1. do 17. listopadu. Na další dny pouze tehdy, když dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti,“ říká Štěpánka Filipová, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

„Pokud se OSVČ stará o dítě, které je žákem 3., 4. nebo 5. třídy (do 10 let), může žádat o podporu za dny od 1. do 29. listopadu. Za 30. listopad může žádat pouze tehdy, když dítě nemohlo navštívit školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti,“ upřesňuje mluvčí.

Na rozdíl od jara nedosáhnou na podporu rodiče, kteří své dítě „ponechali doma dobrovolně“. Například když chtěli chránit dítě – nebo sebe či prarodiče – kvůli slabé imunitě.

Nárok na ošetřovné pro OSVČ nemají lidé, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

„Doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou – tak se vyřizují nejrychleji,“ říká Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu. „Přijímat je budeme také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně,“ dodává.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.