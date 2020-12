Brexit je vaše šance, vzkazuje českým firmám šéf pobočky CzechTrade

V Londýně jste ředitelskou židli převzal v srpnu. Jak se vám žije a pracuje v „pandemickém“ Spojeném království?

Začátkem srpna jsem přiletěl do relativně klidného Londýna, ale zanedlouho začala zase platit omezení a restrikce. Koncem srpna Británie zavedla pro cestující z České republiky povinnou čtrnáctidenní karanténu, v říjnu vláda důrazně doporučila home office všem institucím, kde to dává smysl, a začátkem listopadu byl vyhlášen druhý lockdown, který uzavřel restaurace, muzea i památky a výrazně omezil cestování.

Obchodní život se ale přes složitou situaci Velké Británii nezastavil. CzechTrade v rámci pomoci českým podnikatelům poskytuje své základní služby zdarma a o asistenci naší londýnské kanceláře je enormní zájem. Paradoxně máme kvůli covidu víc práce a doufáme, že i víc spokojených klientů.

Jiří Rak Zdroj: Czech Trade Absolvent oboru ekonomika zahraničního obchodu na VŠE v Praze. Začínal jako obchodní referent v PZO Motokov. Od roku 1992 působil v zahraničí, nejprve jako zakladatel a vedoucí spojovací kanceláře Motokovu v Jihoafrické republice, později jako finanční a obchodní ředitel dceřiné firmy Motokov v New Yorku. V roce 2005 začal pracovat jako obchodní rada Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Od roku 2013 vedl zahraniční zastoupení CzechTradu v Tel Avivu. V letech 2018 až 2020 vedl v Czech Trade exportní oddělení elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení. Od srpna 2020 je vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Velká Británie.

Můžete z poslední doby uvést nějaký příklad úspěšného obchodu, který česká forma uzavřela navzdory nebo dokonce díky situaci?

S prvním lockdownem prudce vzrostla poptávka po jízdních kolech a cyklistickém vybavení. Využila toho náchodská společnost Mitas a poprvé se prosadila při exportu veloplášťů a veloduší pro řetězec hobbymarketů Halfords. Rozhodující byla rychlost a flexibilita. Britský partner je se spoluprací velmi spokojen a počítá s pokračováním dodávek i v příštím roce. Druhým příkladem může být Zámecký pivovar Břeclav, který těžil ze zvýšeného zájmu o internetový prodej a zahájil export pro zásilkový e-shop Laithwaite’s Wines. V obou případech jsme firmám pomohli s prvotním kontaktem.

Jak se během lockdownu vyřizují obchodní záležitosti?

Obchodníci komunikují hlavně prostřednictvím telefonů, telekonferencí nebo e-mailů. Kanceláře firem jsou uzavřené a zaměstnanci fungují převážně z domova. Osobní setkávání je nyní sporadické, a to i pro nás, kteří pracujeme přímo v Londýně. Například s nákupčím britského obchodního řetězce Halfords jsme se setkali v jednom z jejich hobbymarketů, když ještě měly v září otevřeno.

Nové klienty i nadále doporučujeme oslovovat e-mailem a místo osobního setkání nabízet informační telefonát nebo videokonferenci. Je dobré hned v úvodu zmínit reference z Británie a jiných vyspělých trhů. Následovat by měl takzvaný „unique selling point“, tedy vysvětlení, proč by si zrovna vaši firmu měli ke spolupráci vybrat. Příkladem může být velmi kompetitivní cena, vysoké marže pro importéra, jedinečný design, flexibilita v dodávkách, kvalita zpracování převyšující konkurenci, úspěšnost na jiných trzích. Na závěr by neměl chybět návrh další komunikace. Buďte struční a výstižní.

A jak ekonomiku poznamenává koronavir teď?

Ve třetím čtvrtletí se už objevovaly velmi pozitivní známky oživení, ty ale zbrzdil druhý lockdown platný od 5. listopadu. Británie je ale mnohem lépe připravena než na jaře, a tak se zatím nenaplňují katastrofické scénáře o kolapsu ekonomiky či zdravotnictví.

Další aktuální téma je brexit, který po přechodném období přichází naplno. Co se od Nového roku reálně změní pro české exportéry?

Země přestane se všemi důsledky být vnitřním unijním trhem. Z pohledu českých exportérů se tím především ukončuje volný pohyb zboží. Ke každé dodávce bude potřeba vyplnit celní deklaraci jako při vývozu do jiné třetí země, například do Ruska nebo Spojených států. Pro firmy, které už vyvážejí zboží mimo Evropskou unii, to nebude nic nového, ale pro ostatní to znamená vyřídit si včas na Celní správě ČR potřebnou administrativu, číslo EORI, naučit se vyplňovat celní doklady. Postupně se během roku připojí i změny v označení výrobků a certifikací, kde dosud platnou evropskou značku CE nahradí britská UKCA.

Dovoz z Velké Británie se bude řídit podobnými pravidly jako export. To přináší povinnost pro britského vývozce i českého dovozce komunikovat s celními orgány ve svých zemích.

Jak bude poznamenáno cestování českých podnikatelů do Británie?

Pro krátkodobé návštěvy se nic nezmění, pouze je třeba počítat s tím, že i základní zdravotní ošetření půjde plně na účet cestovatele. Vízová povinnost zavedena nebude a v prvních měsících by měl dokonce stačit český občanský průkaz, až od října pas platný minimálně dalších šest měsíců po překročení hranic. Jiné to bude při vysílání českých občanů za pracovní činností, o detailech se stále jedná.

Partner rozhovoru Série rozhovorů s českými exportéry, která ilustruje zejména postavení menších českých průmyslových podniků na evropském a světovém trhu, vzniká díky partnerství exportní agentury CzechTrade. Rozhovor se Radomilem Doležalem, generálním ředitelem CzechTrade: Restart exportu? Šetřit, ale i správně investovat

Jaký očekáváte střednědobý vliv reálného brexitu na britskou ekonomiku?

Podle současných prognóz by neměl být nijak likvidační. HDP by se v roce 2021 mohl propadnout zhruba o 2,1 procenta proti tomu, kdyby Británie zůstala součástí jednotného unijního trhu, ale ten propad se nejspíš v roce 2022 vybalancuje. V případě nastolení pravidel Světovou obchodní organizací (WTO) se také očekává snížení vývozu zboží z Británie do Unie o zhruba dvě procenta. Tento relativně malý pokles je primárně důsledkem současné skladby vývozu, která není na změny tolik citlivá. Konkrétní problémy ale ukáže čas, vzhledem k nejistotám kolem ekonomického dopadu koronakrize je obtížné předpovídat, jak silná bude ekonomická recese.

Dá se brexit uchopit i jako nová obchodní příležitost?

Ano, pro české podnikatele může být brexit i příležitost. Zaběhnuté dodavatelské vztahy budou v mnoha případech procházet revizí a Česká republika by mohla těžit ze své pověsti kvalitního, ale pořád relativně cenově dostupného dodavatele. Na naši londýnskou kancelář se ostatně v posledních týdnech obrátilo několik významných britských společností s žádostí, abychom jim doporučili české výrobce pro konkrétní technologie anebo zboží. Jmenovat mohu třeba firmy John Lewis, Halfords nebo Leidos UK. Toto v minulosti nebývalo běžné, skutečnost byla spíš opačná.

Štěstí přeje připraveným, a pokud naše firmy budou ochotné překonat některé nástrahy, které odchod Británie z jednotného trhu Evropské unie přinese, mohl by jim být odměnou zvýšený zájem o české produkty a nové lukrativní exportní příležitosti.

Radim Zelený Další články autora.