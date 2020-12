Firmy budou muset fungovat jinak

Co bude pro české firmy největší výzva?

Těch výzev je hned několik. Rozdělil bych je na výzvy vnější a výzvy uvnitř, tedy v rámci firmy. Tady je největší výzvou efektivita spolupráce v době, kdy se ze dne na den může stát, že se několik týdnů nedostanete do kanceláře, ať kvůli vlastní karanténě, nebo z nařízení vlády. To, co mnoho firem letos řešilo spíš nahodile, by mělo v roce 2021 být pevně nastaveno. Každý zaměstnanec by měl mít vzdálený přístup k systémům, které potřebuje pro svoji práci, ideálně z více zařízení. On se totiž ani rychlý servis notebooků nebo hardwarová IT podpora na dálku dvakrát dobře neřeší.

Další výzvou je faktická zastupitelnost. Firmy si musí zvyknout, že jim přes noc může libovolný zaměstnanec na libovolné pozici vypadnout řádově i na týdny, v nejhorším případě navždy. To znamená radikální změny v komunikaci. E-mail a instant messaging jsou rázem k ničemu. Všechno, co se týká zpracování úkolů, komunikace se zákazníky, schvalování dokumentů, nabídek, dovolených a podobně, musí být na místě, kde se k tomu dostane kdokoliv, kdo bude daného člověka zastupovat. Z mého pohledu je tím místem ERP systém.

A vnější výzvy?

Ty se liší podle oboru. Některým firmám loni vzrostla poptávka po službách a produktech o desítky i stovky procent a musely nabírat desítky zaměstnanců, rozšiřovat skladové a výrobní kapacity… Pro ty je největší výzvou uřídit růst. To se ne každému povede a vyžaduje to mít pevně definované procesy i odpovídající nástroje k jejich řízení, vyhodnocování a zejména průběžné optimalizaci a úpravě.

V řadě odvětví naopak poptávka radikálně poklesla a došlo k přiostření konkurence. Vyhrávají ti, kteří mají lépe zvládnutý zákaznický servis, obchod, ale i nákup a logistiku. Logistika obecně zažívá neuvěřitelný přerod. Ke zvládnutí všech těchto změn potřebujete dvě klíčové věci – dobře proškolené lidi a flexibilní a komplexní IT nástroje.

S lidmi byla ale na českém trhu donedávna potíž. Byl jich nedostatek…

To se začíná měnit. Pracovní trh je teď plný volných lidí, bohužel ale ze zcela jiných oborů než těch, které je potřebují. Proto myslím, že klíč k úspěchu je umět lidi rychle zaškolit do svých procesů a dát jim takový ERP systém, se kterým budou umět během pár hodin plnohodnotně pracovat. Přesně tuhle filozofii jsme razili při přípravě HELIOSu Nephrite.

Navíc některé pracovní pozice existují ve firmách jen proto, že se ještě v rámci ERP systému neautomatizoval určitý proces. Právě rutinní ruční přepisování a zpracovávání dat či reportů jde ale obratem odstranit. Lidé by se dnes neměli zabývat prací, kterou můžou vyřešit fyzické či softwarové nástroje.

