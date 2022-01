Banky hlásí omezení. Limity na víkend nastavte včas

Česká spořitelna upozorňuje klienty, že od pátku 21. října od 23:30 do sobotního odpoledne odstaví systém George, službu Business 24 a mobilní klíč.

„Vaše internetové a mobilní bankovnictví si dá v sobotu pauzu, abyste už brzy mohli využívat novou jednorázovou virtuální kartu nebo si snadno nastavili inkaso v mobilním Georgi,“ píše na svém webu..

V praxi mohou být problémy hlavně s nedostatečným limitem při platbě kartou, pokud chystáte větší nákupy. Limity si proto nastavte včas – do pátečního večera.

V provozu zůstanou bankomaty České spořitelny a také všechny platby její kartou (u terminálů v prodejnách i na internetu).

Kratší odstávky chystají o víkendu také Air Bank, Moneta nebo Fio banka.

Air Bank dočasně vypne internetové a mobilní bankovnictví od pátečních 23:30 do sobotní šesté hodiny ranní. „Během odstávky se mimo jiné připravíme na nasazení několika novinek do aplikace My Air nebo výrazně rozšíříme účely, na jaké si budete moci vzít naši hypotéku,“ vysvětluje banka.

Moneta avizuje omezení na noc ze soboty na neděli. „V neděli od půlnoci do šesté hodiny ranní budou z důvodu aktualizace systému aplikace Internet Banka a Smart Banka pracovat v omezeném režimu, případně budou zcela mimo provoz,“ upozorňuje.

Krátký plánovaný výpadek ohlásila také Fio banka. V praxi by se však většiny klientů neměl dotknout, protože proběhne v neděli 23. ledna mezi druhou a pátou hodinou v noci. „Dočasně budou mimo provoz Internetbanking, Smartbanking a webové stránky banky. Dále nebude možné provádět ty platby kartou, u kterých je vyžadována autorizace 3D Secure. Mimo provoz budou také platební terminály a bankomaty na našich pobočkách,“ upřesňuje Fio.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.