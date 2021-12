Takhle vám vyberou účet. Pozor na novou vlnu podvodů

Česká bankovní asociace varuje klienty bank před novou vlnou podvodných útoků. Podvodníci využívají předvánočního shonu, stresu a nepozornosti klientů. Pod záminkou, že jsou jejich peníze v ohrožení, je donutí vybrat úspory a vložit na podvodné účty prostřednictvím bictoinových bankomatů na kryptoměny. V mnoha případech si na jméno klienta vezmou i půjčku.

„Četnost těchto podvodů, mnohdy velmi úspěšně dokonaných, přitom v posledních týdnech dramaticky stoupla. Způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun,“ říká Petr Barák, předseda Komise České bankovní asociace pro kyberbezpečnost.

Asociace připomíná: pokud by měly banky podezření z ohrožení klientských vkladů, dokážou účet a prostředky klienta uložené na něm zablokovat a ochránit samy. Nikdy nežádají klienta o jejich převod na jakýkoliv jiný „bezpečný“ účet, nikdy nepožadují jejich hotovostní výběr a následný vklad přes bankomat na jiný účet vedený v kryptoměnách ani v žádné jiné měně.

„V posledních dnech se setkáváme stále častěji s typem útoků, při kterých podvodníci donutí klienty vybrat úspory a vložit je na podvodné účty prostřednictvím bitcoinových bankomatů. Útočníci obvykle kontaktují klienta s tím, že jeho účet byl napaden, a pokud chce své peníze zachránit, musí s nimi spolupracovat. Často se přitom ohánějí i součinností s Policií ČR,“ vysvětluje Barák.

Tohle je vishing Zdroj: Shutterstock Poslechněte si, jak vishing probíhá v praxi. Jde o nahrávku neúspěšného pokusu, který mířil na klientku České spořitelny. Hovor s podvodníkem proběhl v nočních hodinách (okolo půl druhé ráno). Pro vishing je typické, že útočníci volají v pozdních večerních nebo brzkých ranních hodinách, kdy lze předpokládat, že klient bude nejméně obezřetný.

„Klienti ve strachu, že o své peníze přijdou, pak udělají, co po nich podvodníci žádají. V mnoha případech je i klienti sami pustí do svého internetového bankovnictví prostřednictvím aplikace umožňující takzvaný. „vzdálený přístup“ do počítače, kterou si stáhnou na základě instrukcí podvodníků,“ upřesňuje Barák.

Banky se setkávají i s případy, kdy podvodníci volají klientovi a ptají se ho, zda si ve své bance žádá o půjčku. Když jim klient sdělí, že o žádnou půjčku nežádá, podvodníci mu vysvětlí, že půjčka byla ale již schválena a peníze načerpané na jeho účet je třeba z důvodu jejich ochrany okamžitě vyzvednout v hotovosti a vrátit je na účet banky s pomocí nejbližšího bankomatu na kryptoměnu. Postižený klient tak nejenže přijde o své úspory, ale musí splácet i půjčku, kterou načerpal.

Česká bankovní asociace upozorňuje klienty bank, aby dbali zvýšené obezřetnosti a v žádném případě nesdělovali citlivá data po telefonu, ani e-mailem. Banky tyto údaje po svých klientech nikdy nechtějí. Pokud mají podezření na napadení účtu, preventivně ho zablokují samy, aby ochránily úspory svých klientů.

„Být opatrný není žádná ostuda. Proto: pokud si klient není jistý, zda mu volá jeho banka, je lepší hovor ukončit a kontaktovat oficiální telefonní linku banky,“ zdůrazňuje Barák.

