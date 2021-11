Fixace jak od Bohemia Energy. Úřad varuje před nekalými praktikami

Energetický regulační úřad (ERÚ) upozorňuje, aby lidé, kteří teď uzavírají nové smlouvy s dodavateli energií, dobře četli jejich podmínky. Úřad zaznamenal rozšíření praxe, kdy jsou spotřebitelům nabízeny produkty, které se tváří, že fixují cenu na určité období, ale ve skutečnosti tomu tak není.

„O domnělou fixaci jde proto, že ji může dodavatel jednostranně měnit, nebo dokonce kdykoliv vypovědět smlouvu jako takovou. ERÚ již vyzval dodavatele, aby s takovými praktikami přestali, v konkrétních případech na ně totiž může být nahlíženo jako na nekalou obchodní praktiku,“ říká Michal Kebort, mluvčí úřadu. Jména dodavatelů, kteří takto postupují, úřad neuvedl.

„Množí se případy, kdy dodavatelé rovnou do smluvních podmínek přidávají výluky, které jim v budoucnu umožní údajně fixované ceny měnit. Volí například stejný postup, jaký zkoušela Bohemia Energy, když nabízejí k podpisu smlouvy na dobu neurčitou ve spojení s fixací. V praxi je pak nic nenutí, aby svůj závazek dodrželi po celou slibovanou dobu. Vyzvali jsme všechny dodavatele, aby takové kroky vůbec nezkoušeli. V opačném případě je budeme šetřit pro nekalé obchodní praktiky,“ říká Markéta Zemanová, radní ERÚ.

Princip obcházení fixace přes smlouvu na dobu neurčitou staví na tom, že dodavatel s cenou sice hýbat nemůže, zato však může jednoduše vypovědět smlouvu jako celek. Když se mu produkt přestane vyplácet, například kvůli růstu ceny energií na burzách, smlouvu vypoví a po uplynutí tříměsíční zákonné lhůty ukončí celý produkt. Podobně postupovala před ukončením činnosti Bohemia Energy.

Dále se objevují případy, kdy dodavatelé prodají takzvanou odštěpnou část závodu, tedy část podniku včetně jejich klientů. Nový dodavatel pak ruší stávající smlouvy a spotřebitele nutí podepsat nové.

„Jestliže ale smlouva nezahrnuje žádné výluky, kterých by mohl nový dodavatel využít, postupovat takto nemůže. Při koupi odštěpné části závodu přebírá totiž klienty včetně závazků. Nejde tak o změnu dodavatele, spotřebitel by si měl všimnout nanejvýš změny loga ve vyúčtování, ale stávající závazky (původního dodavatele) nový dodavatel musí dodržet beze změn,“ vysvětluje Kebort.

„Spotřebitel je z principu slabší smluvní stranou, a tak na něj nahlíží i zákon. Jestliže dodavatel zákazníkům tvrdí, že jde o fixaci na dva roky, ale moc dobře ví, že fixaci nemusí díky výlukám nebo formě uzavírané smlouvy dodržet, určitě to není férový přístup. Stejné je to s vnucováním nových smluv a dodatků, jestliže na to nemá dodavatel nárok. U některých dodavatelů už naše šetření běží a zřejmě nezůstane jen u nich,“ říká Ladislav Havel, radní ERÚ.

Vzhledem k rozšíření praxe obcházení fixací doporučuje ERÚ spotřebitelům, aby nedůvěřovali marketingovým tahákům a slibům prodejců. „Jedinou obranou proti nekorektnímu přístupu některých dodavatelů je opatrnost, nutnost bedlivě si prostudovat smlouvu i všeobecné obchodní podmínky. Pouze to, co je v nich psáno, je skutečně dáno. Podezření na protizákonný postup dodavatelů energií samozřejmě spotřebitelé mohou hlásit na ERÚ, který tyto případy prověřuje,“ říká Kebort.

