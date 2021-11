Špatně cílená pomoc. Nižší zálohy se nemusí vyplatit

V posledních dvou měsících letošního roku platí dvě úlevy kvůli probíhající energetické krizi. Zatímco odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) se bude týkat všech odběratelů energií, snížení záloh v listopadu a prosinci je pomoc pouze pro lidi, kteří byli nuceni přejít k dodavatelům poslední instance (DPI). Jim se ale nemusí vyplatit, protože sleva na DPH bude jen na peníze uhrazené do konce roku 2021.

Prominutí daně se vztahuje nejen na elektřinu a plyn dodávaný pro výrobu tepla a provoz běžných spotřebičů, ale i k pohonu motorů. O 21 procent tak zlevní také tankování řidičům vozů na LPG, stlačený zemní plyn CNG a také elektřina při dobíjení elektromobilů. Výjimkou je kyslík dodávaný v kyslíkové bombě, podobně hélium pro balónky nebo technické plyny. Těchto komodit se prominutí daně týkat nebude.

O odpuštění DPH zákazníci nemusí žádat, projeví se automaticky. Ti, kteří nejsou v režimu DPI, slevu uvidí v ročním vyúčtování. Například domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 Kč měsíčně, ušetří za listopad a prosinec zhruba 350 Kč, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Lidé v režimu DPI se ke slevě dostanou dříve. „Bude ve vyúčtování, které dostanou v momentě, kdy odběry elektřiny v režimu DPI ukončí a přejdou na jiný standardní produkt či k jinému dodavateli,“ vysvětluje mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

Špatně cílená pomoc

K odpuštění DPH jsou mnozí odborníci skeptičtí. Vadí jim, že se dotkne všech bez rozdílů, tedy například i těch, kteří mají zafixované ještě ceny z doby, než došlo k jejich rychlému růstu. „U nás máme zhruba 8,5 milionu odběrných míst elektřiny a plynu a do režimu DPI se dostalo zhruba 10 procent z nich, takže aktuální vláda možná trochu ukvapeně škrtla část příjmů státního rozpočtu, která mohla být naopak využita pro cílenou podporu, kde je třeba," upozorňuje Aleš Fojtík, ředitel divize energií a osobních financí Srovnejto.cz.

„Z hlediska politiky je to asi efektní, ale z hlediska zacílení na problém to příliš nákladově efektivní není. Je nutné si uvědomit, že všechna opatření (i to přechodné snížení DPH) jsou formou rozpočtového přerozdělování, které nakonec daňový poplatníci musí zaplatit." říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. Z veřejných financí to ukrojí přes dvě miliardy korun měsíčně, z toho 1,3 miliardy má jít ze státního rozpočtu a zbytek z rozpočtu obcí a krajů.

Dočasné prominutí daně podle ministryně financí dovoluje ustanovení v daňovém řádu, které jí umožňuje hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelních událostech. Podle Martina Diviše, experta na nepřímé daně a partnera PwC Česká republika, je však otázka, zda zvýšení cen na trzích s elektřinou a plynem lze považovat za „živelnou událost“, kterou zákonodárce měl na mysli. „Pokud pomineme tento aspekt, lze ještě argumentovat, že takové prominutí odporuje DPH pravidlům EU,“ upozorňuje Diviš.

Od ledna 2022 má dojít opět k zvýšení DPH z 0 % na 21 %, protože delší odklad DPH musí schválit jak český parlament, tak hlavně Evropská komise, která s ním nesouhlasí. „Je to jen přechodná úleva a poskytnutí času na přechod od krachujícího dodavatele k standardnímu dodavateli elektřiny. Pokud chce stát řešit v sociální oblasti problém prudkého nárůstu cen energií, tak stejně musí najít jiné a zacílené nástroje v sociální politice, než přechodné odpuštění DPH,“ říká Sklenář.

S tím souhlasí i Diviš. „Šlo by například vyhledat přes dodavatele energií ty odběratele, kteří nemají fixované ceny a pomoci přímo těm například přímými dotacemi. Nebo si přímo fyzické osoby, kterých se to týká, zažádají o podporu. Obojí vyžaduje administrativu, ale je to určitě zvládnutelné a ve finále efektivnější než plošné prominutí DPH,“ říká. Dodává, že pokud stát chtěl využít plošné DPH opatření, které by nebylo v rozporu s pravidly EU, bylo možné požádat o dočasné použití snížené sazby na dodávky energií, jako to už dříve udělalo například Španělsko a sníženou sazbu už podle této výjimky uplatňují.

Vláda už dříve schválila i další pomoc: domácnosti (a další odběrná místa, jako jsou třeba chalupy) budou příští rok osvobozeny od platby za obnovitelné zdroje, maximálně však za první tři spotřebované megawatthodiny. Lidem tak z plateb za elektřinu v příštím roce odpustí až 1485 korun, státní rozpočet to má vyjít na osm miliard korun.

Snížené zálohy sníží i slevu na DPH

Lidé, kteří jsou stále ještě u dodavatelů poslední instance (DPI) si mohou snížit zálohy o polovinu v listopadu a o 40 % v prosinci. Snížení záloh není povinné a ze strany zákazníků by mělo být jen krajním řešením.

„Považuji to za dobrý krok, zákazníkům to pomůže v odložení částky, kterou mají uhradit. Ale i tak je to jen odsunutí problému v čase. Vyšší cena za energie se jim tak jako tak projeví v koncovém vyúčtování,“ vysvětluje Fojtík.

Na druhou stranu ale platí, že se tím lidé mohou připravit o část slevy z titulu už zmíněného odpuštění DPH v listopadu a prosinci. To se totiž bude vztahovat jen na peníze, které na zálohách pošlete právě v těchto měsících. Když u DPI budete zůstávat déle, vyúčtuje vám pak dodavatel případný nedoplatek až v novém roce, a to bude i s DPH.

Kdo i tak bude mít o snížení záloh zájem, provede ho sám. Prostě v listopadu a prosinci pošle méně. „V našich systémech jsme už vše upravili a zákazníci v tomto režimu mohou samostatně zaplatit v listopadu jen polovinu nebo v prosinci 60 % vyměřených záloh,“ říká Martin Chalupská, mluvčí Innogy.

Pokud závěrečné vyúčtování v režimu DPI bude pro lidi příliš vysoké, mohou se s dodavateli zkusit domluvit na splátkových kalendářích – rozložit si tedy případný nedoplatek na více splátek. „Pokud by se někdo z odběratelů aktuálně setrvávající v režimu DPI dostal v rámci souvisejících plateb do neúnosných finančních problémů, je možné situaci řešit individuálně. Pro tento účel jsme zřídili zvláštní email - reklamaceweb@ppas.cz,“ říká například Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské. Lidé, kteří už teď nemají na zálohy, mohou zkusit požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Odborníci i dodavatelé varují, že ačkoliv mohou lidé v tomto režimu setrvat až půl roku, nejlepší variantou je režim DPI co nejrychleji opustit a uzavřít smlouvu na standardní produkty.

Po špatné zkušenosti s původním dodavatelem mají lidé tendenci uzavírat smlouvy na delší časové období. Podle Fojtíka mohou být ale takové nabídky výhodné jen zdánlivě. „Zákazníci mají nyní často dojem, že nejbezpečnější je si cenu zafixovat na dlouhou dobu a vybírají tříleté smlouvy, kde je cena oproti jednoletým či dvouletým fixacím ceny momentálně výhodnější. Ale vše ukazuje na to, že ceny začnou klesat již během roku 2022 a dá se tedy očekávat, že se objeví výhodnější ceníky. Zákazníci s tříletou fixací tak sice teď budou na zálohách i ve vyúčtování platit méně, ale z dlouhodobého pohledu mohou výrazně přeplatit,“ upozorňuje.

Jana Divinová