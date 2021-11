Lidé, kteří u elektřiny nebo plynu přešli k dodavateli poslední instance (DPI), dosáhnou snadněji na dávku mimořádné okamžité pomoci od státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí zmírní pravidla v rámci zákona, oznámila končící ministryně Jana Maláčová.

Základem podle ní je, aby lidé co nejdříve přešli z režimu DPI na standardní smlouvu, tedy od „nouzového“ dodavatele k běžnému. Mírnější pravidla pro mimořádnou pomoc budou moci využít jen lidé, kteří od DPI odejdou do konce letošního roku.

„Přechod lze zařídit i online,“ připomíná Maláčová. Když lidé nemají na zaplacení celé zálohy, měli by uhradit aspoň část, doporučují ministryně i Energetický regulační úřad.

Od dodavatele poslední instance by pak spotřebitelé měli neprodleně obdržet vyúčtování. A když kvůli prudkému zdražení energií nebudou mít dost peněz na zaplacení, mohou se s tímto vyúčtováním obrátit na úřad práce.

Ministerstvo dokončuje pravidla pro variantu mimořádné okamžité pomoci (MOP) nazvané Vyúčtování DPI. Ani na tu sice nedosáhne každý, nicméně příjem a majetek žadatele i ostatních členů domácnosti se budou posuzovat mírněji. Žádat o peníze by mohli lidé až do dvojnásobku svého životního minima své domácnosti a také do dvojnásobku nákladů na bydlení. „To bude ta hranice, ke které nebudeme při testování příjmu a majetku přihlížet,“ říká Maláčová. A zveřejnila konkrétní příklady:

1. příklad: Pan Novák má měsíční čistou mzdu 25 000 Kč (ze zákona se příjem započítává ze 70 % = 17 500 Kč), jeho náklady na bydlení jsou 15 000 Kč. Pan Novák má na bankovním účtu našetřeno 20 000 Kč. V jeho případě se nepřihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 37 720 Kč (maximální výše majetku, ke které se nebude přihlížet: dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 + dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 15 000), tudíž jeho našetřené peníze se nebudou pro výpočet poskytnuté MOP započítávat a vycházet se bude z příjmů (započítaných dle zákona ze 70 %). Nedoplatek za vyúčtování je přitom u pana Nováka 15 000 Kč. Úřad práce panu Novákovi poskytne MOP na vyúčtování od DPI ve výši 15 000 Kč.

2. příklad: Paní Krásná pobírá důchod ve výši 16 000 Kč (ze zákona se důchod započítává z 80 % = 12 800 Kč). Na bankovním účtu má našetřeno: 25 000 Kč. U paní Krásné se nepřihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až do výše 27 720 Kč (dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 + dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 10 000), tudíž její našetřené peníze se rovněž nebudou započítávat a vycházet se bude z příjmů (započítaných dle zákona z 80 %). Paní Krásná má náklady na bydlení ve výši 10 000 Kč a přišel jí nedoplatek za vyúčtování energií 5 000 Kč. Úřad práce poskytne paní Krásné MOP na vyúčtování od DPI ve výši 5 000 Kč.

Lidé, kteří už zálohy nebo jejich část zaplatili a dostali se kvůli tomu do hmotné nouze, mohou o mimořádnou pomoc žádat už teď. Stát jim přispěje na ostatní výdaje, třeba na nájem nebo zimní oblečení pro děti, pokud domácnosti po zaplacení energií už nezbývají peníze. Pro takovou podporu však platí standardní pravidla mimořádné okamžité pomoci.

Maláčová také vyzývá, aby lidé brali telefonní čísla začínající 900. Volají z nich úředníci kvůli doplnění potřebných údajů v žádostech.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.