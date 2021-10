Jeden z největších dodavatelů energií v Česku, společnost Bohemia Energy, prudce zdražuje. Klientům nepomohla ani sjednaná fixace ceny. Co teď mohou dělat?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 2. 10. 2021

Kdo si včas zafixoval ceny elektřinu a plynu, měl by teď být za krále. Vlna prudkého zdražování se začíná přelévat z energetických burz do ceníků dodavatelských společností. Domácnosti se tak musí připravit na zdražení o desítky procent.

Fixace měla sloužit právě pro tyhle případy: Lidé teď mají těžit z toho, že se dodavateli upsali na předem určený čas výměnou za zachování dosavadní ceny. Na první pohled je to stejný princip jako u hypoték – zafixujete si na určitý počet let úrokovou sazbu a víte, s čím během této doby můžete počítat.

Jeden z největších dodavatelů energií v Česku ale teď ukazuje, že garance ceny může být pouze iluzí. Společnost Bohemia Energy totiž lidem vypovídá smlouvy se zafixovanými cenami. Jak je to možné? Mluvila sice o zafixovaných cenách, ale smlouva nebyla sjednána pevně třeba na příští dva roky, ale na dobu neurčitou. Této volnosti teď využívá a klientům oznamuje, že fixace už neplatí. Fungovala jenom do doby, kdy to pro firmu nezačalo být nevýhodné.

„Počítal jsem s tím, že mám ceny elektřiny a plynu zafixované na příští dva roky. Právě na to mě prodejce před dvěma měsíci nalákal, když mě přetahoval od ČEZu,“ řekl webu Peníze.cz jeden ze zasažených klientů Bohemia Energy.

Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) mají klienti se „zafixovanými“ cenami od Bohemia Energy smůlu. „O tom, zda dodavatelé energií skutečně garantují stálou cenu na několik let, nerozhodují reklamní slogany, ale znění smlouvy,“ upozorňuje mluvčí úřadu Michal Kebort. Bohemia Energy nabízela „fixované produkty“ lákající na neměnnou cenu pro další období, ve skutečnosti však šlo o smlouvy na dobu neurčitou, které může dodavatel kdykoliv vypovědět a po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty ukončit.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

„Spotřebitelé jsou samozřejmě zmatení. Produkt vnímali jako jistotu neměnné ceny na celý další rok, někdy i delší období. Během dvou měsíců od podpisu jim ale dodavatel volá a přesvědčuje je, že musí přejít na jiný ceník. V některých případech dodavatelům takový krok smlouvy skutečně umožňují, není tomu tak ale vždy. Jestliže smlouvy byly uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, dodavatel je povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat,“ říká členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Bohemia Energy teď svým klientům doporučuje, aby přešli na tarif, u něhož budou platit velkoobchodní cenu. Chce tedy, aby lidé podstoupili plné riziko výkyvů cen na burzách. Regulační úřad už před týdnem varoval spotřebitele, že takové nabídky mohou být nebezpečné právě ve chvíli, kdy ceny na burzách rostou.

„Ukázkovým negativním příkladem jsou například potíže španělských spotřebitelů, kde byly podobné smlouvy velmi rozšířené. Zdražení se u tohoto typu produktů promítá prakticky okamžitě do koncové ceny a je jen na spotřebiteli, aby burzovní vývoj neustále sledoval. Riziko rychlého zdražování totiž dodavatel plně přenáší na spotřebitele,“ vysvětluje Zemanová.

„Určovat nyní spotřebitelskou cenu na delší období než pár měsíců dopředu je prakticky nemožné, nebo by cena musela být tak extrémně vysoká, aby absorbovala všechny výkyvy. V takto nestabilním prostředí je nejlepším řešením dodávka za velkoobchodní ceny. Jedině ty totiž zajistí, že se očekávaný pokles cen promítne do koncové ceny okamžitě,“ dodává společnost ve sdělení pro zákazníky, které nechala na holičkách a zrušila jim slíbenou fixaci,“ píše Bohemia Energy klientům.

Vyplatí se lidem sjednat fixaci aspoň teď, aby v budoucnu neplatili ještě víc? Samozřejmě v případě, že by šlo skutečně o garanci nezvýšení ceny, nejen o marketingový trik? Těžko říct. Sama Bohemia Energy naznačuje, že cena zase může klesnout. „Na velkoobchodním trhu se elektřina v září na rok 2022 obchoduje za více než 100 eur/MWh, na rok 2023 za 78 eur/MWh a na rok 2024 70 eur/MWh. Pokud si tak zákazník dnes zafixuje cenu na další tři roky, má jistotu, že mu vysoká cena zůstane,“ píše klientům. Experti v naší nedávné anketě by lidem fixaci spíš doporučili. Odhadovat další vývoj je ale stejně komplikované jako bylo předpovědět současné prudké zdražení.

Komu se přístup Bohemia Energy nelíbí, může teď od firmy bez sankcí odejít. Na oznámení o zvýšení ceny či změn smluvních podmínek má totiž spotřebitel právo reagovat odstoupením od smlouvy, a to až do desátého dne před avizovanou změnou. „Důležité přitom je, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy kvůli zvýšení ceny nebo změně smluvních podmínek v této lhůtě, nesmí mu dodavatel účtovat žádné sankce, i kdyby šlo o smlouvu na dobu určitou,“ připomíná Kebort.

Možnost odstoupení od smlouvy bez sankcí se týká všech zákazníků Bohemia Energy, kteří od ní odebírají elektřinu. Firma totiž oznámila, že od listopadu změní ceny všem. Kdo nepřejde na ceny, které se odvíjejí od velkoobchodních cen, tomu stoupne celková cena za elektřinu o zhruba polovinu. Cena za megawatthodinu silové elektřiny od listopadu vzroste na 4144 korun, celková cena (i s regulovanou částí za distribuci) bude 6256 korun. Stejně postupují i další dodavatelé ze skupiny podnikatele Jiřího Písaříka, kterému patří Bohemia Energy. Konkrétně jde třeba o Europe Easy Energy.

Kdo přejde na ceny odvíjející se od cen na burze, ten by nyní podle výpočtu Ekonomického deníku za megawatthodinu silové elektřiny platil 3630 až 4840 korun a k tomu ještě marži dodavatele 302,50 koruny za megawatthodinu.

Proč je zdražení u Bohemia Energy tak výrazné? „Alternativní dodavatelé energií zpravidla nenakupují elektřinu dopředu, ale spoléhají na nákupy na poslední chvíli. Tato strategie se vyplatí v době, kdy cena energie klesá nebo stagnuje. Naopak v případě skokového zdražení, jaké se odehrálo letos, musejí růst plně promítnout do cen pro zákazníky. Jinak jim hrozí bankrot,“ odpovídá David Tramba z Ekonomického deníku, který se na oblast energetiky dlouhodobě zaměřuje.

Problémy alternativních dodavatelů jsou stále viditelnější. Hospodářské noviny nedávno upozornily, že někteří dodavatelé nemají kvůli zdražení na trhu peníze na to, aby nakoupili dostatek energie pro své zákazníky z řad velkých odběratelů. Nutí je proto ukončit uzavřené smlouvy. K „restrukturalizaci portfolia a reorganizaci své činnosti“ přistoupila například společnost Lumius. Nové zákazníky přestal nabírat projekt Skautská energie, za nímž stojí český Junák.

A v problémech jsou i Písaříkovy firmy. Slovakia Energy ze skupiny Bohemia Energy ve čtvrtek oznámila, že na Slovensku, kde má 300 tisíc klientů, do konce října ukončí svou činnost. Její odběratelé si tam mohou vybrat nového dodavatele, nebo zajištění dodávek ze zákona převezmou určené firmy, kterými jsou největší hráči na trhu.

„Do výhody se dostávají tradiční dodavatelé elektrické energie a plynu, kteří nakupují na energetických burzách v předstihu několika měsíců. V jejich případě bude zdražení energie mírnější. V minulých měsících z velkých hráčů na trhu zdražila elektřinu pouze Pražská energetika. Podle spekulací z trhu zdraží v blízké době také ČEZ, ale stane se tak až po říjnových volbách do sněmovny,“ uvádí Tramba.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.