Elektřina na burze je nejdražší v historii

Elektřina na Pražské energetické burze je nyní nejdražší v historii. Konkrétně elektřina s dodávkou na příští rok teď vychází na zhruba 95 eur (přes 2400 korun) za megawatthodinu.

Dosavadní rekord padl 1. července roku 2008, kdy cena byla 90 eur za megawatthodinu, upozorňuje web ihned.cz.

Tato velkoobchodní cena elektřiny, za níž nakupují například firmy, se letos téměř zdvojnásobila, když rok 2021 začínala na ceně kolem 50 eur.

Za rychlým růstem cen elektřiny experti vidí rostoucí cenu emisních povolenek, které také letos vyrostly téměř na dvojnásobek původní ceny, i třeba rostoucí ceny zemního plynu. Obecně pak zdražující elektřina zapadá do světa probuzeného z covidové karantény, kdy se ekonomika na rozběhu přehřívá a inflace roste. Výrazně zdražují třeba také stavební materiály.

„Žádná cena neroste do nebe. Korekci bych očekával, ale je těžké říci, kdy k ní dojde. Spíše bych to viděl, že to bude až ke konci roku," řekl webu ihned.cz energetický expert Jan Gavor.

Rostoucí ceny elektřiny se zatím nejvíce dotýkají průmyslových podniků, které si často elektřinu nakupují rovnou na trzích. Dá se ale čekat, že elektřinu budou dodavatelé postupně zdražovat i pro domácnosti.

