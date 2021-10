Covid mu vzal většinu obživy. Jak z toho ven?

Ne každý dělá práci, která ho baví a zároveň uživí. Martin Karlík to štěstí měl. Svůj čas dělil mezi moderování v rádiu, provádění turistů po zajímavých místech v Praze a provozování malé výletní lodi na Vltavě. S příchodem pandemie dvě z těchto činností najednou neměl možnost vykonávat. Zbylo čtení zpráv v rádiu, které ale na živobytí nevydělalo. Martin proto začal rozvážet jídlo a k tomu vzal práci nočního vrátného v Muzeu. Přesto se potýká s finančními problémy.

Pořádek v bytě i v životě

Martinovy životní náklady nejsou nijak přehnané. Ve svých šestatřiceti letech žije sám v pražské garsonce a splácí leasing na auto. „Před koronakrizí jsem vydělával o trochu víc, než jsem spotřeboval, takže se mi povedlo něco uspořit, ale teď už se ty úspory rozplynuly,“ přibližuje Martin v pátém dílu aktuální série Krotitelů dluhů, který Česká televize vysílala v pondělí večer a lze si jej pustit na jejím webu. Najednou mu nezbývají peníze ani na servisní prohlídku auta. Na účtu je v minusu 25 tisíc.

Finanční poradce Tomáš Lerch přijíždí Martinovi pomoci vyřešit finanční problémy a je poněkud vyvedený z míry, když vidí, v jakém nepořádku tento starý mládenec žije. Je mu jasné, že jestli se má Martin pohnout z místa, bude potřeba začít u něj doma. „Pan Karlík si asi bude muset udělat pořádek sám v sobě,“ soudí Lerch. Dluhy tady nejsou zase tak zásadní problém. Alespoň zatím. Ve srovnání s lidmi, které jsme poznali v předchozích dílech pořadu, není podle poradce Martinova situace až tak neutěšená. Je dobře, že se rozhodl požádat o radu dřív, než se propadne ještě hlouběji.

Šokující výdaje za jídlo

Po analýze příjmů a výdajů se dozvídáme, že zatímco před covidem měl Martin měsíčně k dispozici přes padesát tisíc korun, nyní je to skoro o třicet tisíc méně. Pravidelné platby za nájem, leasing, pojištění, mobil a internet, plus záloha na daně dělají dohromady 24 tisíc korun. Jestli něco finančního poradce šokuje, tak je to suma, kterou je Martin schopen každý měsíc projíst. Jelikož nebyl zvyklý sám pro sebe vařit a většinou se stravoval v restauracích, velmi často za jídlo utratil až třicet tisíc měsíčně. „To je částka, se kterou běžně vyjde čtyřčlenná rodina a ještě jí něco zbyde,“ kroutí hlavou Lerch.

Martin teď sice snížil výdaje za jídlo asi na polovinu, ale přesný přehled nemá. A celkově každý měsíc utratí zhruba o jedenáct tisíc víc, než vydělá. „Kdybych měl příjmy tak čtyřicet tisíc, rozmýšlel bych si sice každé vydání, ale zbavil bych se strachu o to, co bude,“ odpovídá na otázku, kolik by potřeboval vydělávat.

Dělej, co umíš

Tomáš Lerch hned po první schůzce usuzuje, že zásadní bude řešit příjmovou stránku Martinova rozpočtu. Rozvoz jídel a hlídání v muzeu jsou práce časově náročné, nepříliš finančně ohodnocené, a hlavně hluboko pod Martinovou kvalifikací. Díky omezení cestovního ruchu je jasné, že průvodcovství je mimo hru. Byla by ale veliká škoda nevyužít Martinovu dlouholetou praxi z rozhlasu. První úkol, který finanční poradce Martinovi zadává, je sepsání životopisu a příprava na setkání s personalistkou. Zároveň chce, aby si dal do pořádku byt.

Životopis Martin napsal a rozeslal na vícero míst, nikdo se mu však neozval. Proč to tak je, osvětluje personalistka a kariérní koučka Tereza Valášková. „Na tenhle životopis bych vám asi taky neodpověděla,“ říká upřímně. Z dokumentu podle ní není poznat Martinova motivace a předpoklady pro danou pozici a celkově není dobře sestaven. Například 18 let praxe v médiích se v textu ztrácí, přitom právě na tom lze nejvíce stavět.

Zhruba po týdnu má Tomáš Lerch pro Martina online pohovor na místo moderátora v rádiu se sídlem ve Vídni. Martin je s jeho průběhem spokojen, ale Tereza Valášková tyto pocity nesdílí. „Na otázky vždy odpovídá ze široka a zpravidla úplně odběhne k jinému tématu. Vlastně se mi ani nezdá, že by o tu pozici stál,“ konstatuje.

Její slova se potvrdí a Martin pracovní pozici nezískává. Schází se proto s koučkou Terezou ještě jednou a společně se snaží nejen zapracovat na jeho sebeprezentaci, ale také konečně přijít na to, co by chtěl Martin ve skutečnosti dělat. „Ono není principiálně špatně snažit se dělat různé věci, různé typy zaměstnání. Je dobře, že se Martin nezavřel doma a neupadl do deprese. Nejdůležitější ale je, dělat to, co umím, a nevzdávat hledání vhodné práce,“ konstatuje koučka.

Martinovi se nedá upřít snaha o zajištění vyššího příjmu. Cesty, kterými se ubírá, ale dosud nebyly příliš efektivní. Stále více práce, ale za málo peněz. Také v úklidu svého malého bytu Martin nijak nepokročil.

Obrat k lepšímu

Když se poradce Tomáš Lerch setkává s Martinem po měsíci, situace se obrací k lepšímu. Martin konečně začal dělat práci, kterou umí nejlépe. Získal pozici moderátora v soukromém zpravodajském rádiu. Má vlastní pořad, dělá spoustu rozhovorů, setkává se se zajímavými lidmi. Tady dobře uplatní svou výřečnost.

I Martinův byt se konečně začíná měnit z neutěšeného nepořádku do přijatelného stavu. Také jeho vizáž napovídá, že se mu daří lépe. Díky nové práci, která ho nesmírně baví, si vydělá zhruba čtyřicet pět tisíc měsíčně. Když zbytečně neutrácí za jídlo v restauracích, zbývá mu každý měsíc až šest tisíc navíc.

Od finančního poradce by se rád dozvěděl, jak s penězi co nejlépe nakládat. Doporučená finanční strategie je následovná. Deset procent příjmu odkládat jako krátkodobou rezervu na nečekaná vydání, dvacet procent šetřit na důchod, třicet může stát bydlení a čtyřicet procent příjmu pak zbývá na vše ostatní. „Rozhodně je dobré se o své finanční situaci poradit s odborníkem, protože na trhu je tolik produktů, že se v tom běžně člověk nevyzná,“ doporučuje Lerch.

A dodává, že momentální zlepšení Martinovy situace by jej nemělo ukolébat v tom smyslu, že už není potřeba dál nic řešit. Důležité ale podle je, že Martin teď dělá práci, kterou umí a je v ní opravdu spokojený. „Věřím, že do budoucna se jeho finance stabilizuje a my postupně začneme řešit, jak naložit s tím, co se mu podaří odložit stranou,“ dodává poradce.

