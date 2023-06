Levné nákupy v Polsku nekončí. Nulová DPH zůstává

Nulová sazba daně z přidané hodnoty u základních potravin se v Polsku dočkala dalšího prodloužení. Původně měla platit od loňského února půl roku, pak do konce roku 2022, pak do letošních prázdnin a teď vláda rozhodla, že nulová sazba u potravin zůstane do konce roku 2023.

Místní vláda mimo jiné věří, že sazba snížená na nulu pomáhá zemi vzrorovat inflaci. „Z hlediska inflačních vyhlídek je to dobrá zpráva. Inflace oproti únoru jednoznačně klesá. V květnu byla 13 procent a doufáme, že v posledních měsících roku bude jednociferná,“ řekl dnes na tiskové konferenci mluvčí vlády Piotr Müller.

„Vláda se rozhodla prodloužit nulovou sazbu DPH na potraviny do konce roku 2023,“ potvrdil rozhodnutí redakci Peníze.cz polský úřad předsedy vlády s odkazem na dnešní vyjádření polského premiéra Mateusze Morawieckého na sociálních sítích.

„Paliva, energie, potraviny – všechny tyto klíčové kategorie pokryly štíty, které chrání Poláky před zdražováním,“ napsal premiér na svém facebookovém profilu.

Dobrá zpráva to je nejen pro Poláky, kterým by se v případě, že by k prodloužení nedošlo, daň na základní potraviny od července automaticky zvýšila na pět procent a pravděpodobně zdražila řadu produktů. Jistotu, že minimálně kvůli dani k tomu nedojde mají kromě místních i Češi, kteří do Polska za levnějšími potravinami jezdí.

„Protiinflační štít“ Polsko zavedlo v únoru loňského roku s platností do 31. července 2022. Později prodloužilo opatření do konce loňského roku, pak ještě jednou o půl roku do konce letošního června a teď znovu o půl roku do konce roku 2023.

Součástí proinflačního štítu není jen nulová DPH na základní potravinářské výrobky, ale také na elektřinu a teplo, zemní plyn, některá motorová paliva, hnojiva a zemědělské vstupy.

