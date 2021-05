Stát dá lidem 80 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Poslanci dnes schválili pravidla takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát. Novela zákona o zaměstnanosti teď míří k senátorům.

Kurzarbeit má spouštět vláda při vážném ohrožení ekonomiky na celou ekonomiku nebo jen pro určitý region či odvětví. Může jít třeba o ekonomickou recesi, pandemii, živelní události nebo kyberútok.

Pokud by vláda o vážném ohrožení podle navržených pravidel rozhodla a spustila kurzarbeit, mohli by zaměstnanci zůstat doma jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok. Za odpracované dny by je dál normálně platil zaměstnavatel. Za dny doma by dostávali 80 procent hrubé mzdy. Stát by pak za dny, kdy lidé zůstanou doma, firmám vyplácel na náhradu mzdy a odvody příspěvek ve výši 80 % mzdových nákladů, maximálně do výše 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.

Původní návrh schválila vláda už loni v září, od začátku listopadu 2020 měl nahradit dočasný program Antivirus. Plán se však nelíbil ani odborářům, ani zástupcům firem. Že se nepovedl, přiznal krátce po projednání vládou i premiér Andrej Babiš. Systémová změna má nakonec začít platit až od začátku roku 2022. Antivirus byl zatím naposledy prodloužen do konce května.

Původní návrh počítal se 70 procenty čisté mzdy a s limitem na úrovni průměrné mzdy. To první se nelíbilo odborářům, podle nich by to pro zaměstnance bylo nevýhodné. Proti druhému se postavili zástupci firem, kteří kritizovali, že by nízký limit znevýhodňoval podniky s kvalifikovanými zaměstnanci.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je kurzarbeit výhodný pro všechny zúčastněné. „Zaměstnanec bude nadále zaměstnán a nepřijde o příjem, zaměstnavateli klesnou mzdové náklady související s náhradou mzdy, státu nebudou vznikat náklady související s nezaměstnaností a udrží se domácí spotřeba podporující hospodářský růst,“ říká ministryně.

Příspěvek mají firmy dostávat na zaměstnance s odpracovanými alespoň třemi měsíci. Výpadek práce se má posuzovat za celou firmu, nebo za její závod, nikoli za jednotlivé zaměstnance. Firmy se také při kurzarbeitu zaváží, že lidi nepropustí při trvání kurzarbeitu ani určitou dobu po něm. Konkrétně má ochranná lhůta trvat polovinu dobu předchozího pobírání příspěvku.

Firmy v posledním měsíci před vyhlášením kurzarbeitu, při něm a rok po jeho skončení nebudou moci vyplácet dividendy, mimořádné podíly na zisku či předčasně splatit úvěr. Při nesplnění pravidel by musely příspěvek státu vrátit.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.