Vláda dnes podle očekávání prodloužila kompenzační bonus i na květen. Podmínky se nemění, na podporu ve výši 1000 korun za den dosáhnou i dál osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých s.r.o. Na poloviční bonus mají nárok dohodáři.

Podmínkou na získání bonusu je opět propad tržeb alespoň o 50 procent. Bonus v květnu získá ten, komu se takto tržby propadly letos v dubnu. Tržby z dubna se budou poměřovat proti průměrným měsíčním příjmům z prvního čtvrtletí roku 2020 nebo 2019. Pokračuje také kompenzace ve výši 500 korun za den v karanténě pro OSVČ.

„Finanční správa začne přijímat žádosti o kompenzační bonus za květen zkraje příštího týdne,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

A prodlužují se i dotační programy, které spravuje ministerstvo průmyslu. Covid 2021 a Covid nepokryté náklady dosud byly vypsané jen do konce března. Vláda je teď prodlužuje v prvním případě do 9. května, ve druhém do konce května.

Vláda také dnes potvrdila, že epidemiologická situace se zlepšuje. Od pondělí 10. května tedy mohou otevřít všechny obchody a další služby. Vláda tak potvrdila plán, který oznámila už v pondělí. Ve všech krajích se s výjimkou skupinových prohlídek otevřou také galerie, muzea nebo památky.

Rozvolnění se týká i školství. Od 10. května otevřou mateřské školky a v systému rotační výuky i druhé stupně základních škol ve všech krajích, kde zatím zůstaly zavřené. Vláda také nově bude proplácet PCR testy (maximálně 200 korun za kus) školám, které budou chtít spolehlivější testy zavést.

Drobné změny se týkají i vysokých škol, od 10. května se obnoví klinická a praktická výuka všech ročníků, jinak zůstávají vysoké školy zavřené. Podobný režim je na středních školách.

Od začátku příštího týdne se rozvolní třeba i podmínky pro dětské sportování, venku budou moci děti nově sportovat po třiceti. Otevřít pro všechny samoplátce s indikovaným zdravotním problémem budou moci také lázně.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.