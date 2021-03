Creditas vypne staré bankovnictví v polovině roku

Provoz starého internetového a mobilního bankovnictví Banky Creditas skončí k 30. červnu. Termín teď potvrdila v oznámení klientům. „Doporučujeme vám neodkládat změnu na poslední chvíli a přejít na nové bankovnictví včas a bez zbytečného stresu,“ píše banka.

Už loni v srpnu Creditas zprovoznila zcela novou verzi internetového a mobilního bankovnictví, klienti na něj mohli přejít dobrovolně. Už tehdy banka plánovala, že souběžný provoz zachová zhruba do poloviny roku 2021.

Přechod do nového systému podporuje i soutěž: Z klientů, kteří do konce března provedou aspoň pět transakcí v novém internetovém nebo mobilním bankovnictví, vylosuje banka jednoho výherce ceny 60 tisíc korun. Do poloviny ledna, kdy soutěž začala, přešla do nového elektronického bankovnictví zatím přešla víc než polovina klientů z těch, kteří online přístup používají, řekla tehdy mluvčí Lucie Brunclíková.

Podobu nového internetového bankovnictví si může klient sám nastavit – „dlaždice“ s jednotlivými produkty lze libovolně poskládat a upravit. Na přání klientů přidala banka i možnost klasického řádkového zobrazení, které znají ze starého internetového bankovnictví.

Mezi výhody oproti dřívější verzi patří třeba i jednoduché přihlašování pomocí QR kódu s ověřením v mobilní aplikaci. A například ve vyhledávání jde Creditas dál než někteří konkurenti, když nabízí fulltextové vyhledávání nejenom ve vlastních účtech, ale i ve všech, které si klient připojí z jiných bank.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.