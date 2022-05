S drahou hypotékou pomůže dotace od státu. Ale jen někomu

Někteří lidé s hypotékou by mohli v příštím roce získat úrokovou dotaci od státu. Podmínkou je, že si takovou možnost v minulosti sjednali k nové hypotéce, a to na koupi staršího bydlení pro žadatele do 36 let.

Stát sice tuto finanční podporu v roce 2016 pro nové zájemce zrušil, ale klienti, kteří si ji sjednali dříve a nevyužili ji, na ni nárok neztratili – pouze v předchozích letech neměli na její poskytnutí nárok kvůli nízkým úrokovým sazbám na trhu.

Webu Peníze.cz to potvrdilo ministerstvo pro místní rozvoj, které má administraci této podpory na starosti. „Tam, kde to bylo zakotveno ve smlouvách, k aktivaci dojde, bude-li tomu odpovídat výpočtový mechanismus. Takových klientů je zhruba kolem jednoho tisíce,“ říká Vilém Frček z tiskového oddělení ministerstva.

Vládní nařízení, kterým se tato podpora řídi, ji umožňuje aktivovat u dříve sjednaných smluv, když úroková sazba u nových hypoték za celý rok dosáhne alespoň pěti procent. Státní příspěvek pak dosahuje minimálně jednoho procentního bodu k úroku od banky.

Průměrnou úrokovou sazbu hypoték za letošní rok podle vládního nařízení zveřejní ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2023. Úroková dotace by pak platila od 1. února 2023 do konce ledna 2024.

Úroková dotace by však mohla být uplatněna jen při nové fixaci, tedy při sjednání pevné sazby na další období. Státní pomoc by klienti nemohli využít při refinancování, tedy přechodu ke konkurenční bance kvůli nabídce nižšího úroku.

Stanovená výše úrokové dotace by pak platila na celou dobu fixace, maximálně však pět let – bez ohledu na to, zda by sazby rostly nebo klesaly. Celkově (v součtu) může být tato podpora poskytnuta jen na dobu deseti let. Dalším omezením je, že dotace u hypotéky na byt se vztahuje maximálně na částku 800 tisíc korun, u hypotéky na rodinný dům do 1,5 milionu. Na případnou část úvěru nad tento limit se dotace nevztahuje.

Vysoce pravděpodobná možnost

Podle expertů na hypoteční trh je aktivace této dotace pro klienty, kteří ji mají ve smlouvě, v příštím roce vysoce pravděpodobná. „Ti, kteří si úrokovou dotaci preventivně sjednali, mají velkou šanci, že ji v příštím roce budou moc čerpat,“ říká Libor Ostatek, šéf makléřské společnosti Golem Finance.

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů pokračují v růstu. Průměrná nabídková sazba podle statistiky Fincentrum Hypoindex činila začátkem května 5,33 procenta. Následně Česká národní bank zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 5,75 procenta a většina hypotečních bank na tento již zareagovala. Další zvýšení sazeb ČNB avizuje na červen, takže očekávám, že koncem roku budou průměrné sazby na úrovni kolem šesti procent a celkově za celý rok překonají pětiprocentní hranici,“ očekává Ostatek.

„Dotace dobíhá pouze u úvěrů, které byly sjednány před jejím zrušením v roce 2016. Jde o klienty, kteří ji kvůli nulovému příspěvku nečerpali. V tuto chvíli čekáme na vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, jaký bude další postup,“ říká Patrik Madle, mluvčí skupiny ČSOB, která je největším hráčem trhu hypoték.

Dotace podle vládního nařízení činí jeden procentní bod, pokud průměrná sazba nových hypoték za uplynulý rok začínala pětkou. Při sazbě začínající šestkou dosáhne dotace dva procentní body, při sazbě začínající sedmičkou pak tři procentní body. Když průměrná sazba dosáhne osmi a víc procent, je dotace čtyři procentní body.

Nedaly slevu zadarmo

O dotaci mohli žádat klienti do roku 2016 v bankách, které k tomu ministerstvo pro místní rozvoj zmocnilo a jejich seznam zveřejnilo na svém webu. Například v lednu 2011, kdy stát oznámil, že od února s vyplácením jednoprocentní úrokové dotace končí, protože sazby za předchozí rok klesly pod pět procent, zmínil v této souvislosti osm bank: Českou spořitelnu, Hypoteční banku, ČSOB, GE Capital Bank (dnes Moneta), Komerční banku, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banku (Moneta) a UniCredit Bank.

V některých bankách – jako ČSOB a UniCredit – si klienti za sjednání hypotéky se státní úrokovou dotací museli připlatit, měsíční poplatek za vedení hypotečního účtu jim stoupl v řádu desetikorun. V době, kdy úrokové sazby klesaly a státní příspěvek byl v praxi nulový, to mohlo klienty odradit, aby si takovou možnost sjednali pro případné horší časy.

O příspěvek tehdy mohli žádat jen lidé do 36 let věku (v době sjednání úvěru), nemovitost musela být aspoň dva roky stará a zájemce současně nesměl vlastnit či spoluvlastnit jiný byt nebo dům. Po dobu podpory musí nemovitost používat k vlastnímu trvalému bydlení.

Vrátí se dotace i pro nové klienty?

Úroky u nových hypoték v současnosti výrazně rostou. Jak dlouho může takové období trvat?

„Bude to záviset na vývoji války na Ukrajině a na tom, jak se bude dařit krotit inflaci. Z tohoto pohledu by samozřejmě opětovné zavedení nějaké státní dotace bylo pro lepší dostupnost hypoték na zvážení. Přinejmenším by bylo dobré ji umožnit lidem, kteří si chtějí pořídit první bydlení a kvůli vysokým úrokům a cenám nemovitostí je pro většinu z nich nyní hypotéka těžko dostupná,“ myslí si Libor Ostatek z Golem Finance.

Ministerstvo pro místní rozvoj na možnost znovuzavedení úrokové dotace odpovídá vyhýbavě. „Podporu hypoték pro mladé v určité formě do budoucna zvažujeme, nicméně o konkrétní formě finančního nástroje se zatím vede diskuse,“ říká mluvčí Frček.

Stávající státní program s názvem Vlastní bydlení, která mladým poskytoval výhodnější půjčky na bydlení, se už v dubnu vyčerpal.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš nedávno v této souvislosti pro Seznam Zprávy řekl, že stát nemá na hypotečním trhu suplovat roli bank, ale mohl by lidem pomoci s garancemi za hypotéky. „Když vyrostou hypoteční sazby výše, tak může státní rozvojový fond nebo rozvojová banka poskytovat garanci nad rámec úrokové sazby. To projednáváme,“ řekl Bartoš.

