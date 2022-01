Hypotéka skoro za polovinu. Zkuste státní půjčku pro mladé

V bance už hypotéku pod 4 % nedostanete. Státní fond ale nabízí lidem do 40 let půjčku na bydlení za 2,49 %. Zájem je veliký, zbývá necelých 500 milionů korun.

Jestli uvažujete o hypotéce a je vám do 40 let, určitě do úvah vezměte i nabídku Státního fondu podpory investic. Ten nabízí úvěrový program s názvem Vlastní bydlení, přes který si můžete na pořízení nebo modernizaci bydlení vzít úvěr s úrokem 2,49 %. V době, kdy už neseženete hypotéku pod 4 %, je to lákavá nabídka.

Na modernizaci bydlení si můžete půjčit až 750 tisíc korun, na pořízení bytu (osobní vlastnictví i družstevní podíl) tři miliony korun a na pořízení či výstavbu rodinného domu tři a půl milionu.

I když fond tyto limity navýšil (loni byly u pořízení bydlení na úrovni 2 a 2,4 milionu), „státní hypotéka“ pořád kompletně nepokryje pořízení vlastního bydlení v některých velkých městech, především v Praze. Byty tu běžně stojí pět a více milionů. V některých bankách ji ale můžete nakombinovat s klasickou hypotékou a využít tak dotovaného úroku alespoň částečně.

Ušetříte stovky tisíc

Úvěr z programu Vlastní bydlení je pro lidi, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, pokud aspoň jeden z páru nedosáhl věku 40 let (ke dni podání žádosti o úvěr). Dosáhnou na něj i samoživitelé nebo lidé z nesezdaného páru, pokud jim je pod 40 let a zároveň trvale pečují o dítě mladší 15 let.

„Zájemce v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci), ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu,“ dodává Karolína Smetanová, mluvčí Státního fondu podpory investic. Další podmínkou k získání úvěru je také sjednání pojištění nemovitosti u libovolné pojišťovny.

Úrok u státní hypotéky vychází z takzvané referenční sazby, kterou pro Česko stanovuje Evropská komise. Momentálně je tato sazba ve výši 2,49 %, ještě před rokem jsme byli na 0,44 %. Fond ale lidem státní hypotéku dává vždy minimálně s úrokem ve výši 1 %. Úrok je s fixací na pět let, pak se měsíční splátka přepočítá podle aktuální výše referenční sazby na dalších pět let.

Kdo má děti, může si úrok ještě snížit. Za každé dítě do 15 let sazba klesá o 0,2 procentního bodu. Když tedy bude žádat o úvěr někdo s dvěma dětmi do 15 let, dostane teď státní hypotéku s úrokem 2,09 %.

Vyberte si nemovitost Zdroj: Shutterstock.com Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky. Reality Peníze.cz

Když si půjčíte třeba 2,5 milionu korun na 20 let, tak se základním úrokem státní hypotéky ve výši 2,49 % budete měsíčně splácet 13 235 korun, což v součtu za celých 20 let dělá 3 176 400 korun. Stejná hypotéka od banky s úrokem 4,29 % má měsíční splátku 15 534 korun a za 20 let byste s ní zaplatili 3 728 160 korun. Celková úspora se tak pohybuje v řádech několika set tisíc korun.

Bonus za děti

Úvěr od Státního fondu podpory investic je možné získat až na 90 procent hodnoty pořizované nemovitosti či nákladů na její výstavbu. Fond má omezený objem peněz, které na státní hypotéky letos poskytne. Celkově šlo pro rok 2022 o 700 milionů korun. Zájem je ale vzhledem k rychlému růstu úroků z poslední doby značný, takže k 20. lednu zbývá už jen 480,5 milionu korun.

Splatnost úvěru lze sjednat maximálně na 10 let u úvěru na modernizaci a až na 30 let u úvěru na pořízení bydlení. Úvěr můžete kdykoli bezplatně splatit a nepojí se s ním žádné poplatky.

Když se vám narodí dítě (nebo při osvojení), můžete fond požádat o přerušení splácení jistiny až na dva roky – budete tedy dočasně platit jen úroky, tedy menší část splátky. O přerušení splácení jistiny můžete požádat také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než tři měsíce, nemoci trvající déle než tři měsíce nebo při úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dva roky. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Když se vám narodí dítě (nebo při osvojení) v průběhu splácení státní hypotéky, dostanete od fondu dotaci ve výši 30 tisíc korun, o které vám bude snížena jistina (částka, kterou jste si půjčili). Tento bonus se netýká úvěru na modernizaci bydlení.

O státní hypotéku můžete žádat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze a v Olomouci, a to osobně, poštou nebo přes datovou schránku. Připravte se, že vyřízení žádosti zabere nějaký čas. „Obecně je tento úvěr administrativně náročnější a déle trvá rozhodnutí o jeho poskytnutí než u standardní komerční hypotéky,“ říká Jan Brejl, obchodní ředitel finanční skupiny Partners.

V Praze můžete kombinovat

Státní fond vyžaduje zajištění úvěru. Nejčastěji k tomu využijete – stejně jako u klasické hypotéky – nemovitost, jejíž nákup přes úvěr financujete. U úvěrů na modernizaci fond uznává i využití ručitele. Ten musí být pod 55 let a musí mít průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 tisíc korun.

Fond umí vyjít vstříc i těm, kteří by úvěr od státu chtěli nakombinovat s hypotékou od banky. Jak už jsme napsali, může to být řešení hlavně ve velkých městech, kde třímilionový úvěr od fondu nestačí na pořízení bytu. Banka v takovém případě chce, aby byla při zajištění nemovitostí na katastru uvedena jako první v řadě. Budete si ale muset sehnat ještě ručitele.

„Fond může přistoupit i na zajištění zástavním právem ve druhém pořadí, pokud je k němu sjednáno ručitelské prohlášení a vinkulace z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy,“ upřesňuje Smetanová.

„Zhruba polovina bank je ochotna akceptovat fond na druhém místě, ale pak jsou tam i určitá omezení do jaké výše LTV (poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti – poznámka redakce) je ochotna banka úvěr poskytnout. Zároveň je důležité zmínit, že banka při posuzování bonity vždy započítává do výdajů splátku, kterou bude klient fondu hranit,“ říká Luboš Svačina, analytik makléřské společnosti Golem Finance.

Případně lze situaci vyřešit ještě tím, že použijete k zajištění ještě druhou nemovitost. Třeba chatu rodičů. „Pro situaci, kdy klient je schopen zajistit jak hypoteční úvěr, tak půjčku od fondu odlišnými nemovitostmi, bereme na vědomí informaci o souběžném financování při hodnocení úvěruschopnosti,“ říká Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.