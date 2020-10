Zlato má nejlepší za sebou, říká analytik

„Pro obchodníky to znamená, že musí upravit svůj přístup k řízení peněz. Trhy jsou v některých případech stále hodně vychýlené od normálu a psychicky se může jednat o dodatečnou a nebezpečnou zátěž,“ říká Štěpán Hájek z brokerské společnosti Purple Trading. Samotná covidová krize se prý postarala o přesun rizikového kapitálu do bezpečnějšího a naopak – což vytvořilo mnoho obchodních příležitostí.

Zaznamenali jste zvýšený zájem o obchody?

Celkově se letos zájem o obchodování na Forexu ohromně zvedl. Myslím si, že je to jedině dobře, konkrétně v Česku byla potřeba nějaká osvěta. Mnoho lidí ale sázelo na špatné trhy, které plnily přední stránky novin. Šlo většinou o konkrétní akcie nebo komodity, jako jsou zlato a ropa. Forex zůstal u některých začínajících obchodníků trochu stranou. I proto, že pro začátečníka je těžké odhadnout správnou příležitost.

Ty příležitosti jsou na Forexu dnes kde?

To se z hlediska krátkodobých obchodů neustále mění. Zájemce o Forex by ale stále měly zajímat hlavně ty trhy, které jsou pod tlakem pandemie a mají potenciál zpevnit s ekonomickým oživením. Řeč je třeba o exotických měnách rozvíjejících se ekonomik. Pod tlakem je stále thajský báht, mexické peso nebo brazilský real. Česká koruna dokázala negativní vývoj rychle otočit a příliš prostoru pro zpevnění už vidět není.

Štěpán Hájek Na finančních trzích je aktivní od roku 2011. Nejdříve obchodoval pomocí technické analýzy pouze Forex a některé komodity. Postupně začal většinu svých obchodů plánovat na základě makroekonomických trendů s delším investičním horizontem.

Které měnové páry teď vidíte jako nejatraktivnější?

Obchodní příležitosti jsou napříč trhem na všech měnových párech. Jde vybrat ty, které by v tuto chvíli ukazovaly nějakou formaci, jaká se už objevovala v minulosti. Tím se technicky dostáváme k aktivnímu vyhledávání těchto příležitostí, kterým se mimo jiné zabývám každou středu u nás na webu v Trading Roomu. Pro někoho by stále mohla být dlouhodobě zajímavá česká koruna, ačkoliv už umazala předchozí ztráty.

Jak odhadujete její další vývoj?

Peníze z kvantitativního uvolňování a levné americké dolary zaplaví při rozjezdu ekonomiky rozvíjející se trhy, což zatraktivní i českou korunu.

Co dolar? Bude posilovat?

Dolar si už nejspíš největším tlakem prošel. Americký Fed pumpuje do ekonomiky stovky miliard dolarů a sazby srazil blízko k historickým minimům. Navíc na akciových trzích a v ekonomice stále rostou rizika, což podporuje poptávku po dolaru. Obchodníci by tak měli očekávat jeho postupné posíleni, i když tedy ztrácí nálepku rezervní měny.

A jak se vyvíjejí obchody s eurem?

Nedávný růst eura byl nejdříve odrazem slabšího amerického dolaru, ale euro prokázalo také svou relativní sílu. Ekonomické oživení se totiž zdá být daleko svižnější v zemích eurozóny. V USA se situace přes léto dramaticky nezlepšila. Po zbytek roku ale i tak očekávám opačný vývoj, kdy euro bude spíš slábnout. A to kvůli rychlejšímu růstu nakažených v Evropě a postupnému zavádění restrikcí.

Kurz dolaru k euru Zdroj: peníze.cz

Aktuálním tématem je i vypořádání brexitu. Co to znamená pro obchodování s librou?

Libra se přes léto svezla na slabším americkém dolaru, ale právě jeho nedávné posílení odhalilo problémy, kterým Velká Británie čelí. Dořešení brexitu je v nedohlednu a čas utíká příliš rychle na to, aby libra byla poblíž svých několikaměsíčních maxim. Prodejní tlak tak bude s ubíhajícím časem sílit, ale vše může otočit dohoda s Evropskou unií. Pro krátkodobější obchodníky může být libra darem z nebe, protože přináší každý den ohromnou volatilitu a nespočet obchodních příležitostí.

Pojďme ke komoditám. Zlato trhá rekordy. Jak dlouho se udrží na svých maximech?

Možná teď mnoho obchodníků zklamu, ale domnívám se, že zlato má to nejlepší za sebou. Historicky nejsou pohyby na zlatě tak ohromné jako letos a mezi investory se nejedná o tolik oblíbený instrument. Kromě zhodnocení ceny totiž nepřináší žádný pravidelný výnos a pro investory má smysl především jako zajištění proti inflaci. Tu by mohly postupně rozjet ohromné monetární a fiskální stimuly, a rekordní úrovně tak zdaleka nikam nezmizí.

Co ropa? Jaký u ní očekáváte vývoj?

Ropa má před sebou nejspíš několik dalších složitých měsíců. V následujícím roce určitě neočekávám růst, spíš stagnaci ceny. Před propadem ropu chrání masivní produkční škrty kartelu OPEC. Problém je hlavně poptávka, kterou se nedaří nastartovat. S příchodem podzimních měsíců a druhé vlny koronaviru s ní bude ještě větší problém.

Jakou obchodní strategii byste tedy doporučil?

Dlouhodobě bych nezkoušel spekulovat na růst, který může mnoho obchodníků lákat, protože náklady na držení pozice někdy přerostou potenciální zisk.

Zmínil jste akciové trhy. Jak si na Forexu stojí obchody s akciovými indexy?

Osobně se držím spíše amerických indexů. Sama výkonnost jednotlivých indexů hovoří jasně v jejich prospěch. Dlouhodobě jsou samozřejmě zajímavé technologie, které prokázaly, že najdou cestu k ziskům i v takto složité době. Na druhou stranu tisknutí peněz a nízké úrokové sazby dostaly jejich valuace na příliš vysoké úrovně. To začíná být pro investory varovný signál, ale podpora akciového trhu je obrovská a propad o víc než 20 procent už není tolik pravděpodobný.

Co tedy doporučujete?

Záleží na délce investiční strategie. Dlouhodobě bude nákup stabilních akciových titulů výhodný i za současné ceny. Také je ale třeba vědět, že ohodnocení některých firem je v mnoha případech enormní a kdykoliv může dorazit korekce. To je podpořeno abnormálními monetárními stimuly od centrálních bank, které jen tak neskončí. Opět zopakuji, že bych se držel stabilních firem.

Co říkáte na obchody u akciových titulů, které živoří na svých minimech?

Ještě pár měsíců bych počkal s nákupem nejvíc zasažených sektorů, jako jsou aerolinky, výletní lodě a tak podobně. Obezřetný bych byl i u automobilek. Ty budou potřebovat větší zotavení zejména na trhu práce, které by podpořilo spotřebu a poptávku po automobilech. Spíš bych investoval do nějakého složeného burzovně obchodovaného fondu. Diverzifikujete tak své riziko, kdyby se některému sektoru dařilo méně.

Vím, že nyní je těžké cokoli predikovat, ale jak vidíte budoucí vývoj ekonomiky?

Koronavirus tu s námi nejspíše nějakou dobu zůstane a vlády musí udělat všechno pro to, aby ekonomika zůstala otevřená a opatření se zaváděla jen lokálně. A to ani nemluvím o vládním účtu, který už v tuhle chvíli svítí rudě. Zadlužení ekonomik přitom už před covidem dosahovalo dlouhodobě neudržitelných hodnot.

Pokud přijde vakcína a ekonomika se začne vracet do normálních kolejí, jak dlouho může trvat, než se zcela zotaví?

Příchod vakcíny je téma, ke kterému se upíná nejvíc pozornosti. Nicméně pro ekonomiku se nejspíše nic dramatického měnit nebude, protože vakcína by musela být pro všechny povinná. Různá omezování v šíření budou přetrvávat ještě klidně další rok.

Určitě se všechno časem výrazně zklidní a ekonomika začne zase nabírat na síle. Úrokové sazby jsou na historických minimech, snad nebudeme mít problém za dva roky, kdy zrychlí inflace a my nebudeme mít nástroje na to ji zpomalit, protože všechno teď stojí na levných úvěrech.

Už nějakou dobu platí v Evropské unii nová regulace forexového trhu. Brokeři musejí mimo jiné uvádět, jak moc je Forex rizikový. Neodrazuje to potenciální klienty?

Problém rizik na Forexu je v lidském faktoru, před kterým chce v podstatě regulátor chránit. Z trhu se vždy vyfiltruje hodně těch, kteří to nemyslí dlouhodobě vážně, nemají dost trpělivosti ani peněz na trading. To často znamená, že jim finanční páka nedovolí riskovat, jak by potřebovali. Velmi rychle přijdou o celý účet. Pokud se chcete živit obchodováním na Forexu, případně si jím slušně přivydělávat, potřebujete dostatečný kapitál, jinak budete vždycky riskovat ztrátu velké části investičního účtu. Regulaci celkově vnímám neutrálně. Páka by měla být považována za něco, co vám může v obchodování pomoct, pokud ji správně využijete.

Cena zlata Zdroj: peníze.cz

Rozhovor vyšel v říjnovém čísle časopisu Finmag.