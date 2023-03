Značku Partners Market zneužívá podvodník, varuje ČNB

Finančně poradenská společnost Partners Financial Services varuje před podvodníky, kteří zneužívají značku jejích poboček Partners Market k podvodným investičním nabídkám. Na zneužití upozornila i Česká národní banka.

„Od konce února tato podvodná skupina vystupuje pod názvem Partners market s.r.o. Na falešném webu partners-market.com pak uvádí oficiální IČ i sídlo společnosti Partners Financial Services. Nejdříve nabízela investice do akcií ČEZ, aktuálně je to obchodování s měnovými páry (forex), akciemi a kryptoměnami. Reálně však firma neexistuje,“ říká Tereza Píchalová, mluvčí Partners Financial Services.

„Už na konci února jsme v této věci podávali trestní oznámení pro podezření na trestný čin podvodu a padělání veřejné listiny,“ dodává Simona Machulová, ředitelka právního oddělení Partners Financial Services.

Zdroj: Partners Financial Services

„Subjekt vystupující pod názvem Partners Market, který na webových stránkách partners-market.com/cz nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciemi a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna,“ upozorňuje Česká národní banka.

„Jménem subjektu „Partners Market“ oslovuje zákazníky osoba vystupující pod jménem Daniel Slota, která se neoprávněně prezentuje povolením údajně vydaným Českou národní bankou k poskytování služeb na finančním trhu v České republice. Uvedená osoba nedisponuje žádným povolením k poskytování služeb na finančním trhu na území ČR, a jeho činnost tak nepodléhá dohledu České národní banky,“ upřesňuje ČNB. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webu České národní banky.

Společnost Partners Financial Services provozuje po celé republice téměř 150 finančních poboček Partners Market a upozorňuje, že jde o podvod, nikoli o oficiální nabídku společnosti. Všechny aktuální informace o službách a nabídce společnosti jsou k dispozici na oficiálním webu partners.cz.

