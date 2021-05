Chráněný účet bez karty. Jedna z bank bude k dlužníkům přísnější

Chráněné účty mají skoncovat se současnou praxí, kdy nezabavitelné minimum ve skutečnosti není nezabavitelné. Banky je začnou zakládat letos v červenci.

Autoři schváleného zákona – poslanci Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO) – si od něj kromě jiného slibují, že lidé s více exekucemi nebudou odcházet do šedé ekonomiky, kde se neplatí daně. S chráněným účtem dostanou jistotu, že jim nezabavitelné minimum zůstane.

Nemilé překvapení však na zájemce čeká u Air Bank, která jinak bývá ke klientům vstřícnější než řada konkurentů. Chráněný účet totiž – bude přinejmenším zpočátku – zakládat bez platební karty. Ostatní banky přitom karty k těmto účtům vydávat budou, jak si web Peníze.cz u nich ověřil.

S chráněným účtem od Air Bank tak nepůjde třeba platit za nákupy v obchodech. Peníze, které jim po exekuci zbydou, budou moci lidé jenom převádět na jiné účty, nebo si vybrat hotovost v bankomatech Air Bank přes speciální kód, který jim banka na požádání vydá na pobočkách.

Proč Air Bank jako jediná nechce karty k chráněným účtům vydávat? „Vyvíjíme speciální účet, který klientům se zájmem o chráněný účet otevřeme. Naše vývojové kapacity, které nejsou neomezené, v tuto chvíli alokujeme na funkce, které jsou pro jeho využívání podstatnější,“ odpovídá mluvčí banky Jana Pokorná. Odkazuje na krátký čas, který banky na přípravu nového typu účtu mají.

Konkrétně se teď Air Bank zaměřuje na to, aby dokázala převádět peníze z blokovaného účtu na chráněný účet v co nejrychlejších termínech. V praxi budou banky zakládat chráněný účet jako další konto k už existujícímu klasickému běžnému účtu, který bude nejprve muset obstavit exekutor. Zřízení chráněného účtu musí schválit exekutor, který dá také bance seznam účtů, z nichž lze peníze na chráněný účet převádět.

Stejný vývoj nicméně musí zvládnout i další banky, které omezení týkající se karet nechystají. Bankám se navíc podařilo prosadit odklad. Chráněné účty, o jejichž vzniku politici dlouho mluvili, měly banky původně zakládat už od dubna. Protože to ale některé nestíhaly, odložili poslanci jejich vznik na červenec. Spolu s odkladem poslanci schválili třeba i prodloužení stopky mobiliárních exekucí do konce června.

Zpátky k Air Bank. Karty prý možná časem nabídne i ona. „Vydávání platebních karet k tomuto speciálnímu chráněnému účtu se do budoucna nezříkáme. V individuálních případech budeme umět platební kartu manuálním procesem vydat,“ říká Pokorná.

Podle ní je důležité zmínit i to, že chráněné účty jsou určené jen na omezenou dobu využívání. „Exekuční proces, pro který je určen chráněný účet, trvá obvykle jen v řádu měsíců. Nejedná se tedy o službu, kterou by většina klientů využívala několik let. Po ukončení klientovy exekuce uzavřeme jeho chráněný účet, ale on bude moct už zas dál využívat svůj standardní účet, kde platební kartu už pravděpodobně má,“ vysvětluje mluvčí.

Podle Radka Hábla, ředitele Institutu prevence a řešení předlužení, je takový argument lichý. „Nevidím jediný důvod, proč by se k chráněnému účtu neměly vydávat platební karty. Argumentace, že se jedná o dočasnou službu, nemůže obstát. Řada lidí sice splatí svou exekuci relativně rychle, ale většina je v exekuci naopak velmi dlouho. Více než 2,5 milionu aktuálně běžících exekucí je vedeno déle než tři roky,“ zdůrazňuje.

Mluvčí Air Bank naznačuje, že bude záležet i na skutečném zájmu klientů o založení chráněného účtu. „Už několik let máme povinnost poskytovat i takzvaný základní účet, ale zájem klientů o něj je nulový. Proto naše vývojové kapacity v tuto chvíli směřujeme do oblastí, kde už nyní víme, že je klienti využijí. Jejich reálný zájem o chráněný účet budeme sledovat,“ říká Pokorná.

