Dětské dluhy končí. Ručit budou rodiče

Poslanci po mnoha letech schválili konec dětských dluhů. Od července by se nová pravidla měla zpětně vztahovat i na lidi do 21 let věku.

5. 3. 2021

Nezaviněné dětské dluhy mají být od letošního července minulostí. Novelu občanského zákoníku nakonec schválili všichni přítomní poslanci napříč stranami. Teď ji ještě projednají senátoři, komplikace se nečekají.

Jde o změnu, která Česko v této oblasti konečně posouvá mezi civilizované země, říká expert na dluhovou oblast Radek Hábl.

Nová pravidla zavádějí strop na výši dluhů, s níž mladí lidé mohou vstoupit do dospělosti. Od července budou omezené jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Té se v Česku dosahuje nabytím 18 let věku. Majetek většiny lidí při dosažení dospělosti bývá nulový nebo velmi malý. Za zbytek mají ručit rodiče, což má ochránit věřitele.

Týká se to typicky případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Jde třeba o nezaplacené pokuty za černou jízdu nebo o neuhrazené platby za telefon.

Omezení výše dluhu, který si lze přenést do dospělosti, se vztahuje i na dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Schválená novela počítá také s tím, že nezletilý mladší 13 let by neměl nést majetkové důsledky způsobené škody, ale případně jen výchovné a morální. Škodu způsobenou takovým nezletilým by měl nahradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled, tedy nejčastěji opět rodiče. Výjimky z tohoto pravidla budou dvě: Půjde o škody způsobené úmyslným trestným činem a případy, kdy uhrazení škody dovolí majetkové poměry nezletilého – například když dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Nová pravidla pro dětské dluhy se od července budou vztahovat i zpětně na lidi do 21 let věku. Zejména veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky, tak mohou odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku. Obě vylepšení přidali poslanci formou pozměňovacích návrhů.

Nezletilých v exekuci je v Česku podle dat Exekutorské komory z loňského listopadu více jak 2200. Další desítky tisíc lidí mají dluhy, které jim v nezletilosti vznikly. Nejčastěji jde o nezaplacené jízdy za pokuty v hromadné dopravě nebo třeba za upomínky z knihovny. Z dřívější doby existuje také více dětských dluhů za neuhrazené poplatky za odpady.

Tito lidé dostali už v roce 2019 možnost rychlejšího oddlužení. Lidé, jejichž závazky jsou alespoň ze dvou třetin tvořeny dluhy z dětství, se tak mohou oddlužit během tří let – stejně jako senioři. Aktuálně projednávaná novela má vznik dětských dluhů nejlépe úplně zamezit.

Experti na problémy dětských dlužníků upozorňují dlouho. Vláda je pořádně objevila až v květnu roku 2019, kdy premiér Andrej Babiš označil dětské dluhy za „velkou prasárnu“. I když ve sněmovně už tehdy byl rozpracovaný poslanecký návrh, vláda přišla s vlastní novelou až loni v srpnu. Návrh ministerstva spravedlnosti loni schválila s tím, že konec dětských dluhů měl platit už od začátku roku 2021. Nakonec to vypadá na další, tentokrát snad už konečné, půlroční zpoždění.

Poslanci schválený návrh počítá také s tím, že soudy nově nebudou moci vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let. Dnes se posílají jen jejich zákonným zástupcům.

V dluhové oblasti se mění i další věci. Od dubna začnou fungovat takzvané chráněné účty. Ve sněmovně na závěrečné hlasování čeká také velký balík změn exekucí. Mezi návrhy je teritorialita v několika verzích, odpouštění marných exekucí také ve více verzích nebo třeba povinné zálohy pro věřitele za zahájení exekuce. Na své finále čeká také novela insolvenčního zákona, která má zkrátit oddlužení z pěti let na tři roky. Velkým věřitelům se změny nelíbí a je možné, že do voleb se vše už ani neprojedná.

