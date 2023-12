Svátky posouvají výplatu důchodů. Přijdou dřív

Vánoční svátky posunou výplatu všech druhů důchodů na konci roku. Důchody s výplatním termínem na Štědrý den, tedy v neděli 24. prosince 2023, budou vyplaceny už v pátek 22. prosince.

Důchody s výplatním termínem 22. prosince budou vyplaceny o den dříve, tedy už 21. prosince. Podobně se posunou i výplatní termíny připadající na státní svátky v roce 2024.

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce důchodu, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště.

Příjemce si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu. Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách.

Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15. dni v měsíci.

Svátky budou měnit výplatní termíny důchodů i v roce 2024. Přehled najdete v tabulce:

Důchody s výplatním termínem Budou vyplaceny 22. prosince 2023 21. prosince 2023 24. prosince 2023 22. prosince 2023 8. května 2024 7. května 2024 4. července 2024 3. července 2024 6. července 2024 4. července 2024 20. prosince 2024 19. prosince 2024 22. prosince 2024 20. prosince 2024 24. prosince 2024 23. prosince 2024 Zdroj: ČSSZ

Výplata důchodů se v budoucnu změní. S účinností od 1. července 2025 se mění výplatní období důchodů z takzvaného klouzavého měsíce na měsíc kalendářní. Sjednotí se tak pravidla výplaty dávek důchodového pojištění pro všechny důchodce bez ohledu na to, který orgán sociálního zabezpečení dávku vyplácí.

Důchody, které vyplácí ČSSZ, proto budou nově vypláceny nikoli dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách, jako je to nyní (od splatnosti do splatnosti, tedy například od 6. dne kalendářního měsíce do 5. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce), ale na běžný kalendářní měsíc – od 1. dne kalendářního měsíce do jeho posledního dne.

Zúží se tak okruh výplatních termínů z třinácti na pět. Zároveň odpadne poskytování takzvaných doplatků valorizace za období od 1. ledna do dne předcházejícího datu splatnosti lednové splátky.

