Úřad srážel z důchodů v exekuci víc, než měl. Peníze nevrátí

| rubrika: Co se děje | 24. 10. 2022

Lidé v exekuci nebo v oddlužení (osobním bankrotu) dostali v říjnové výplatě důchodu méně, než vláda zamýšlela. Zvýšení nezabavitelné částky, které vláda schválila 21. září, totiž Česká správa sociálního zabezpečení nestihla zapracovat.

Důchodci tak většinou přišli o několik stovek korun oproti tomu, kolik podle platného nařízení vlády měli dostat. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jim však chybějící částku neplánuje doplatit ani zpětně. Patří přitom právě do resortu ministerstva sociálních věcí, které příslušné nařízení vlády – společně s ministerstvem spravedlnosti – připravilo.

Vláda letos už podruhé mimořádně zvýšila normativní náklady na bydlení, reagovala tak hlavně na skokové zdražení energií. S růstem normativních nákladů od začátku října rostlo i nezabavitelné minimum. Jde o částku, která zůstává lidem v exekuci nebo v oddlužení z výplaty nebo právě z důchodu. Vše nad ní může jít na úhradu dluhů. Nezabavitelná částka tentokrát stoupla o polovinu růstu normativních nákladů. .

Mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová upozorňuje, že příslušné nařízení vlády č. 289/2022 Sb. vyšlo ve Sbírce zákonů až 30. září. „Vzhledem k datu zveřejnění už nebylo možné realizovat přepočet srážek od říjnových splátek důchodů dlužníků, neboť ČSSZ už těmito splátkami nedisponovala. Přepočet výše srážek se zohledněním nařízení vlády provedeme od listopadu 2022,“ říká mluvčí.

Vláda o úpravě normativů mluvila přinejmenším od druhého týdne v září. Příslušné nařízení definitivně schválila 21. září a je v něm přímo napsáno, že nabývá účinnosti od 1. října. Správa sociálního zabezpečení nicméně čekala až na zveřejnění ve sbírce. „Pro zajištění výplat důchodů klientům v předem stanovených termínech jsou výplatní soubory v ČSSZ uzavírány a externím partnerům předávány s dostatečným předstihem. V době zveřejnění nařízení vlády ČSSZ už nedisponovala říjnovými splátkami důchodů,“ vysvětluje Drmolová.

Srážky z důchodu ČSSZ provádí zhruba u 71 tisíc lidí. Důchody se přitom – na rozdíl třeba od mzdy – vyplácejí vždy na měsíc dopředu. Penzisté, kterých se srážky týkají, přesto v listopadu žádný doplatek za říjen nedostanou.

„Takový postup není možný. ČSSZ je při provádění srážek z důchodu vázána vykonatelnými rozhodnutími příslušných orgánů. Současně s odesláním výplaty důchodu ČSSZ odesílá i realizovanou srážku oprávněnému příjemci. Pakliže by ČSSZ předmětnou částku vyplatila rovněž povinnému, došlo by na jeho straně k bezdůvodnému obohacení, kdy by částka byla poukázána jak oprávněnému příjemci za účelem uspokojení jeho pohledávky vůči povinnému, tak současně i povinnému,“ vysvětluje mluvčí.

Přeloženo do běžného jazyka: Těch pár stovek navíc, které měly penzisté na vyšší nezabavitelné částce dostat, už správa sociálního zabezpečení poslala na účet exekutorů nebo insolvenčních správců, kteří tyto peníze dále předávají věřitelům. Navrácení těchto částek a jejich následné vyplacení penzistům ale úřad řešit neplánuje.

K podobné situaci už došlo v první polovině letošního roku. Vláda na jeho začátku rozhodla o mimořádném navýšení normativů zpětně od ledna 2022, ale zákon napsala tak nešťastně, že nebylo jasné, zda se má zvyšovat i nezabavitelná částka. ČSSZ zastávala výklad, že nikoli. Ke změně právního názoru ji až v červnu přesvědčil Nejvyšší soud. Úřad přesto začal vyšší penze posílat až od července, za první půlku roku už lidem nic nedoplácel.

„Pakliže při realizaci srážek z důchodu nezohlednila při výpočtu výše nezabavitelné částky zvýšené normativní náklady v období, kdy panovaly na věc rozdílné názory a navíc takový postup odpovídal tehdejší judikatuře, nelze tento postup považovat za nezákonný. Současně je nutné upozornit, že o provedenou zvýšenou srážku došlo k ponížení dluhu povinného, částka tedy byla ve výsledku využita v jeho prospěch,“ zdůvodnila to tehdy Drmolová.

Mimořádně zvýšené normativní náklady a z nich plynoucí vyšší nezabavitelná částka podle nařízení účinného od začátku října platí jen do konce roku. Jejich výši pro rok 2023 bude vláda muset stanovit znovu.

