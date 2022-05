Rychlonabíjecí futuristické retro. Test Hyundai Ioniq 5

Před deseti lety by asi nikdo nečekal, že zrovna Hyundai bude patřit mezi technologické špičky na trhu elektromobilů. A už vůbec nikdo nečekal, že to bude s hatchbackem, který má proporce středního SUV a design inspirovaný, ze všech možných věcí, zrovna Hyundaiem z osmdesátých let. Ioniq 5 je ale přesně takový.

Co to je?

Hyundai poprvé představuje svoji novou platformu E-GMP, kterou sdílí se sesterským modelem Kia EV6, a na které budou stát i připravované další elektromobily obou korejských značek. To znamená obvyklé uspořádání s podvozkem obsahujícím plochou baterii o kapacitě 58 nebo 72,6 kWh a pohonem zadních nebo všech kol, kdy elektromotor je vždy u poháněné nápravy. Na tomto standardním základu je tentokrát postavené auto, které je docela těžké zařadit.

Na první pohled vypadá jako klasický hatchback, podobný třeba první generaci Volkswagenu Golf. To není nijak překvapivé, když si uvědomíte, že před jeho zrodem Hyundai představil „koncept“, který byl vlastně zmodernizovaným hatchbackem Pony z osmdesátých let. Ioniq 5 kombinuje hranaté retro s určitým futurismem a výsledek je docela zajímavý. Klidně byste ho čekali v nějakém sci-fi filmu, který se odehrává v osmdesátkové představě budoucnosti.

Překvapení ale je, že tohle není hatchback nižší střední třídy, který byste podle proporcí čekali. S délkou 4 635 mm je téměř stejně dlouhý jako velké rodinné SUV Škoda Enyaq. Ioniq 5 je přitom o něco širší a jen o málo nižší. V současnosti asi neexistuje termín, který by takovou karoserii popsal, tak nezbývá než to popsat jako rodinný hatchback střední třídy. Posledním podobným autem na trhu byl asi Opel Signum, postavený na Opelu Vectra, předchůdci dnešní Insignie.

Mimochodem, číslovka 5 v názvu má svůj význam. Hyundai postupně uvede na trh celou modelovou řadu „podznačky“ Ioniq, kde čísla budou určovat velikost vozu. Na rozdíl od dnes běžného přístupu si ale auta nebudou nijak podobná. Například Ioniq 7 bude ostře řezané SUV, Ioniq 8 ještě větší a futurističtější SUV atd.

Co se povedlo?

Na prvním místě je to samozřejmě design. Ať už ten vnější, který na vás zapůsobí, když auto uvidíte poprvé, nebo vnitřní, který oceníte až po nasednutí. O vnějším vzhledu už jsme mluvili. Karoserie s ostře řezanými hranami včetně působivého prolisu na boku zapůsobí na první pohled, propracované detaily pak na ten druhý. Zadní světla složená ze čtvercových segmentů, zamračená přední světla, krásně integrovaný střešní spoiler, všechno dohromady dělá dojem konceptu, který někdo vypustil na silnice.

V interiéru pak stejný dojem pokračuje. Zvlášť ve světlém provedení to opět vypadá jako něco, co byste čekali spíš na autosalonu než na silnici. Zvláště působivé jsou dva displeje před řidičem s bílým pozadím (je možné je také přepnout do tmavého režimu), které nabízejí přehledné informace o všem potřebném. Zvláštní ocenění si zaslouží kruhová zobrazení kamer v zrcátkách, která se zapnou jakmile pustíte blinkr – místo abyste spoléhali na systém varování před autem v mrtvém úhlu, můžete se prostě podívat.

Design je celkově čistý. Vypadá to tu jako v moderním minimalistickém obýváku. Interiér je navíc výborný nejen vizuálně, ale i komfortem. Sedačky sice nenabízí nijak excelentní boční vedení v zatáčkách (proč také), ale jsou pohodlné a navíc je můžete pohodlně sklopit a dokonce vysunout podnožku. Čekat na nabíječce může najednou být v podstatě příjemný odpočinek.

Mnohem důležitější je ale samozřejmě to, jak Ioniq 5 funguje po technické stránce. Tady je asi nejdůležitějším prvkem věc, nad kterou si zákazníci ještě příliš nezvykli přemýšlet. Zatímco dojezd nebo kapacita baterií už v jejich myslích zvolna nahrazuje spotřebu nebo jízdní výkony (u elektromobilů na výkonech tolik nezáleží, rychlé jsou skoro všechny), nad rychlostí nabíjení jsme donedávna příliš nepřemýšleli.

Hyundai se tady povedl husarský kousek, když spolu se sesterskou Kiou nasadili do výroby první dvojici dostupných vozů s 800 V palubním systémem, který umožňuje nabíjení výkonem až 270 kW. Srovnatelnou rychlost zatím nabízejí jen Porsche Taycan a Audi e-tron GT, auta ve zcela jiné cenové kategorii. V praxi to znamená, že z nuly na 80 % nabijete na dostatečně výkonné nabíječce i pod 20 minut.

Co nenadchne, ale neurazí

Pokud jste si už zvykli na to, že elektromobily jsou ďábelsky rychlé a máte očekávání nastavená třeba Teslou, možná budete mírně zklamaní. Ioniq 5 je pořád rychlé auto, ale ani jeho výkonnější verze o výkonu 225 kW (305 koní) vás vyloženě neohromí. Na poměry běžných elektromobilů je to přesně to, co byste asi čekali. Slabší dva modely (160 kW/217 koní a 125 kW/170 koní) jsme netestovali, ale dá se očekávat, že budou odpovídat slabším verzím jiných značek.

Podobné je to i s kapacitou baterie a dojezdem. Větší 72,6 kWh baterie nabízí dojezd 481 kilometrů pro pohon zadních kol a 460 kilometrů pro čtyřkolku, menší baterie je vyhrazená pro nejslabší provedení o 125 kW a nabídne dojezd 384 kilometrů. I to přibližně odpovídá konkurenci ve stejné kategorii, například Škodě Enyaq, která má ovšem o něco delší dojezd ve verzi s větší baterií.

Stejně jako jiné elektromobily má i Ioniq 5 o něco horší reálný dojezd než ten udávaný. Dost to ale záleží na stylu jízdy a podmínkách. My jsme testovali za chladného počasí, kdy vytápění na krátkých trasách po městě poslalo spotřebu i ke 30 kWh/100 km, což by znamenalo reálný dojezd pod 250 kilometrů. Na delších trasách už je ale auto vyhřáté a topení nemusí běžet naplno. Průměrná spotřeba za celý test byla 25,7 kWh/100 km, což by stačilo na necelých 300 kilometrů, ale zkušenosti jiných uživatelů říkají, že se s Ioniqem dá dostat i hluboko pod 20 kWh/100 km a tedy dosáhnout udávaného dojezdu.

Co se příliš nepovedlo

Když se vrátíme k designu, tak je uvnitř i navenek vozu vidět, že dojem „konceptu vypuštěného na silnice“ je občas silnější, než si výrobce možná přál. Sahá to od nepříliš podstatných detailů jako jsou „čtverečky“ světel, které ve skutečnosti zakrývají jedno větší světlo, přes ty podstatnější, jako je třeba absence zadního stěrače. Jeho přítomnost by nepochybně narušila perfektně uhlazený vzhled, ale také by zásadně pomohla výhledu dozadu.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock V souladu se svým futuristickým charakterem boduje Ioniq 5 na poli bezpečnosti nejvíc v oblasti asistenčních systémů. Skóre 88 % v testu EuroNCAP se může směle měřit s těmi nejlepšími auty na trhu – přes 90 % se pořád dostane jen pár modelů. Ioniq 5 by navíc získal ještě víc bodů, kdyby byl vybaven příplatkovým paketem, který zahrnuje ještě pokročilejšího asistenta nouzového brzdění. Na opačném konci spektra je ochrana zranitelných účastníků silničního provozu s 63 %. Nikterak překvapivě za to nejspíš mohou ostré hrany, kritická místa jsou právě přední okraj kapoty a A-sloupky. Ochrana dospělých i dětských cestujících je na podobné úrovni, s hodnotami 88 a 86 %. U dospělých stojí za zmínku airbag mezi předními sedadly, který chrání v případě bočního nárazu či jiné podobné situace.

Ještě více podobných detailů se najde uvnitř. Jmenovat můžeme třeba ovládání předních vyhřívaných sedaček v menu displeje – pokud si chce spolujezdec změnit úroveň vyhřívání, vypne vám navigaci. Matoucí jsou také tři „úrovně zapnutí“ vozu, mezi kterými přepínáte startovacím tlačítkem a minimálně ze začátku se vám často nepodaří docílit na první pokus toho, co jste chtěli. Podobná věc pak platí například o zamykání/odemykání zadních dveří. Pomalá a někdy nevyzpytatelná jsou také automatická světla.

Pokud jde o jízdu, je největším problémem poměrně vysoká spotřeba, za chladného počasí až k 25 kWh/100 km. Tady je ale nutno říct, že jiným testovacím jezdcům se podařilo dostat i pod 15 kWh/100 km, takže to může být o „sžití se s vozem“.

Méně výmluv lze najít pro podvozek, který vyvolává dojem, že byl „laděn“ na hladkých německých silnicích a s českými nerovnostmi si nedokáže dobře poradit. Je sice měkký a pohodlný, ale místy poněkud nepředvídatelný, zvláště v chování na limitu.

Na druhou stranu lze pochválit, že můžete úplně vypnout stabilizaci a Ioniq 5 dokonce poslat do řízeného „driftu“. Nezkoušejte to ale, pokud okolo sebe nemáte opravdu hodně místa – jak bývá u elektromobilů zvykem, Ioniq 5 se „utrhne“ velmi prudce a musíte být velmi rychlí, abyste ho srovnali. Podobná „kousavost“ se může projevit i bez řízeného smyku. Ioniq 5 se chová občas přetáčivě a občas nedotáčivě, což vás v některých situacích může nemile překvapit.

Kolik to stojí?

Ceny Ioniqu 5 začínají na 1 119 900 Kč. Za tu cenu však dostanete nejen slabší motor, ale především menší baterii o 58 kWh, což znamená udávaný dojezd 384 kilometrů a tomu odpovídající reálný dojezd. Abyste dostali větší baterii, musíte si připlatit na 1 289 990 Kč. A testovaný vůz ve vyšší výbavě Style Premium a s pohonem 4x4 by vyšel na 1 569 990 Kč. I přes cenový rozdíl se však příliš nevyplatí přemýšlet nad levnější variantou, pokud opravdu nehledáte auto určené primárně do města a na krátké trasy.

Pokud jde o komfortní a technologické prvky, je už nejnižší stupeň Smart vybavený poměrně solidně. Prostřední Style pak přidává prvky jako LED světlomety, zrcátka v barvě vozu, polokožená sedadla, vpředu elektricky ovládaná a vyhřívaná i vzadu (volant a přední sedadla jsou vyhřívané už v základní výbavě), parkovací senzory a kameru, posuvnou středovou konzoli, bezdrátové nabíjení telefonu a další prvky. Vrcholná Style Premium pak přidává možnost objednat pokročilé asistenty a jeho standardní součástí jsou kožená čalouněná sedadla s pamětí a relaxační funkcí vpředu, elektricky posuvná zadní sedadla, head-up displej, automaticky výsuvné kliky dveří nebo prémiové audio Bose.

Ioniq tak cenami nijak nevybočuje z řady „dospělých“ elektromobilů. Jeho cenová politika víceméně kopíruje Škodu Enyaq. Nejvyšší verze se cenově blíží vozům jako je Ford Mustang Mach E nebo BMW i4, ale oproti nim nabízejí výrazně více výbavy.

Verdikt

Hlavními výhodami Ioniqu 5 jsou jeho atraktivní vzhled a především superrychlé nabíjení. Ioniq 5 vypadá i naživo jako koncept, který právě sjel z výstavní plochy autosalonu, a to dokonce včetně interiéru. Nabíjecí výkon 270 kW je navíc více než dvakrát vyšší než například u českého Enyaqu. To znamená podstatně méně času stráveného na nabíječkách. Nevýhodou může být až nečekaně vysoká spotřeba a skromnější zavazadlový prostor a některé „nedoladěnosti“.

Celkově je ale Ioniq 5 přesně tím, čím má být – odvážným, atraktivním vozem, který k elektromobilitě přidává zajímavý „futuretro“ styl.

