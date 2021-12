Nová Škoda Kodiaq RS. Obratný obr, co zabíjí nudu

Než se pustíme do novinky, pojďme si stručně zrekapitulovat, co je vlastně Kodiaq RS zač (případně si můžete přečíst původní test). Stejně jako ostatní modely Škoda RS – tedy Octavia RS a již nevyráběná Fabia RS – je i Kodiaq RS především rodinné auto, které až ve druhé řadě dostalo sportovní geny.

Stále je to především praktické rodinné SUV. Jeho uspořádání vnitřního prostoru dokonce připomíná spíše MPV s prodlouženým čumákem, což je také důvod, proč je Kodiaq schopný na půdorysu Octavie nabídnout vnitřní prostor srovnatelný se Superbem a navíc tři řady sedadel. K tomu se jako obvykle přidává spousta praktických vychytávek. Zkrátka neobyčejně užitečné rodinné auto, které si navíc poradí i s lehkým terénem. A dokáže toho v něm víc, než byste asi čekali.

RS potom přidává dvě zásadní věci. Tou očividnou je výkonnější motor. V původní variantě to byl dvakrát přeplňovaný 2.0 BiTDI o výkonu 174 kW (240 koní) a točivém momentu 500 Nm od 1750 do 2500 otáček za minutu. Tou méně nápadnou, ale pro fajnšmekra možná důležitější, je podvozek. Podvozkoví inženýři Škodovky, očividně vyzbrojení zkušenostmi z rallyového oddělení Škoda Motorsport, se tu opravdu vyřádili.

Výsledkem byla unikátní kombinace, která si získala až nečekanou popularitu, zvláště s ohledem na to, že do příchodu elektrického Enyaqu šlo o nejdražší Škodovku vůbec. Jeho ceny začínaly od 1,2 milionu bez příplatkové výbavy, pozdější verze Challenge se pak pohybovala kolem 1,5 milionu. Za hodně peněz jste ale dostali také hodně muziky. Motor s gigantickým zátahem od minimálních otáček, podvozek, který dokázal udržet zcela nečekané tempo v zatáčkách a přitom skvěle odfiltrovat vlny a nerovnosti českých okresek. A k tomu již zmíněná praktičnost.

Největší změna je pod kapotou

Nový Kodiaq RS se tedy má čemu vyrovnávat. Co je jinak?

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Jako první si všimnete změn v designu. Ty není třeba dlouho popisovat, stačí si překliknout mezi tímto a předcházejícím článkem. Na první pohled jsou rozdíly jen málo patrné (pokud nevidíte obě auta pohromadě). Když se na ně ale zaměříte, uvědomíte si, že dělají docela velký rozdíl. Nová, širší maska a užší přední i zadní světlomety dělají celé auto opticky širším a dravějším. To samozřejmě platí o všech variantách Kodiaqu, ale verze RS má navíc už v základní výbavě adaptivní světlomety LED Matrix, které dokáží „vykrývat“ dálková světla a mohou tak svítit naplno i když proti vám nebo před vámi jedou auta.

Uvnitř si na první pohled všimnete nového volantu. Standardní Kodiaq ho má, jak je teď u Škodovek zvykem, dvouramenný, sportovní volant RS si zachovává stejný design, ale přidává třetí rameno a perforovanou kůži. Přibyl také větší displej infotainmentu (10,25“), červeně prošívaná je nově i palubní deska a podobně. Vesměs jde o drobnosti, ale výsledný dojem přeci jen o něco posunou.

K infotainmentu je ještě třeba poznamenat, že se opravdu změnil víceméně jen rozměr displeje a samozřejmě software. Základní logika ovládání ale zůstává stále stejná – nečekejte například dotykovou lištu jako u Octavie nebo Enyaqu. Naopak tu stále najdete dotyková tlačítka po levé straně, tak jako u starších infotainmentů od Škodovky. Což bohužel také znamená, že mimo volant nemáte jinou možnost jak ovládat hlasitost, než opakovaným klepáním na tlačítko.

Pojďme se ale podívat na tu největší změnu, která se s faceliftem odehrála. Tedy tu pod kapotou. Masivní zátah dvakrát přeplňovaného dieselu 2.0 Bi-TDI o výkonu 176 kW (240 koní) nahradil benzinový dvoulitr o mírně větším výkonu 180 kW (245 koní), který je ale dostupný ve vyšších otáčkách (5250 – 6500 ot./min oproti 4000 ot./min u dieselu) a je spojen s výrazně nižším točivým momentem – jen 370 Nm v 1600 až 4300 ot./min oproti původním 500 Nm.

Zároveň je benzinový motor znatelně lehčí, což se projeví na celkovém vyvážení auta a také na naladění jeho podvozku. U škodovek bývá zvykem, že benzinové verze jsou více „lehkonohé“, komfortnější a zároveň agilnější, protože si podvozkoví inženýři mohou dovolit zvolit měkčí nastavení, aniž by tím ohrozili jízdní stabilitu.

To všechno dohromady zní jako hudba pro uši nadšeného řidiče. Naftové SUV s označením RS spoustu automobilových nadšenců dost dráždilo, protože přece co je naftové, nemůže být sportovní. A skutečně, projížďka dává tomuto předpokladu za pravdu.

Tou menší změnou je fakt, že benzinový Kodiaq RS je o něco rychlejší v přímce. Na stovku se dostane za 6,5 sekundy namísto 6,9 sekundy u naftové verze, a pokračuje tak až do maximální rychlosti 234 km/h (naftová verze skončí na 221 km/h). A úplně jiný je i charakter, se kterým auto svoji akceleraci podává. Benzinový motor s vysoko položeným maximálním výkonem se podstatně ochotněji vytáčí a akceleraci doprovází i zajímavějším zvukem.

Obě varianty si ve většině režimů výrazně pomáhají umělým zvukem z reproduktorů a v případě dieselové verze se k tomu navíc přidává „reproduktor“ ve výfuku, který upravuje jeho zvuk tak, aby zněl jako velký benzinový motor (cílem bylo patrně napodobit osmiválec). Rozdíl je v tom, že zatímco zvukem dieselu umělost přímo prostupuje (protože původní zvuk nijak lákavý není) a brzy celý „generátor zvuku“ raději vypnete volbou individuálního režimu, u benzinové verze slyšíte reálný základ, jen doplněný o elektronické vylepšení.

Dvě auta v jednom

To skutečně zajímavé ale přijde až ve chvíli, kdy se s Kodiaqem RS vydáte do zatáček, ideálně na opravdu zakroucenou venkovskou okresku. Teprve tam se projeví lehčí příď, která s sebou nese lepší rozložení hmotnosti a ostřejší reakce na řízení. Je až nepřirozené, jak dokáže být sedmimístné SUV obratné. Už dieselová verze dokázala pořádně překvapit svou stabilitou, schopností poradit si i s rozbitou cestou a nečekanou ochotnou měnit směr.

Benzinové RS je ale ještě o kus dál. Nebýt vysokého posazu, mohli byste snadno zapomenout, že sedíte v rodinném SUV a propadnout pocitu, že řídíte sportovní hatchback. I přes svou výšku se Kodiaq RS téměř nenaklání, přední kola perfektně drží stopu a čtyřkolka dokonce trochu pomáhá s průjezdem zatáček i na suchu. A i když není k dispozici manuální převodovka, pádla pod volantem a relativně točivý motor vám přinesou dostatek zábavy i v tomto ohledu.

Přitom nic z toho nijak zásadně neovlivňuje použitelnost Kodiaqu RS v jeho primární roli rodinného dostavníku. Stačí přepnout auto do komfortního režimu, ve kterém jsou standardně dodávané adaptivní tlumiče DCC plavné a pohodlné, uměle zvýrazněný zvuk motoru se vypne, reakce plynu i převodovky změknou. Nebýt dvacetipalcových kol s nízkoprofilovými pneumatikami, chová se najednou RS jako úplně obyčejné rodinné SUV.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock I když je Kodiaq v podstatě čtyři roky staré auto (a EuroNCAP neprováděl testy faceliftované verze), drží se pořád na vynikající úrovni. Ochrana dospělých cestujících je s hodnotou 92 % pořád výborná, byť už ne na absolutní špici. O něco horší je, zvláště u rodinného vozu, 77% skóre za ochranu dětských cestujících. Před čtyřmi roky výborný výsledek, dnes už jsou standardy o něco dál. Nikterak překvapivý je i výsledek 71 % za ochranu chodců – nejenže jde o stárnoucí model, ale navíc tu máme SUV s vysokou přídí. A 54 % za asistenty řidiče? Například čtvrtá generace Octavie má 79 % a i o třídu menší Scala a Kamiq skórovaly 76 %. Elektrický Enyaq pak dokonce 82 %. Dá se tedy očekávat, že výsledek faceliftovaného Kodiaqu bude v tomto ohledu podobný. A nemůžeme ani vyloučit, že se s faceliftem zlepšily i ostatní parametry.

Svým způsobem tak Kodiaq RS představuje – i přes svoji nemalou základní cenu 1 313 900 Kč – způsob, jak ušetřit peníze. Místo rodinného auta a auta pro víkendovou zábavu si můžete pořídit jen jedno.

Zní to tedy jako ještě dokonalejší zpracování receptu na „univerzální sen českých rodin“. Ale zase tak jednoduché to není. Kodiaq RS má totiž i několik nedostatků, které mohou leckterého zákazníka, který si pochvaloval předchozí variantu, odradit. První z nich je to, co jste asi čekali – spotřeba. Ani naftové RS nebylo úplně úsporné – jeho spotřeba se většinou pohybuje mezi osmi a devíti litry na sto kilometrů. S benzinovou verzí se mimo město při relativně úsporné jízdě budete pohybovat kolem devíti litrů, na dálnici počítejte ještě o něco víc, pokud budete jen trochu spěchat, můžete se snadno dostat na 12 až 13 litrů, což je podobné jako spotřeba ve městě. A při svižné jízdě po okreskách to bude ještě o notný kus horší.

Druhý problém je, že přesně ten důvod, proč je motor benzinového Kodiaqu RS „zábavnější“, ho připravuje o nenucenou rychlost naftové verze. Zatímco naftový motor táhnul jako lokomotiva téměř z jakýchkoliv otáček, takže stačilo šlápnout na plyn a dostalo se vám přívalu akcelerace, s benzinovou verzí musíte točit, až se motor vytočí a až převodovka podřadí o stupeň, dva nebo i tři.

Verdikt

Už původní Kodiaq RS nabízel lepší podvozek, než většina jeho majitelů nejspíš kdy potřebovala nebo dokázala ocenit. Nová, benzinová verze to posouvá ještě dál a nabízí zábavu za volantem, kterou byste od sedmimístného SUV nikdy nečekali. Je dokonce dost možné, že v mnoha ohledech jde o jedno z řidičsky nejzajímavějších sedmimístných aut vůbec.

Otázkou ale je, nakolik zákazníci ocení lehkonohou agilitu benzinového modelu a nakolik jim bude chybět charakter těžkotonážní lokomotivy, která dokázala být rychlá nenuceně, bez námahy a se znatelně přijatelnější spotřebou paliva. Pořád však Kodiaq RS zůstává neobyčejně zajímavou nabídkou, která překvapí zejména ty, kteří od domácího výrobce čekají nudu za volantem.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.