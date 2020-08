Dacia Duster na LPG: Trefa pro spořivého Čecha

Pokud máme věřit zavedeným klišé, tak typický český motorista požaduje od rodinného automobilu několik věcí. Musí být prostorný a praktický, měl by dojet na chalupu, do lesa na dřevo či po polní cestě k rybníku, měl by být levný a samozřejmě by měl také levně jezdit.

Svého času byla snem průměrného Čecha obligátní Octavia TDI v kombíku a čtyřkolce. Ta ale nikdy nebyla tak docela autem, které by si Čech s mediánovou mzdou mohl bez potíží pořídit nové a auto do lesa to také zrovna není. Škoda sice odpověděla nabídkou hned několika SUV, ale její cenová politika stále míří spíše do evropské střední třídy. Už dávno to není levná značka pro spořivého motoristu.

Tuto roli na sebe vzala rumunská Dacia, jinak též filiálka francouzského Renaultu, respektive nadnárodního koncernu Renault-Nissan. Její auta otevřeně cílí na východní trhy, případně na méně zámožné či spořivé zákazníky. V předchozím testu Dusteru jsme si ukázali, že Dacia umí vyrobit levné auto, které přitom má všechno potřebné. Že jsou jednotlivé prvky o něco méně „prémiové“, cílové skupině nejspíš nevadí.

Co to je?

Rodinné SUV se základním litrovým tříválcem a pohonem na LPG je snad tou nejhorší možnou volbou pro petrolheady a hospodské chlubilky. Z pohledu motoristy, který nad příštím automobilem uvažuje přísně racionálně a s kalkulačkou v ruce, to ale může být úplně jinak.

I v základní motorizaci a skromnější výbavě si Duster zachovává svoje základní přednosti. Těmi jsou kromě prostorného interiéru a rozměrného zavazadlového prostoru především vysoká světlá výška a měkké odpružení, které je ideální na rozbité či nezpevněné cesty.

Jak je to vybavené a co to stojí?

Testovaný kus měl opět maximální výbavu Prestige, která zahrnuje nad rámec předchozí úrovně Comfort mimo jiné systém sledování mrtvého úhlu, zadní parkovací senzory a kameru, navigaci nebo sedmnáctipalcová kola z lehkých slitin. S cenovkou 386 900 Kč už však tato výbava zcela nezapadá do představy o SUV pro spořílky.

Optimálním kompromisem tak bude nejspíše právě o stupeň nižší výbava Comfort, která zahrnuje manuální klimatizaci, tempomat, mlhovky, elektrická zrcátka, přední i zadní okna, kožený volant a šestnáctipalcová litá kola. Na oficiálních stránkách Dacie s touto výbavou nyní začíná již pod 330 000 Kč. Nejlevnější verze s LPG, tedy Essential, kde není nic z výše vyjmenovaného, přijde na 309 900 Kč.

Autor: Vojtěch Dobeš

Jak to jezdí?

Už jsme vyzkoušeli, že výkonnější benzínový motor 1.3 TCe dává Dusteru bohatě dostačující dynamiku při zachování rozumné spotřeby. Ale litrový motor na tak velké auto? I když vezmeme v úvahu, že Duster vypadá větší, než je, může to v leckom vyvolat obavu. Bude se s tím dát vyjet kopec? Půjde s tím předjíždět? A jak pojede na dálnici?

Náš test vedl po všech typech silnic, od klikatých okresek přes státovky a dálnice až po městský provoz v Praze, a Duster jsem vyzkoušel na obě paliva, LPG i benzin. Duster ve verzi na LPG má o něco vyšší točivý moment a dosahuje ho v nižších otáčkách – zatímco benzinová 1.0 TCe má 160 Nm od 2750 do 4000 ot./min, verze na LPG má 170 Nm již ve 2000 ot./min. Oproti obvyklým pověrám, že auta na plyn jedou hůře, je tak Duster na plyn o něco živější.

A jak tedy jede? Stručné hodnocení by bylo, že dostatečně. Ale pojďme to rozvést. Pokud jste klidný řidič, jezdíte podle předpisů a moc nepředjíždíte, nebudete mít s litrovým Dusterem absolutně žádný problém. Snad jen pokud ztratíte rychlost před stoupáním na D1, bude nějakou dobu trvat, než se dostanete zpátky na povolených 130 km/h.

Tři hvězdy Zdroj: Shutterstock Úsporný charakter Dacie Duster se někde projevit musel. Její výsledky v crash testech Euro NCAP jsou sice výrazně lepší než u minulé generace, o zázraku ale rozhodně mluvit nemůžeme. Ochrana dospělých cestujících se slušnou, byť nikterak oslnivou hodnotou 71 %, ukazuje, že Duster nebude v principu špatně postavené auto. Horší to je s dětskými pasažéry, kde je 66% výsledek skutečně podprůměrný. Nejvíce ale Dusteru ublížily poslední dvě kategorie – ochrana chodců za 56 % není tak hluboko pod průměrem, ale 37 % za bezpečnostní asistenty celkový dojem opravdu kazí. Přitom je samozřejmě otázkou, nakolik je pro skutečné zákazníky opravdu důležité, jestli jejich auto má nebo nemá systém udržení v pruhu nebo automatické brzdění, což jsou dvě v testu hodnocené věci, které Dusteru chybí (viz nedávný článek na Finmagu). Celkovým výsledkem jsou tři z pěti hvězdiček.

Pokud jste dravější řidič, budete pořád naprosto spokojeni ve městě i na pomalejších okreskách. V nižších rychlostech je Duster docela svižný, zvláště pak pokud jedete na LPG. A díky solidnímu točivému momentu v nízkých otáčkách nemusíte ani moc podřazovat.

Jediný problém nastane při předjíždění. Udržovat tempo znatelně vyšší než předpisové a poradit si u toho s předjížděním už je s litrovým Dusterem problém a i obyčejné předjíždění nákladního auta nebo osobáku jedoucího nižší než povolenou rychlostí vyžaduje trochu úsilí. Nesmíte se ostýchat podřadit klidně i na trojku a vytočit motor až do maxima (někde mezi šesti a sedmi tisíci otáček). Potom je dynamika docela slušná.

Naopak překvapivě příjemný je pohyb vyšší rychlostí na dálnici, kde není problém udržet konstantních 160 km/h. Jen nesmíte chtít zrychlovat do stoupání.

Díky svému nízkootáčkovému charakteru je navíc přeplňovaný tříválec relativně tichý a zvukem obtěžuje jen při opravdu vysokých otáčkách. Pokud jste někdy jeli původním Dusterem s benzinovou šestnáctistovkou, pak vězte, že litrový tříválec je nejen o něco živější, ale především mnohem tišší. Není nutné ho tolik vytáčet. Dobře navržená je také převodovka, na pětku ve 130 km/h točí snesitelných 3500 ot./min a přitom nejsou jednotlivé převody tak dlouhé, aby omezovaly akceleraci.

Duster na LPG nemůžete mít ve verzi 4x4, ale nemyslím si, že by to typickému řidiči nějak zásadně vadilo. Důvodem pro volbu SUV tu není tolik pohon všech kol, jako spíše vysoká světlá výška, která vám umožní jezdit po rozbitých nebo nezpevněných cestách bez rizika poškození. Když přidáte pneumatiky s vysokým profilem a měkký podvozek, který pohltí nerovnosti, máte perfektní auto do nepohody. A je jedno, jestli je to polňačka nebo rozbité pražské ulice.

Za kolik to jezdí?

Asi nikdo si nekupuje auto na plyn, aniž by u toho neuvažoval o provozních nákladech. V případě Dusteru to nemusí být jediný důvod, těch 10 Nm navíc a níže položené maximum točivého momentu za příplatek 10 000 Kč stojí samy o sobě. Většině zákazníků ale půjde hlavně o levnější provoz.

Palubní počítač Dusteru neumožňuje sledovat spotřebu v jednotlivých jízdních režimech, protože spotřebu LPG zkrátka neměří. Průměr při našem testu byl výrazně přes osm litrů na sto kilometrů, ale to zahrnovalo i několik desítek kilometrů velmi ostrým dálničním tempem, zhruba sto kilometrů mírně svižným dálničním tempem do kopců a opravdu hodně ježdění po Praze, navíc opět se spoustou spěchání.

Kvalifikovaný odhad, podpořený výsledky našich kolegů z jiných médií, tak je, že spotřeba u rozvážného řidiče sice překročí udávaných 6,8 až 6,9 litrů, ale vejde se pod hranici osmi litrů. To by při dnešních cenách LPG mělo znamenat, že se vejdete pod korunu na kilometr.

Verdikt

Pokud bych měl na automobilovém trhu vybrat dokonalé ztělesnění selského rozumu, pak bez váhání sáhnu po Dacii Duster 1.0 TCe LPG. Pro onoho příslovečného praktického venkovana či chalupáře, který se nehoní za pozlátkem, ani nespěchá, aby byl někde první, snad neexistuje lepší auto. Nebo, abych byl přesnější – existuje jich celá řada, pokud by nehrály roli finance.

Můžete si koupit SUV, která budou prostornější, rychlejší, schopnější v terénu, která budou lépe zpracovaná, přitažlivější, s kvalitnějšími materiály a pohodlnější kabinou, můžete si koupit řadu takových, která budou lépe vybavená.

Duster, a zejména v této verzi, však představuje skvěle vyvážené minimum potřebného. Je spousta aut, která jsou dynamičtější, ale dynamika Dusteru bude většině řidičů stačit. Mnoho SUV projede těžším terénem, ale i průchodnost terénem Dusteru bude většině lidí stačit. Nespočet aut je větších a prostornějších, ale opět, typické rodině bude Duster stačit. Vybavenější je kdejaké auto, ale Duster nabízí to všechno, co budete potřebovat. A i když jednotlivé prvky výbavy jsou obvykle udělané o něco méně sofistikovaně než u dražších značek, bude vám to stačit. Totéž samozřejmě platí o materiálech v kabině a zpracování.

Chcete mít uvnitř hezké auto? Kupte si nějaké dražší. Ale tohle vám bude stačit. Přidejte do úvah cenovku a nízké provozní náklady a máte nabídku v řadě ohledů nepřekonatelnou.