Penzijní fondy fungují špatně, říká úřad. Jak se změní?

Marcel Homolka, generální ředitel Penzijní společnosti České pojišťovny

Třetí pilíř v České republice má dva zásadní problémy:

1. Lidé si na stáří spoří malé částky. Podle Světové banky a OECD by si měli odkládat zhruba 5 až 10 procent ze mzdy. Realita v Česku je nyní cca 2,5 procenta.

2. Ani 25 let po spuštění systému se do něj nedaří dostat mladé lidi. To není problém pouze u nás, ale i v ostatních zemích, kde je třetí pilíř dobrovolný. V tom se ministerstvem víceméně shodujeme.

Jak z toho ven?

Myslím si, že vše už bylo vymyšleno. Na nás je jenom vybrat správné věci a dobře je implementovat. Inspiraci můžeme najít například v Polsku, kde letos spustili rekonstrukci třetího pilíře postavenou na povinném příspěvku zaměstnavatele a automatickém vstupu pro lidi pod padesát let. Výše odvodu na účet, který budou spravovat soukromé společnosti, by měla být až osm procent ze mzdy. Poláci si od toho slibují zvýšení soukromých úspor obyvatel a snížení závislosti na státem vyplácené penzi.

V západních zemích tvoří totiž státem vyplácená penze obvykle pouze polovinu příjmu, který důchodce měsíčně dostává. Druhou půlku mu zasílají penzijní společnosti. Celkový náhradový poměr tak obvykle činní 80 až 90 procent příjmu před odchodem do důchodu. Dá se tedy konstatovat, že státní penzi máme de facto stejnou jako v okolních zemích, ale bohužel už nedostáváme tu druhou půlku.

Druhou půlku nedostáváme, protože v systému chybí úspory. Všechny české penzijní společnosti dohromady spravují úspory v hodnotě zhruba 18 miliard eur, oproti tomu například jenom největší nizozemská penzijní společnost spravuje 400 miliard eur, další tamní penzijní společnost má ve správě 320 miliard eur… Nemůžeme se tedy divit, když průměrný náhradový poměr důchodce v Nizozemsku činí 105 procent jeho příjmu před penzí. Mají prostě naspořeno!

Absolutním unikátem v ČR je zákonná garance takzvaná každoroční kladné nuly, tedy jakýsi závazek penzijní společnosti, že klient nesmí ŽÁDNÝ rok prodělat ani halíř. To je nesmysl, který neexistuje v žádné vyspělé zemi na světě! Tento typ garance je nesmírně neefektivní jak pro penzijní společnosti, tak pro klienta. Logická a efektivní by přitom byla garance až v okamžiku výplaty úspor. Klient by měl mít jistotu, že v nejhorším případě dostane alespoň zpátky své celoživotní úspory. S vysokou pravděpodobností pak v dlouhodobém horizontu naspoří až dvakrát více, než když spoří stejnou částkou na smlouvě s každoroční garancí.

Zaregistroval jsem také diskuzi na téma založení státního penzijního fondu. Tedy pár čísel pro srovnání: Nákladová marže České správy sociálního zabezpečení se pohybuje kolem 1,5 procenta z každé spravované koruny, marže penzijních společností je třikrát menší. Výdaje ministerstva financí na jednoho svého zaměstnance činní 1,7 milionu korun ročně, u penzijních společností to není ani polovina tohoto čísla. Až někdo tedy bude přemýšlet, jestli státu svěřit správu celoživotních úspor, měl by znát i tyto údaje. Toto jsou skutečná a tvrdá fakta.

Další otázkou je obecně důvěra ve stát. Chci skutečně státu svěřit svoje celoživotní úspory? Kde mám jistotu, že vlády si je nepřivlastní na splácení svých politických slibů stejně, jako to udělala maďarská vláda a jako se to nyní chystají udělat i v Rumunsku?

Vít Samek, odborářský předák a člen důchodové komise

Hodnocení, s nímž přišlo ministerstvo práce na poslední jednání Komise pro spravedlivé důchody a k němuž neměli připomínky ani přítomní zástupci ministerstva financí, vychází z reálných čísel o současné situaci v třetím důchodovém pilíři. Charakterizuje ji jako stav velmi výhodný pro penzijní společnosti, kterým přináší významný ekonomický efekt, a nevýhodný pro účastníky, jimž připisované výnosy nepomáhají ochránit reálnou hodnotu úspor.

Je zjevné, že od dobrovolného systému lze jen stěží očekávat více. Převaha starších klientů v systému se chová rozumně, když setrvává v konzervativní strategii, protože s ohledem na svůj věk již nemůže riskovat v agresivnějším portfoliu riskovat ztráty, které by nestihla vyrovnat.

Logicky se chová i mladší generace, která z pochopitelných důvodů využívá prakticky všechny finanční zdroje, které má k dispozici, především pro zajištění svého bydlení formou dlouhodobých finančních závazků (hypotéky) a k financování běžných potřeb rodiny.

Rozumně se chová i stát, který v porovnání vysokých temp růstu mezd a nízkých investičních výnosů upřednostňuje roli průběžného důchodového pojištění. To je za dané situace výrazně efektivnější, zejména pro nízko- a středněpříjmové skupiny obyvatel.

Logicky pak role třetího důchodového pilíře směřuje k podpoře možností příjmově silnějších skupin obyvatel. Částečně jim tak kompenzuje náklady vyplývající ze solidárního spolufinancování důchodových nároků osob, které před odchodem do penze nezískaly dostatečnou dobu pojištění a dostatečně vysoký vyměřovací základ – kvůli nízké výši jimi zaplaceného pojistného, popřípadě kvůli takové formě práce, z níž nebylo odváděno pojistné buď vůbec, nebo jen v malé výši. Je smutnou skutečností, že do této skupiny spadá velké množství osob samostatně výdělečně činných, jejichž nízké důchody se stanou postupem doby významným sociálním problémem.

Zvýšení příspěvků do fondového pilíře důchodového systému brání především nedostatečná výše pracovních příjmů většiny zaměstnanců i OSVČ, i malá ochota zaměstnavatelů výrazně podporovat zvyšování důchodových příjmů jejich zaměstnanců. To ztěžuje i úvahy o případném zavedení povinnosti přispívat do třetího pilíře pro uvedené subjekty a o stanovení minimální povinné výše takových příspěvků, například tři procenta hrubé mzdy zaměstnance, a to jak pro příspěvky odváděné zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem.

Komise pro spravedlivé důchody stojí před nejednoduchým problémem. Rád bych byl optimistou, ale v současném politickém prostředí bude nesnadné jak formulování opatření ke změně současného stavu, tak získání politické podpory, pro jejich prosazení.