Do kdy podat daňové přiznání a zaplatit. Přehled termínů

| rubrika: Co se děje | 27. 3. 2022

Daňové přiznání za rok 2021 je potřeba podat ve standardních termínech. Tentokrát už není žádné prodloužení ani kvůli koronaviru, ani kvůli zpoždění finanční správy s novými interaktivními formuláři.

Základní lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021 tedy končí v pátek 1. dubna 2022.

Kdo podá přiznání elektronicky, získává o měsíc delší lhůtu: končí v pondělí 2. května – první pracovní den v květnu.

Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit. Prostě nepodá přiznání do začátku dubna, ale později. Elektronická forma je zároveň záchranou pro lidi, kteří nestihli připravit papírové přiznání včas. Za chvíli si vysvětlíme, jak tuhle možnost může využít i ten, kdo nedokáže ověřit svou identitu online.

Pokud vám přiznání chystá daňový poradce, má čas do 1. července. Využití poradce už nemusíte finančnímu úřadu předem oznamovat – pozor však u přehledu pro zdravotní pojišťovnu, jak si napíšeme na konci článku.

Co je to elektronické podání daňového přiznání

Za elektronické podání se považuje takové, které finančnímu úřadu pošlete přes internet. Nestačí tedy, když si místo klasického tiskopisu stáhnete formulář z internetu, který pak sice vyplníte na počítači, ale nakonec ho vytisknete a předáte finančnímu úřadu v papírové formě.

Elektronicky můžete podat přiznání:

prostřednictvím daňové informační schránky DIS+ na portálu Moje daně – aplikace Online finanční úřad – s ověřenou identitou (bankovní identita, Moje ID, eObčanka, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, I.CA, přístupové údaje přidělené finanční správou...)

prostřednictvím aplikace EPO s ověřenou identitou,

prostřednictvím datové schránky,

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

přes software třetích stran (účetní a ekonomické aplikace různých výrobců, které umožňují vyplnění daňového podání na lokálním počítači a následné elektronické odeslání s použitím uznávaného elektronického podpisu nebo vytvoření XML souboru, který je pak možné načíst do aplikace EPO, zkontrolovat a odeslat, případně uložit k odeslání do datové schránky).

Přiznání může elektronicky – a tedy až do 2. května – podat i ten, kdo se elektronicky nemůže podepsat. Úplně bez internetu to ale samozřejmě nepůjde. Jak na to?

Za elektronické je považováno i podání, které vyplníte a pošlete přes aplikaci EPO bez ověřeného podpisu či identity. Podmínkou je, že to do pěti dnů potvrdíte přes takzvaný e-tiskopis podání. Ten vám aplikace nabídne při odeslání – pak si ho vytisknete, podepíšete a doručíte na finanční úřad klasicky na papíře, a to poštou nebo osobně.

Do kdy zaplatit daň z příjmů

Když podáte přiznání jakoukoliv formou nejpozději 1. dubna, musíte nejpozději 1. dubna také zaplatit případný nedoplatek na dani. Nezáleží na tom, jestli jste přiznání odevzdali na papíře, elektronicky nebo přes poradce – pokud jste to stihli v základním termínu do 1. dubna, je pro vás toto datum klíčové i pro splatnost daně a nemůžete využít ani měsíc navíc.

S námi přiznání nebolí Zdroj: Shutterstock Při vyplňování daňového přiznání udělají hodně práce za vás. Stahovat je můžete kdykoliv a kdekoliv přímo od nás. Máme kompletní sadu včetně všech příloh a pokynů k vyplnění. Interaktivní formuláře pro daňové přiznání

Dodejme, že úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně se počítá až od čtvrtého kalendářního dne, tedy od 5. dubna. A díky tomu, že úrok vám finanční správa naúčtuje, až když překročí 1000 korun, bývá „toleranční lhůta“ v praxi ještě delší.

Pokud přiznání podáte elektronicky mezi 2. dubnem a 2. květnem, posouvá se splatnost daně na 2. května. A když přiznání podá poradce mezi 2. dubnem a 1. červencem, stačí daň zaplatit 1. července.

Kdy přijde přeplatek

Pro vrácení přeplatku na dani platí stejná pravidla jako pro splatnost případného nedoplatku.

Podle zákona má finanční úřad na vrácení přeplatku třicet dnů od dne jeho vzniku. Přeplatek formálně vznikne až uplynutím příslušné lhůty k podání přiznání.

Pokud jste odevzdali přiznání nejpozději 1. dubna, ať už na papíře, elektronicky nebo přes poradce, počítá se třicetidenní lhůta od začátku dubna, takže přeplatek přijde do začátku května.

Když podáte přiznání elektronicky mezi 2. dubnem a 2. květnem, začíná se počítat teprve od začátku května a přeplatek přijde nejpozději na začátku června. Totéž při využití daňového poradce: přiznání stačí podat na začátku července, přeplatek přijde nejpozději na začátku srpna.

Do kdy oznámit osvobozené příjmy nad pět milionů

Do daňového přiznání vůbec neuvádíte příjmy, které jsou osvobozené od daně. Ale: když osvobozený příjem přesáhne pět milionů korun, musíte ho oznámit finančnímu úřadu. Každý příjem se přitom posuzuje jednotlivě, ne jako součet všech osvobozených příjmů za rok.

Nedělá se to v daňovém přiznání, ale formou samostatného oznámení. Nemá závaznou podobu, nicméně využít lze třeba tiskopis na webu Finanční správy.

Lhůta pro takové oznámení je stejná jako u daňového přiznání za kalendářní rok, v němž jste takový osvobozený příjem obdrželi. Tedy: v zásadě do 1. dubna, případně do 2. května (při elektronickém podání přiznání po 1. dubnu) nebo do 1. července (při podání přes poradce po 1. dubnu).

Pozor: Oznámit osvobozený příjem nad pětimilionový limit však musí i lidé, kteří nemají povinnost podávat samotné daňové přiznání. Typicky jde o zaměstnance bez vedlejších příjmů nebo OSVČ s paušální daní. Pro ně platí základní lhůta – oznámení je tak potřeba podat nejpozději 1. dubna.

Termín pro podání přehledů OSVČ

Od data podání daňového přiznání se odvíjejí i termíny pro přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Lidé je musí odevzdat do jednoho měsíce ode dne, kdy podali daňové přiznání, nebo kdy uplynula lhůta pro podání přiznání.

Takže: Když podáte daňové přiznání jakoukoliv formou nejpozději 1. dubna, musíte odevzdat přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu nejpozději 2. května. Nezáleží na tom, jestli jste podali přiznání na papíře, elektronicky nebo přes poradce. Nezáleží ani na tom, jakou formou pošlete přehled pro sociální nebo zdravotní pojištění. Případný nedoplatek je pak potřeba zaplatit do osmi dnů od podání přehledu.

Pokud jste přiznání podali elektronicky mezi 2. dubnem a 2. květnem, končí lhůta pro přehledy na začátku června. Případný nedoplatek je pak opět potřeba zaplatit do osmi dnů od podání přehledu. Pozor: zdravotní pojišťovně je nutné oznámit, ke kterému datu budete podávat daňové přiznání, pokud nevyužijete základní lhůtu do 1. dubna (v zákoně zůstala nelogická formulace o oznámení „do 31. března“). Naopak správě sociálního zabezpečení předem nic hlásit nemusíte.

A když přiznání podá poradce mezi 2. dubnem a 1. červencem, stačí přehled pojištění odevzdat nejpozději 1. srpna (stále by to však mělo být do jednoho měsíce od podání přiznání). I v tomto případě je to potřeba nejpozději na začátku dubna oznámit zdravotní pojišťovně.

* Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte letos ještě měsíc k dobru. Ale proč to odkládat.

