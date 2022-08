Máte si pořídit Bezvavlasy? O novou akcii bude zájem

Od čtvrtka 18. srpna se můžete hlásit o akcie společnosti Bezvavlasy, která míří na pražskou burzu. Obchodníci (některé banky a investiční společnosti jako Fio banka, Patria nebo Wood & Company) přijímají objednávky do poledne 1. září.

Druhý největší prodejce vlasové kosmetiky v Česku, který se zaměřuje na prodej hlavně přes internet, si jde na burzu pro peníze na další rozvoj. Chystá například vstup na další zahraniční trhy, aktuálně do Rumunska. Akcie vydává na menším trhu Start. V rámci probíhajícího úpisu je lze nakupovat jenom v takzvaných lotech – jeden tvoří 40 kusů akcií.

Zájemci o úpis mají na výběr cenové rozpětí od 490 do 630 korun za akcii. Musí investovat aspoň 19 600 korun (40 akcií po 390 korunách). U dolní hranice však není jisté, že se k akciím skutečně dostanou. Když zájem investorů převýší rozsah emise, dostanou akcie z prvotního úpisu (IPO) ti, kdo nabídli vyšší cenu.

Po skončení prvotního úpisu se zhruba třetinový podíl firmy (k dispozici je v rámci veřejné části IPO až 30 % stávajících akcií) začne volně obchodovat na trhu Start a také na RM-Systému. Většinu zbylých akcií budou dál držet zakladatelé firmy František Novotný a Aleš Hudeček.

Firma vznikla v roce 2009, založením e-shopu bezvavlasy.cz, který je dodnes její vlajkovou lodí. Kromě Česka, které tvoří 69 % obratu, působí i na Slovensku a v Maďarsku.

V roce 2021 dosáhla na tržby ve výši 450 milionů korun, což byl meziroční růst o 29 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 46 % na 41,3 milionu korun (při EBITDA marži 9,2 %) a čistý zisk po zdanění se více než zdvojnásobil na úroveň 32,6 milionu korun (při čisté marži 7,2 %). Podrobný příběh firmy si můžete přečíst i na webu pražské burzy.

Jde o dobrou investiční příležitost? Je nabízená cena atraktivní? Jak velký zájem o akcie Bezvavlasy čekáte?

Anna Píchová

analytička Cyrrus

Pražská burza bude mít dalšího zástupce populárního e-commerce sektoru. Firma Bezvavlasy se zaměřuje na prodej vlasové kosmetiky, což je obor, který se může zdát poměrně perspektivní, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že zhruba třetinu tržeb tvoří prodeje salonům. Dvě třetiny tržeb jsou retailové prodeje kosmetiky. Jde o podnikání, kde nejsou téměř žádné překážky vstupu, a proto je silně konkurenční.

Dolní hranice upisovacího pásma (490 korun) a z ní plynoucí ocenění se jeví s ohledem na potenciál růstu firmy jako přijatelná a ocenění celkem rozumné. Bezvavlasy jsou poměrně rychle rostoucí firma, ale nevidím u nich žádnou konkurenční výhodu. Že by přinášeli něco navíc a potenciálním investorům extra důvod, proč chtít firmu vlastnit. Nemají exkluzivitu na prodej značek ani vlastní produkt, který je zatím pouhým budoucím plánem.

Myslím si ale, že zájem o primární úpis akcií bude větší než u některých minulých IPO na trhu Start. Lákat bude zejména atraktivita e-commerce a předchozí úspěch Pilulky.

Jaroslav Šura

investor

IPO společnosti Bezvavlasy mi přijde zajímavé, na trhu vlasové kosmetiky zaujímá firma v Česku druhé místo za obřím Notinem. Sektor e-commerce i nadále shledávám jako velmi atraktivní. Líbí se mi výrazný růst tržeb, na sektor nebývale vysoká ziskovost a marže.

Poměrové ukazatele ziskovosti jsou líbivé, čísla jako u hodnotové firmy, ačkoli se jedná o růstovku. Ocenění firmy lehce přes půl miliardy korun je hodně férové a s velkým potenciálem růstu ceny akcií. Domnívám se, že emise bude přeupsaná a že je jen otázkou času, kdy se cena akcií srovná s úspěšnou Pilulkou.

(Jaroslav Šura si v rámci neveřejné části současného IPO pořizuje menšinový podíl ve společnosti Bezvavlasy - poznámka redakce)

Michal Dvořák

analytik BH Securities

Česká investorská scéna je doslova hladová po každé příležitosti, která poskytuje možnost smysluplně alokovat volné prostředky. Z tohoto pohledu je zde vysoká šance na pozitivní přijetí nové emise na trhu Start, zejména pokud je její objem v intervalu do 200 milionů korun.

Firma jako taková podle základních informací, které mám k dispozici, vykazuje solidní růst na úrovni hrubého zisku, ale velmi křehkou marži, která má jako celý sektor e-commerce klesající tendenci kvůli velkým konkurenčním tlakům. To vnímám jako možné nebezpečí pro další růst. Expanze na další trhy nebo vlastní produkce se mi jeví jako velmi nejisté cesty, zejména kvůli globálnímu makroprostředí a aktuálnímu vývoji rizika v regionu.

Nicméně o osud akcií v primárním úpisu se nebojím a věřím, že bez větších potíží najdou koupěschnopnou poptávku.

Jiří Tyleček

analytik XTB

Společnost Bezvavlasy vnímám jako příležitost k oživení pražské burzy. Oblast e-commerce v posledních letech zažívá výrazný růst a Bezvavlasy se po úpisu 30 % akcií společnosti stanou vedle Pilulky druhou firmou tohoto typu obchodovanou na alternativní burze Start.

Bezvavlasy se zabývají prodejem prémiových kosmetických produktů. Společnost v minulém roce vygenerovala tržby ve výši 450 milionů korun, čistý zisk činil 32,6 milionu, to odpovídá čisté marži přes 7 %. V sektoru online obchodu se jedná o výbornou ziskovost, podobně jako u loňské EBITDA marže, která dosáhla přes 9 %. Mimo jiné společnost operuje s negativním čistým dluhem.

Otázkou zůstává, nakolik bude byznysmodel pro investory atraktivní. Společnost sice vykazuje vysoké marže, ale obchodní aktivity výhradně v Česku, Maďarsku a na Slovensku můžou vyvolat u zahraničních investorů nejistotu. Společnost před uvedením na burzu oznámila, že nově získaný kapitál by měl být použit na expanzi do dalších zemí východní Evropy.

Složené roční tempo růstu (CAGR) ve výši 24,5 % se na první pohled jeví jako velmi dobrá příležitost pro zhodnocení investice. Závislost na rozhodnutí většinových vlastníků a orientace spíš na východ Evropy ale už tak přitažlivá není.

O akcie společnosti už projevila zájem investiční skupina Starteepo, která chce akcie pro oba ze svých fondů. Myslím si, že nová emise burzy Start si najde oblibu i u retailových investorů, zejména díky velkému růstovému potenciálu.

Jan Tománek

analytik Fio banky

Díky chytré nákupní politice a zaměření na efektivitu dokáže společnost nabídnout výhodné ceny svým zákazníkům a zároveň si udržet slušné ziskové marže. Proto je od počátku existence setrvale zisková a roste bez dluhu.

I se starým e-shopem se jí za deset let existence povedlo dosáhnout na tržby ve výši 450 milionů korun za rok, což ukazuje na hodnotu přinášenou zákazníkům. V červenci spuštěný nový e-shop je plně responzivní, což by mělo podpořit prodeje – především na východních trzích, kde hraje mobilní nakupování větší roli. Atraktivní vizuální stránka nového webu by také měla umožnit vyšší investice do marketingu.

Plánovaný růst tržeb o 24 % ročně je v souladu s historickým růstem společnosti a měl by být podpořen expanzí na nové evropské trhy i rozšířením sortimentu o další druhy kosmetiky. Společnost také zvažuje vytvoření vlastní privátní značky a akvizici. Zároveň plánuje přesun do automatizovaného skladu, což by mělo zvýšit efektivitu společnosti.

Ve středu upisovacího pásma vychází valuační násobky vůči výsledkům za rok 2021 na 13násobek EV/EBITDA, respektive 17násobek P/E, což vzhledem k plánovanému růstu považuji za atraktivní ocenění.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

