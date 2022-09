Podílové fondy klesají, trhy děsí plyn i inflace

Snížení dodávek plynu z Ruska přineslo v srpnu na trhy zvýšenou nejistotu. V zimním období to může – nehledě na cenu – vyústit až do omezování spotřeby, u firem dokonce k omezení výroby. Nahoru současně vyletěly i ceny elektřiny.

Rostoucí náklady na energie snižují koupěschopnost obyvatel, což negativně ovlivní tržby v průmyslu a službách. Posouvají i výši inflaci, s kterou musí bojovat centrální banky. Pokud by se totiž očekávání vyšších cen přeneslo do růstu mezd a následně do ceny zboží a služeb, mohla by se rozpoutat inflační spirála, což by byl katastrofický scénář.

Od všech hlavních centrálních bank se dá očekávat zpřísňování měnových podmínek. Americký Fed i Evropská centrální banka se vyjadřují tak, že budou i nadále razantně zvedat sazby. To nepomáhá ani dluhopisům, ani akciím.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc než 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Akciové fondy

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) srpen 2022 -2,9 % -1,8 % od začátku roku -11,3 % -15,8 % poslední rok -8,5 % -15,8 % poslední tři roky 22 % 6,6 % posledních pět let 31 % 5 % posl. deset let 106,7 % 35,4 % počet fondů 38 14

Hodnoty akciových indexů se v srpnu opět otočily směrem dolů a prohloubily letošní ztráty. Riziková averze investorů stoupla hlavně kvůli nejistotě na trhu s plynem a ostřejším vyjádřením hlavních centrálních bank, které plánují rychleji zvedat sazby.

Rostoucí averzi investorů potvrzuje razantní posilování dolaru, k němuž utíkají před nejistotami. Dolar se po dvaceti letech dostal na paritu s eurem, takže kurz je teď jedna ku jedné.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice klesla v srpnu o 2,9 %. V letošním roce ztratili investoři v průměru 11,3 %, za posledních dvanáct měsíců 8,5 %.

Speciálně zaměřené akciové fondy sice v posledním měsíci klesly pouze o 1,8 %, za poslední rok jsou však o 15,8 % níže. Důvodem je nedůvěra v ceny akcií v nerozvinutých zemích, zvláště v Číně.

Dluhopisové fondy

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů srpen 2022 -0,7 % -0,7 % od začátku roku -2,8 % -8,9 % poslední rok -5,1 % -9,5 % poslední tři roky -5,2 % -4 % posl. pět let -4,4 % -1,1 % posl. deset let 2,1 % 26,9 % počet fondů 18 22

Česká inflace vystoupila už na 17,5 %, hlavní část zdražení jde na vrub energií a potravin. I když Česká národní banka ponechala v srpnu základní sazbu na sedmi procentech, proběhla na trhu státních dluhopisů jistá korekce a ceny dlouhodobých dluhopisů klesly.

Důvodem pro výprodej na dluhopisových trzích bylo zhoršení výhledu ratingu České republiky a prognóza centrální banky, která potvrdila vyšší úroveň inflace po delší dobu.

Negativní sentiment se propsal i do srpnové výkonnosti dluhopisových fondů. Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů za měsíc klesla o 0,7 %. Za posledních dvanáct měsíců je to stále ztráta 5,1 % způsobená propadem cen dluhopisů s tím, jak se zvyšovala základní sazba ČNB.

Nárůst rizikových prémií související se zvýšenou volatilitou cen akcií srazil ceny rizikových dluhopisů. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v srpnu předchozí zotavení poklesem o 0,7 %. Meziročně jsou níže o 9,5 %.

Smíšené fondy

Partners index smíšených fondů srpen 2022 -1,4 % od začátku roku -7,8 % poslední rok -7,7 % poslední tři roky 2,9 % posledních pět let 4,5 % posledních deset let 24,4 % počet fondů 50

Také smíšené fondy v srpnu ztrácely na hodnotě. Za měsíc klesly o 1,4 %, meziročně jsou níže o 7,7 %.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

