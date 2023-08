Skupina ČSOB mění manažery. Vlastimil Nigrin odchází

Novým výkonným ředitelem útvaru digitální distribuce a řízení segmentů ČSOB bude od 11. září Dalibor Šajar, který nahradí Richarda Podpieru. Ten odešel do vedení Patria Finance.

Útvar řízený Daliborem Šajarem bude zodpovědný za digitální prodej, nabídku pro klienty a speciální segmenty, přímou klientskou komunikaci a celkové zlepšování klientského zážitku v oblasti retailových služeb.

„Příchodem Dalibora dokončíme organizační transformaci retailu, kterou jsme nastartovali v dubnu. Ustavili jsme obchodní domény, změnili jsme vnitřní organizaci segmentového managementu a v červenci jsme představili novou organizační strukturu pobočkové sítě. Digitální distribuce se pro nás stává klíčovým prodejním místem,“ říká Martin Jarolím, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

Dalibor Šajar působil v Moneta Money Bank od května 2015. Původně byl zodpovědný za digitální kanály a online distribuci. Poslední tři roky také řídil v této bance i marketing. Před Monetou vedl čtyři roky marketing pojišťovací skupiny Allianz nebo řídil obchod ve skupině ING. Působil také ve firmách Kimberly Clark, Mazars nebo Grant Thornton. Vystudoval ekonomii na International Business School v Brně.

Skupina chystá i další personální změny. Na konci srpna ukončí dlouholeté působení ve skupině ČSOB Vlastimil Nigrin, který jako člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny měl na starosti oblast obchodu a klientů.

„Od 1. září dojde k novému uspořádání odpovědností člena představenstva pro řízení obchodu tak, že budou odděleny samostatně pro Hypoteční banku a ČSOB Stavební spořitelnu,” říká mluvčí skupiny Patrik Madle.

Členem představenstva pro oblast řízení obchodu v ČSOB Stavební spořitelně bude nově Ladislav Neuhäuser, který je v současné době členem představenstva pro řízení financí a operations Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Členem představenstva pro řízení obchodu v Hypoteční bance bude jmenován Miroslav Zetek, současný ředitel útvaru potřeby premium segmentu, spoření a investic v ČSOB.

Ladislava Neuhäusera nahradí v roli člena představenstva pro řízení financí a operations Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Barbora Vachová, která před svou rodičovskou dovolenou zastávala pozici B-1 ředitelky řízení aktiv a pasiv (ALM).

Od 1. srpna působí v pozici členky představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny pro oblast řízení rizik Marcela Výbohová, současně jmenovaná členkou představenstva ČSOB se zodpovědností za oblast řízení rizik skupiny.

„V Hypoteční bance a ČSOB Stavební spořitelně zůstávají naším společným zaměřením úvěry pro bydlení, avšak před každou z entit stojí rozdílné strategické úkoly. V Hypoteční bance stojíme před nutností opět akcelerovat klientské inovace a zároveň posílit dlouhodobou stabilitu našeho distribučního mixu. Ve stavební spořitelně je hlavní výzvou transformovat obchodní model v souladu se změnou výše státní podpory a se strategickým směřováním do podpory energetické transformace českých domácností,” komentuje změny Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Ladislav Neuhäuser vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a téměř po celou svou kariéru se pohybuje v bankovním světě. Po působení v Expandia bance a Komerční bance nastoupil v roce 2003 do ČSOB, kde zastával několik rolí. Od roku 2020 je členem představenstva pro řízení financí a operations v ČSOB Stavební spořitelně a Hypoteční bance.

Marcela Výbohová vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Po ukončení studia nastoupila v roce 1995 do Tatra banky jako vedoucí platebního styku. Do ČSOB Slovensko nastoupila v roce 2008 na pozici manager operations a od února 2014 je členkou představenstva.

Miroslav Zetek bude jmenován do pozice člena představenstva pro oblast řízení obchodu v Hypoteční bance po schválení Českou národní bankou. Během jeho působení v ČSOB absolvoval doktorské studium a v akademické sféře se věnoval také lektorské činnosti. Vzdělání doplnil ročním studiem v USA. Do ČSOB nastoupil v roce 2002 na pozici klientského pracovníka a postupně se vypracoval do manažerských pozic.

Barbora Vachová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, následně již během práce v ČSOB vystudovala ACCA. Ve své bezmála 20leté kariéře v ČSOB působila v různých rolích, v posledním roce vedla útvar HR business partneři a nábor pro ústředí.

Jmenování Ladislava Neuhäusera, Miroslava Zetka a Barbory Vachové do jejich nových funkcí nabývá účinnosti od 1. září.

